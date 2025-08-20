Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина с заложенным носом ночью
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:14

Секрет свободного дыхания: почему ваш нос – не просто орган обоняния

Скрытая угроза: врач Беликов назвал неочевидные причины одышки, которые нельзя игнорировать

Затрудненное дыхание, или одышка, может возникать по разным причинам. В то время как у здоровых людей это может быть связано с физической нагрузкой или нахождением в высокогорье, трудности с дыханием могут указывать на гораздо более серьезные проблемы со здоровьем. Врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов рассказал о неочевидных причинах этого состояния.

Одышка может быть связана с такими серьезными состояниями, как онкологические и аутоиммунные заболевания, а также с гормональными изменениями в организме. Это подчеркивает необходимость тщательной диагностики при появлении затрудненного дыхания.

"К неочевидным причинам затруднения носового дыхания относятся искривление носовой перегородки, опухоли, полипы в носовой полости, аденоиды у детей, аутоиммунные заболевания, гормональные изменения", — пояснил Владимир Беликов, подчеркивая, что чаще всего затрудненное дыхание связано именно с искривлением носовой перегородки.

Даже незначительная деформация носовой перегородки может вызвать нарушение нормального функционирования органа дыхания, особенно в одной ноздре. Это может приводить к затрудненному дыханию, особенно при физической нагрузке или во время сна.

Септопластика: решение проблемы искривления перегородки

Исправить дефект носовой перегородки помогает операция по выпрямлению или удалению искривленной части носовой перегородки. Такая операция называется септопластика, пояснил специалист, и позволяет восстановить нормальное дыхание.

Помимо искривления носовой перегородки, причиной затрудненного дыхания могут быть опухоли и полипы в носовой полости. Эти образования могут перекрывать дыхательные пути и вызывать одышку.

У детей затрудненное дыхание часто связано с аденоидами — увеличением глоточной миндалины. Аденоиды могут вызывать затруднение носового дыхания, храп и другие проблемы со здоровьем.

Аутоиммунные заболевания: влияние на дыхательную систему

Аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка или ревматоидный артрит, также могут влиять на дыхательную систему и вызывать одышку.

Гормональные изменения, например, во время беременности или при заболеваниях щитовидной железы, также могут быть причиной затрудненного дыхания.

Владимир Беликов опроверг распространенное убеждение, что затрудненное дыхание может стать причиной смерти во сне от удушья. По словам врача-оториноларинголога, этого не случится, поскольку в таком случае у человека компенсаторно открывается рот, и человек начинает дашать не через нос, а через рот.

Диагностика: важность обследования

При появлении затрудненного дыхания важно обратиться к врачу для диагностики. Врач проведет осмотр, назначит необходимые исследования и определит причину этого состояния.

Лечение затрудненного дыхания зависит от причины. В некоторых случаях может потребоваться консервативное лечение, в других — хирургическое вмешательство.

Интересные факты о дыхании:

Человек делает в среднем от 12 до 20 вдохов в минуту.
Легкие человека состоят из миллионов маленьких воздушных мешочков, называемых альвеолами.
Дыхание является не только физиологическим процессом, но и может влиять на наше эмоциональное состояние.
Человек может задерживать дыхание на несколько минут.

Затрудненное дыхание может быть признаком различных заболеваний, в том числе и серьезных. При появлении одышки необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения. Своевременное выявление и устранение причины затрудненного дыхания поможет сохранить здоровье и избежать осложнений.

