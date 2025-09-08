Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в бедре
© freepik.com is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:47

Сутулость начинается не в мышцах: виновато ваше дыхание

Эксперты: хроническое напряжение в спине может быть связано с неправильным дыханием

Если у вас хроническое напряжение, сутулость или дискомфорт в спине и плечах, причина может крыться не в мышцах, а в том, как вы дышите. Дыхание — это не только способ снабжать организм кислородом, но и важнейший элемент биомеханики движения.

Как стресс меняет дыхание

  • В среднем мы делаем более 23 000 вдохов в день.

  • При стрессе дыхание становится поверхностным, быстрым и "вертикальным" — вверх, через грудную клетку и шею.

  • Диагфрама перестаёт полноценно включаться, её работу берут на себя мышцы шеи и плеч.

  • Это приводит к нестабильности корпуса, смещению грудной клетки и позвоночника, а также нарушению осанки.

Так формируется порочный круг: неправильное дыхание → плохая осанка → мышечное перенапряжение → ещё более дисфункциональное дыхание.

Как проверить своё дыхание

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол. Положите руки на нижние рёбра:

  • Если движение идёт в шею, верх груди или плечи — вы дышите поверхностно.

  • Если рёбра почти не расширяются — диафрагма работает неэффективно.

Цель — почувствовать расширение нижних рёбер в стороны на вдохе и их естественное сближение на выдохе.

Почему важно учиться выдыхать

Главная точка восстановления дыхательного паттерна — длинный выдох.

  • Он активирует парасимпатическую нервную систему ("отдых и восстановление").

  • Возвращает диафрагму в оптимальное положение.

  • Учит организм переносить больше углекислого газа, что делает дыхание эффективнее.

Простая практика

  • Вдох через нос на 4 счёта.

  • Выдох на 8 счётов через нос или рот.

  • Пауза на 2 счёта.

  • 10-12 повторений, постепенно увеличивая соотношение (5:10, 6:12).

Интеграция дыхания в движение

  • Разминка: начните тренировку с дыхательных циклов, чтобы активировать корпус.

  • Силовые: выдыхайте в момент усилия — это стабилизирует позвоночник.

  • Мобильность: используйте вдох, чтобы "создать пространство", а выдох — чтобы углубить амплитуду.

  • Кардио: при умеренной нагрузке дышите носом, чтобы лучше использовать кислород.

  • Восстановление: после занятий держите соотношение выдоха к вдоху 2:1.

Вывод

Ваше дыхание — это больше, чем автоматическая функция. Оно напрямую влияет на осанку, стабильность корпуса, гибкость и даже стрессоустойчивость. Попробуйте вместо очередной растяжки сначала "починить" дыхание — и тело само начнёт двигаться свободнее.

