Осознанное дыхание и медитация
Осознанное дыхание и медитация
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:09

Жир уходит с каждым выдохом: секрет дыхания, который запускает метаболизм

Фитнес-тренер Ирина Аникушина рассказала, как дыхательная гимнастика помогает ускорить метаболизм и снизить стресс

Фитнес-эксперты всё чаще говорят о том, что похудение — это не только спортзал и диета. Важную роль играет правильное дыхание. Фитнес-тренер Ирина Аникушина поделилась секретом дыхательной гимнастики, которая помогает активизировать метаболизм, улучшить работу внутренних органов и снизить уровень стресса.

Как дыхание влияет на обмен веществ

Большинство людей дышат поверхностно — короткими вдохами, не задействуя диафрагму. В результате в организм поступает меньше кислорода, а метаболизм замедляется. Глубокое дыхание, напротив, способствует лучшему насыщению клеток кислородом, что ускоряет обмен веществ и помогает организму эффективнее сжигать жиры.

"Глубокое дыхание насыщает организм кислородом, улучшая пищеварение, стимулирует метаболизм, активизирует мышцы пресса и диафрагмы, снижает аппетит и уровень стресса", — пояснила фитнес-тренер Ирина Аникушина.

С помощью дыхательной гимнастики можно укрепить мышцы брюшного пресса, нормализовать уровень гормонов стресса и улучшить самочувствие. Особенно полезны такие упражнения людям, которые не могут выполнять интенсивные тренировки — например, при лишнем весе или заболеваниях суставов.

Почему важно выполнять упражнения утром

Утро — оптимальное время для дыхательной гимнастики. После сна тело находится в состоянии покоя, обменные процессы замедлены, а лёгкие готовы к активной работе.

"Для достижения максимального эффекта рекомендуется выполнять дыхательные упражнения утром натощак или спустя 1-1,5 часа после завтрака", — уточнила фитнес-тренер Ирина Аникушина.

Практика на пустой желудок активизирует кровообращение и лимфоток, улучшает выведение шлаков и продуктов распада. Уже через несколько минут после начала упражнений многие отмечают прилив энергии и лёгкость в теле.

Основной принцип дыхательной гимнастики

В основе любой дыхательной практики лежит умение управлять вдохом и выдохом. Тело должно работать синхронно с дыханием: вдох наполняет лёгкие и живот воздухом, выдох помогает освобождаться от напряжения.

"Основой техники является глубокий вдох через нос с расслаблением грудной клетки и живота и медленный выдох через рот, при котором работает диафрагма", — рассказала Ирина Аникушина.

Такой тип дыхания тренирует мышцы пресса и диафрагмы, способствует насыщению крови кислородом и помогает телу быстрее использовать энергию. При регулярных занятиях формируется привычка дышать глубже и спокойнее, что снижает тревожность и улучшает концентрацию.

Популярные методики: бодифлекс и оксисайз

Среди множества техник особой популярностью пользуются бодифлекс и оксисайз - системы дыхательных упражнений, которые сочетают дыхание с растяжкой и лёгкими силовыми элементами.

Бодифлекс

Методика была разработана американкой Грир Чайлдерс и стала известна в 1990-х. Она основана на задержке дыхания после глубокого выдоха и втягивании живота. Это создаёт эффект внутреннего массажа органов брюшной полости и усиливает кровоток.

Бодифлекс помогает уменьшить объёмы талии, улучшить пищеварение и повысить тонус кожи. Занятия занимают всего 15-20 минут в день, но требуют дисциплины и регулярности.

Оксисайз

Оксисайз — более мягкая техника, подходящая для начинающих. Здесь нет задержек дыхания, зато делается акцент на постоянном поступлении кислорода и контроле движений. Каждое упражнение сопровождается трёхступенчатым вдохом и постепенным выдохом, что способствует активной работе диафрагмы.

Методика подходит людям любого возраста и физической подготовки. При ежедневных занятиях она помогает укрепить мышцы спины и живота, улучшить осанку и повысить выносливость.

Как выполнять базовое упражнение

Чтобы почувствовать эффект дыхательной гимнастики, достаточно освоить простое упражнение:

  1. Встаньте прямо, расслабьте плечи.

  2. Сделайте медленный глубокий вдох через нос, направляя воздух в нижнюю часть живота.

  3. Задержите дыхание на 2-3 секунды.

  4. Медленно выдохните через рот, чувствуя, как диафрагма поднимается и живот втягивается.

  5. Повторите 10-15 раз.

Постепенно можно увеличивать длительность вдоха и выдоха, сочетая дыхание с растяжкой или лёгкими наклонами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: дышать грудью, а не животом.
Последствие: поверхностное дыхание не активизирует метаболизм.
Альтернатива: тренировать диафрагмальное дыхание — вдох животом, выдох с втягиванием пресса.

Ошибка: выполнять упражнения после еды.
Последствие: тяжесть и дискомфорт в желудке.
Альтернатива: заниматься натощак или спустя полтора часа после приёма пищи.

Ошибка: пренебрегать регулярностью.
Последствие: эффект будет временным и слабым.
Альтернатива: уделять практике хотя бы 10-15 минут ежедневно.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных техник

Методика Плюсы Минусы
Бодифлекс Быстрое сжигание жира, укрепление пресса Требует точного соблюдения техники
Оксисайз Безопасна для новичков, улучшает осанку Результат проявляется медленнее
Классическая дыхательная йога Гармонизирует нервную систему, снижает стресс Нужна концентрация и практика

Когда дыхательные упражнения противопоказаны

Хотя дыхательная гимнастика безопасна для большинства людей, есть случаи, когда от неё лучше отказаться:

  • при повышенном внутричерепном или артериальном давлении;

  • во время острых инфекций или после операций на брюшной полости;

  • при беременности (некоторые техники с задержкой дыхания противопоказаны);

  • при головокружениях и обмороках.

Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом или инструктором, чтобы подобрать подходящий уровень нагрузки.

Мифы и правда

Миф 1. "Дыхательная гимнастика заменяет спорт".
Правда: она помогает ускорить обмен веществ, но не заменяет физическую активность.

Миф 2. "Результат появляется только через месяцы".
Правда: первые улучшения — лёгкость, спокойствие, бодрость — заметны уже через неделю.

Миф 3. "Можно заниматься в любом положении".
Правда: для начинающих лучше стоять или сидеть с прямой спиной, чтобы контролировать дыхание.

