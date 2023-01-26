Беглов эффективно справляется с задачей уничтожить Петербург — политолог Бредихин

В Петербурге при губернаторе Александре Беглове массово уничтожаются исторические здания и памятники. За это градоначальника необходимо привлечь к уголовной ответственности, заявил политолог Антон Бредихин.
Напомним, что градозащитники не первый год пытаются спасти от сносов и разрушений объекты культурного наследия (ОКН) Северной столицы. Однако сам Беглов игнорирует данную проблему, "закрывая глаза" на просьбы активистов и горожан.
"Если у губернатора Александра Беглова есть задача уничтожить город, то он с ней эффективно справляется. Поэтому нужно сделать опрос и уточнить, не это ли есть сама цель его нахождения у власти в городе. Безусловно, за уничтожение исторических ценностей, культурного наследия и самого лица Петербурга, за это можно привлечь Беглова к ответственности самого разного уровня, в том числе — и уголовной", — объяснил политолог.
Ранее Беглов анонсировал новую "прямую линию" с жителями Петербурга, пообещав ответить на все важные для них вопросы. Не исключено, что после провала прошлых трансляций, градоначальник снова обойдет острые темы стороной.
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