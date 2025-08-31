Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Бессонница отступит: простой метод 4-7-8, чтобы уснуть как младенец уже сегодня

Дыхательная практика 4-7-8: как быстро заснуть, если мучает бессонница

Проблемы со сном часто связаны не столько с физическим состоянием, сколько с перевозбуждённой нервной системой. Когда уровень кортизола остаётся высоким, а мысли непрерывно "крутятся" в голове, тело просто не может переключиться в режим отдыха. В итоге появляется хроническая усталость и бессонница.

Как работает техника 4-7-8

Дыхательная методика 4-7-8 действует подобно мягкому седативному средству: она замедляет сердечный ритм, успокаивает ум и помогает организму перейти в состояние покоя.

Её эффективность основана на физиологических реакциях. Задержка дыхания на определённое время повышает уровень углекислого газа в крови, что расширяет сосуды и активирует парасимпатическую нервную систему. Именно она отвечает за расслабление и восстановление.

Возможные последствия игнорирования проблемы

Если не искать способов снять напряжение, недосып быстро становится хроническим. Это снижает иммунитет, ухудшает память и концентрацию, повышает риск тревожных и депрессивных расстройств. Поэтому регулярные практики расслабления играют ключевую роль в поддержании здоровья.

Пошаговое выполнение упражнения

  1. Сядьте или лягте удобно. Кончик языка прижмите к бугорку за верхними зубами — сохраняйте это положение всё время.

  2. Сделайте полный выдох через рот, чтобы освободить лёгкие.

  3. Вдохните через нос на счёт "четыре", позволяя воздуху наполнить живот.

  4. Задержите дыхание на "семь", концентрируясь на неподвижности.

  5. Медленно выдохните через рот на счёт "восемь" с лёгким свистящим звуком.

  6. Повторите цикл ещё три раза.

Уже после первой практики можно почувствовать облегчение: тревожные мысли ослабевают, а тело постепенно расслабляется.

Результат при регулярной практике

Постоянное выполнение этой техники помогает нервной системе становиться более устойчивой к стрессу. Со временем засыпание будет происходить быстрее и естественнее.

Метод 4-7-8 не требует специальных навыков или оборудования. Достаточно уделять ему несколько минут дважды в день — утром и особенно перед сном.

