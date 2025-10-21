Дыши и худей: фитнес-тренер объяснила, как дыхание помогает сжигать жир

Сбросить вес можно не только с помощью изнуряющих тренировок или строгих диет. Иногда достаточно просто… правильно дышать. Фитнес-тренер Ирина Аникушина рассказала, как дыхательная гимнастика запускает естественные процессы сжигания жира и помогает укрепить тело без перегрузок.

Почему дыхание влияет на фигуру

По словам специалиста, глубокое дыхание способствует полноценному насыщению организма кислородом. Этот процесс напрямую связан с обменом веществ и сжиганием калорий. Когда дыхание поверхностное, ткани недополучают кислород, а метаболизм замедляется.

"Глубокое дыхание насыщает организм кислородом, улучшая пищеварение, стимулирует метаболизм, активизирует мышцы пресса и диафрагмы, снижает аппетит и уровень стресса", — пояснила фитнес-тренер Ирина Аникушина.

Регулярная дыхательная практика помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, который отвечает за накопление жира в области живота. Кроме того, работа диафрагмы усиливает массаж внутренних органов, улучшая пищеварение и лимфообращение.

Когда и как выполнять дыхательные упражнения

Для максимального эффекта важно выполнять упражнения в правильное время и в спокойной обстановке.

Рекомендации:

Лучшее время — утром натощак или спустя 1-1,5 часа после еды.

Помещение должно быть хорошо проветренным, температура — комфортной.

Перед началом занятий нужно встать прямо, расправить плечи и сосредоточиться на дыхании.

Регулярность имеет ключевое значение: всего 10-15 минут в день способны заметно улучшить самочувствие и ускорить обмен веществ.

Основной принцип дыхательной гимнастики

Базовая техника проста и доступна даже новичкам. Главное — осознанность и правильная работа диафрагмы.

Как выполнять:

Сделайте глубокий вдох через нос, расслабляя грудную клетку и живот. Почувствуйте, как воздух наполняет лёгкие и расширяет живот. Затем медленно выдохните через рот, втягивая живот и сокращая диафрагму. Повторите 10-15 циклов, постепенно увеличивая длительность выдоха.

Со временем дыхание становится более контролируемым, а мышцы живота начинают активно участвовать в процессе.

Популярные методики: бодифлекс и оксисайз

На основе дыхательных практик создано несколько систем, направленных на коррекцию фигуры и повышение тонуса.

Бодифлекс

Методика включает глубокое дыхание с задержкой и комплекс растяжек. Упражнения выполняются в определённой последовательности, что помогает активизировать обмен веществ и проработать мышцы пресса, ягодиц и бёдер.

Особенность бодифлекса — задержка дыхания после выдоха, во время которой усиливается приток кислорода к тканям. Это ускоряет жиросжигание и придаёт бодрость.

Оксисайз

Эта техника считается более мягкой и безопасной. Здесь нет длительных задержек, дыхание осуществляется в ритмичном темпе — вдох, три коротких довдоха, затем длинный выдох. Оксисайз помогает тонизировать тело, улучшить осанку и снизить уровень стресса.

Обе методики можно выполнять дома, без тренажёров и спортивного оборудования.

Плюсы дыхательной гимнастики