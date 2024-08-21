Пять пород говорящих попугаев, которых можно завести дома: сколько стоят и чем отличаются

Попугаи могут порадовать владельца не только ярким оперением, но и умением разговаривать. Выбрали 5 популярных пород, которые подходят для содержания в домашних условиях. Самым бюджетным питомцем стал волнистый попугай, а самым дорогим - ара.

Волнистый попугай

Одна из самых распространённых пород попугаев в России пришла к нам из Австралии. Птица довольно миниатюрная - достигает длиной 23 см, имеет яркий зелёно-жёлтый окрас с синими и чёрными вкраплениями. Характер общительный и дружелюбный. Пернатый живет от 7 до 15 лет и может выучить до нескольких десятков слов, включая длинные, и даже петь песни.

Стоимость волнистого попугая начинается от 1 тысячи рублей.

Корелла

Ещё одна австралийская порода отличается небольшими размерами (около 33 см), характерным хохолком и и заострённым хвостом. Окрас от тёмно-коричневого до серого с белыми пятнами и оранжевыми кругами с белой каймой на щеках. В неволе питомец живёт до 14 лет. Характер нежный, ласковый, птицы обожают сидеть на руках и прижиматься к человеку. Корелла способен выучить до 250 слов и насвистывать песенки. Учтите, что самцы имитируют человеческую речь гораздо лучше самок.

Цена на пернатых этой породы начинается от 3 тысяч рублей.

Амазон

Порода родом из Центральной и Южной Америки. Довольно крупные - до 69 см в длину. Имеют разный окрас, но чаще всего встречаются зелёные, с желтыми, красными, синими или фиолетовыми перьями на голове. Птицы с жёлтым окрасом считаются самыми способными к обучению: они могут строить даже сложные фразы и понимать смысл сказанного. Амазоны ко всему - ещё и долгожители: в неволе птица может радовать хозяина целых 80 лет.

Заплатить за такую птицу придётся от 40 тысяч рублей.

Жако

Ещё одна порода долгожителей, на сей раз из Центральной Африки, будет радовать владельца до 40 лет. Размером птица некрупная - до 33 см, серебристого окраса, с ярко-красным хвостом. Орнитологи утверждают, что по когнитивным функция птица может сравниться с пятилетним ребёнком: жако способен выучить до тысячи слов и отлично имитирует речь человека. Характер свободолюбивый, общительный и любознательный, местами капризный.

Цена на жако начинается от 35 тысяч рублей, но в специализированных магазинах может стартовать и от 100 тысяч рублей.

Ара: основная информация о породе

Яркие экзотические ара - самые крупные представители среди попугаев. Пернатые выходцы из Центральной и Южной Америки в длину достигают 106 см, но встречаются и миниматюрные 25-сантиметровые разновидности. Птиц отличает большой клюв, длинный хвост и светлые либо белые перья на мордочке. Ара живёт до 50 лет.

Сильный шум, свисты, крики - к этому нужно быть готовыми. Иногда ара бросаются на людей мощным клювом, что не всегда свидетельствует об агрессии, а может быть своеобразной игрой. Эти попугаи довольно прожорливые и могут съесть все, что найдут, поэтому нельзя оставлять еду, которая не подходит породе, в свободном доступе.

Стоимость на ара начинается от 80 тысяч и доходит до нескольких сотен тысяч рублей.

Фото: Freepik/kuritafsheen77.