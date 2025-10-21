Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Практика дыхания в спокойной обстановке
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:35

Дыши и худей: фитнес-тренер объяснила, как дыхание помогает сжигать жир

Фитнес-тренер Ирина Аникушина объяснила, как дыхательная гимнастика помогает сжигать жир

Сбросить вес можно не только с помощью изнуряющих тренировок или строгих диет. Иногда достаточно просто… правильно дышать. Фитнес-тренер Ирина Аникушина рассказала, как дыхательная гимнастика запускает естественные процессы сжигания жира и помогает укрепить тело без перегрузок.

Почему дыхание влияет на фигуру

По словам специалиста, глубокое дыхание способствует полноценному насыщению организма кислородом. Этот процесс напрямую связан с обменом веществ и сжиганием калорий. Когда дыхание поверхностное, ткани недополучают кислород, а метаболизм замедляется.

"Глубокое дыхание насыщает организм кислородом, улучшая пищеварение, стимулирует метаболизм, активизирует мышцы пресса и диафрагмы, снижает аппетит и уровень стресса", — пояснила фитнес-тренер Ирина Аникушина.

Регулярная дыхательная практика помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, который отвечает за накопление жира в области живота. Кроме того, работа диафрагмы усиливает массаж внутренних органов, улучшая пищеварение и лимфообращение.

Когда и как выполнять дыхательные упражнения

Для максимального эффекта важно выполнять упражнения в правильное время и в спокойной обстановке.

Рекомендации:

  • Лучшее время — утром натощак или спустя 1-1,5 часа после еды.

  • Помещение должно быть хорошо проветренным, температура — комфортной.

  • Перед началом занятий нужно встать прямо, расправить плечи и сосредоточиться на дыхании.

Регулярность имеет ключевое значение: всего 10-15 минут в день способны заметно улучшить самочувствие и ускорить обмен веществ.

Основной принцип дыхательной гимнастики

Базовая техника проста и доступна даже новичкам. Главное — осознанность и правильная работа диафрагмы.

Как выполнять:

  1. Сделайте глубокий вдох через нос, расслабляя грудную клетку и живот.

  2. Почувствуйте, как воздух наполняет лёгкие и расширяет живот.

  3. Затем медленно выдохните через рот, втягивая живот и сокращая диафрагму.

  4. Повторите 10-15 циклов, постепенно увеличивая длительность выдоха.

Со временем дыхание становится более контролируемым, а мышцы живота начинают активно участвовать в процессе.

Популярные методики: бодифлекс и оксисайз

На основе дыхательных практик создано несколько систем, направленных на коррекцию фигуры и повышение тонуса.

Бодифлекс

Методика включает глубокое дыхание с задержкой и комплекс растяжек. Упражнения выполняются в определённой последовательности, что помогает активизировать обмен веществ и проработать мышцы пресса, ягодиц и бёдер.

Особенность бодифлекса — задержка дыхания после выдоха, во время которой усиливается приток кислорода к тканям. Это ускоряет жиросжигание и придаёт бодрость.

Оксисайз

Эта техника считается более мягкой и безопасной. Здесь нет длительных задержек, дыхание осуществляется в ритмичном темпе — вдох, три коротких довдоха, затем длинный выдох. Оксисайз помогает тонизировать тело, улучшить осанку и снизить уровень стресса.

Обе методики можно выполнять дома, без тренажёров и спортивного оборудования.

Плюсы дыхательной гимнастики

Преимущества Описание
Безопасна для всех уровней подготовки Подходит людям любого возраста и физической формы
Улучшает метаболизм Активное насыщение кислородом ускоряет обмен веществ
Снижает уровень стресса Регулярное дыхание стабилизирует нервную систему
Подтягивает мышцы живота Работа диафрагмы укрепляет пресс изнутри
Улучшает осанку и самочувствие Правильное дыхание разгружает позвоночник и нормализует давление

А что если сочетать дыхание с другими практиками?

Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет йогу, пилатес или лёгкие кардио-тренировки. Она помогает лучше контролировать тело и дыхание при выполнении сложных упражнений, улучшает выносливость и восстановление после нагрузок.

Можно выполнять дыхательные упражнения перед основной тренировкой — это повысит концентрацию и улучшит насыщение мышц кислородом.

Распространённые ошибки

Ошибка Почему это плохо Как исправить
Слишком частое дыхание Может вызвать головокружение Делайте паузы, дышите спокойно
Неправильная поза Мешает полному вдоху Следите, чтобы спина была прямой
Отсутствие концентрации Снижает эффективность Сосредоточьтесь на каждом вдохе
Выполнение сразу после еды Замедляет пищеварение Ждите минимум 1 час после приёма пищи

Интересные факты

Исследования показали, что дыхательные упражнения могут повысить метаболизм на 10-15% даже без физической активности.

Во многих восточных практиках дыхание считается основой долголетия и внутреннего равновесия.

Люди, регулярно занимающиеся дыхательной гимнастикой, реже страдают бессонницей и тревожностью.

Дыхание через нос активизирует работу мозга, улучшая концентрацию и память.

