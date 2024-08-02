Брэд Питт "обезумел" из-за аварии, в которую попал его приёмный сын

Американский актер Брэд Питт переживает из-за аварии, в которой пострадал его 20-летний приемный сын Пакс.
Как сообщает Daily Mail, Пакс попал в ДТП на электровелосипеде, врезавшись в автомобиль в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел, когда машина остановилась на красный свет на бульваре Лос-Фелис, а Пакс, не имея на голове шлема, столкнулся с автомобилем. В результате аварии молодой человек получил травмы. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило факт столкновения. Медики, прибывшие на место, опасались кровоизлияния в мозг у Пакса и срочно доставили его в больницу. В настоящее время рядом с Паксом находится его мать, актриса Анджелина Джоли.
Брэд Питт был в состоянии стресса, так как не мог дозвониться до сына в больнице.
Фото: flickr.com/DoD News Features (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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