Дыши и худей: фитнес-тренер объяснила, как дыхание помогает сжигать жир
Сбросить вес можно не только с помощью изнуряющих тренировок или строгих диет. Иногда достаточно просто… правильно дышать. Фитнес-тренер Ирина Аникушина рассказала, как дыхательная гимнастика запускает естественные процессы сжигания жира и помогает укрепить тело без перегрузок.
Почему дыхание влияет на фигуру
По словам специалиста, глубокое дыхание способствует полноценному насыщению организма кислородом. Этот процесс напрямую связан с обменом веществ и сжиганием калорий. Когда дыхание поверхностное, ткани недополучают кислород, а метаболизм замедляется.
"Глубокое дыхание насыщает организм кислородом, улучшая пищеварение, стимулирует метаболизм, активизирует мышцы пресса и диафрагмы, снижает аппетит и уровень стресса", — пояснила фитнес-тренер Ирина Аникушина.
Регулярная дыхательная практика помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, который отвечает за накопление жира в области живота. Кроме того, работа диафрагмы усиливает массаж внутренних органов, улучшая пищеварение и лимфообращение.
Когда и как выполнять дыхательные упражнения
Для максимального эффекта важно выполнять упражнения в правильное время и в спокойной обстановке.
Рекомендации:
-
Лучшее время — утром натощак или спустя 1-1,5 часа после еды.
-
Помещение должно быть хорошо проветренным, температура — комфортной.
-
Перед началом занятий нужно встать прямо, расправить плечи и сосредоточиться на дыхании.
Регулярность имеет ключевое значение: всего 10-15 минут в день способны заметно улучшить самочувствие и ускорить обмен веществ.
Основной принцип дыхательной гимнастики
Базовая техника проста и доступна даже новичкам. Главное — осознанность и правильная работа диафрагмы.
Как выполнять:
-
Сделайте глубокий вдох через нос, расслабляя грудную клетку и живот.
-
Почувствуйте, как воздух наполняет лёгкие и расширяет живот.
-
Затем медленно выдохните через рот, втягивая живот и сокращая диафрагму.
-
Повторите 10-15 циклов, постепенно увеличивая длительность выдоха.
Со временем дыхание становится более контролируемым, а мышцы живота начинают активно участвовать в процессе.
Популярные методики: бодифлекс и оксисайз
На основе дыхательных практик создано несколько систем, направленных на коррекцию фигуры и повышение тонуса.
Бодифлекс
Методика включает глубокое дыхание с задержкой и комплекс растяжек. Упражнения выполняются в определённой последовательности, что помогает активизировать обмен веществ и проработать мышцы пресса, ягодиц и бёдер.
Особенность бодифлекса — задержка дыхания после выдоха, во время которой усиливается приток кислорода к тканям. Это ускоряет жиросжигание и придаёт бодрость.
Оксисайз
Эта техника считается более мягкой и безопасной. Здесь нет длительных задержек, дыхание осуществляется в ритмичном темпе — вдох, три коротких довдоха, затем длинный выдох. Оксисайз помогает тонизировать тело, улучшить осанку и снизить уровень стресса.
Обе методики можно выполнять дома, без тренажёров и спортивного оборудования.
Плюсы дыхательной гимнастики
|Преимущества
|Описание
|Безопасна для всех уровней подготовки
|Подходит людям любого возраста и физической формы
|Улучшает метаболизм
|Активное насыщение кислородом ускоряет обмен веществ
|Снижает уровень стресса
|Регулярное дыхание стабилизирует нервную систему
|Подтягивает мышцы живота
|Работа диафрагмы укрепляет пресс изнутри
|Улучшает осанку и самочувствие
|Правильное дыхание разгружает позвоночник и нормализует давление
А что если сочетать дыхание с другими практиками?
Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет йогу, пилатес или лёгкие кардио-тренировки. Она помогает лучше контролировать тело и дыхание при выполнении сложных упражнений, улучшает выносливость и восстановление после нагрузок.
Можно выполнять дыхательные упражнения перед основной тренировкой — это повысит концентрацию и улучшит насыщение мышц кислородом.
Распространённые ошибки
|Ошибка
|Почему это плохо
|Как исправить
|Слишком частое дыхание
|Может вызвать головокружение
|Делайте паузы, дышите спокойно
|Неправильная поза
|Мешает полному вдоху
|Следите, чтобы спина была прямой
|Отсутствие концентрации
|Снижает эффективность
|Сосредоточьтесь на каждом вдохе
|Выполнение сразу после еды
|Замедляет пищеварение
|Ждите минимум 1 час после приёма пищи
Интересные факты
Исследования показали, что дыхательные упражнения могут повысить метаболизм на 10-15% даже без физической активности.
Во многих восточных практиках дыхание считается основой долголетия и внутреннего равновесия.
Люди, регулярно занимающиеся дыхательной гимнастикой, реже страдают бессонницей и тревожностью.
Дыхание через нос активизирует работу мозга, улучшая концентрацию и память.
