Как дыхание помогает поднимать больше и восстанавливаться быстрее

Когда вы берёте в руки штангу или гантели, думаете ли вы о дыхании так же внимательно, как о технике движения? Большинство спортсменов сосредоточено на правильной траектории и активации мышц, но именно дыхание часто становится скрытым фактором, который может как усилить вашу тренировку, так и ограничить её эффективность.

Дыхание и нервная система

Организм регулируется двумя системами: симпатической и парасимпатической. Первая отвечает за "бей или беги" — именно она включается, когда вы работаете с весом: сердце бьётся быстрее, кровь приливает к мышцам, гормоны помогают телу мобилизоваться. Вторая — парасимпатическая — необходима для восстановления: замедляет сердцебиение, выводит продукты распада, возвращает организму равновесие.

Переключаться между этими состояниями можно с помощью дыхания. Перед подходом стоит слегка ускорить вдохи и выдохи, чтобы войти в боевое состояние. А в паузах — наоборот, дышать глубже и медленнее, чтобы активировать восстановление.

Совет от эксперта Майка Нельсона, PhD, CSCS:

"Перед началом упражнения сфокусируйтесь взглядом на одной точке, сделайте пару быстрых вдохов и выдохов — и только потом беритесь за штангу".

Техника дыхания при тяжёлых подъёмах

Во время работы с большими весами важно создавать внутрибрюшное давление. Это своеобразный "корсет", который защищает позвоночник. Представьте банку газировки: пока она закрыта и под давлением — устойчива и прочна. Так же и ваш торс.

Перед приседом сделайте глубокий вдох и задержите его.

На подъёме либо сохраняйте воздух внутри до конца движения, либо резко выдохните в самый сложный момент. Часто это сопровождается характерным "рывком" или даже звуком.

Некоторые атлеты используют манёвр Вальсальвы — выдох при закрытой голосовой щели, что ещё сильнее повышает давление внутри. Исследования показывают, что это помогает преодолеть "мертвую точку" в движении. Однако врачи предупреждают: техника может быть опасна для людей с проблемами сердца или грыжами.

Нельсон подчёркивает:

"99% атлетов не нуждаются в Вальсальве. Для большинства достаточно обычной задержки дыхания или контролируемого выдоха".

Дыхание при длинных подходах

Когда подход включает много повторений, телу нужен кислород. Здесь помогают другие схемы:

Биомеханическое дыхание: вдох на опускании веса, выдох на подъёме. Особенно полезно новичкам, так как сохраняет устойчивость корпуса.

Анатомическое дыхание: вдох при расширении грудной клетки, выдох при её сжатии. Например, на жиме ногами — вдох, когда ноги уходят вперёд, и выдох при возвращении.

Чередование техник: один сет делаете с биомеханическим дыханием, следующий — с анатомическим. Это тренирует тело быть устойчивым в разных условиях.

Факт: эксперименты с дыхательными схемами показывают, что разные методы по-разному влияют на частоту сердечных сокращений. Попробуйте сделать 20 приседаний с одной техникой, замерить пульс, а потом повторить с другой — результат вас удивит.

Восстановление между сетами

Перерывы — это не только отдых, но и способ ускорить адаптацию организма. Чтобы быстрее восстановиться, можно:

Сделать несколько глубоких вдохов через нос и выдохов через рот.

Постепенно замедлить дыхание, удлиняя каждый вдох и выдох.

Пройтись по залу, сохраняя лёгкое движение.

Такое дыхание включает парасимпатическую систему и помогает организму быстрее снижать пульс. Со временем вы заметите, что даже короткие паузы начинают приносить больше пользы.