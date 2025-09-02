Квас подставляет водителей: как алкотестер может показать "пьяные" цифры
Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик в интервью lenta.ru предупредила: привычный для многих квас способен сыграть злую шутку с автомобилистами.
Почему алкотестер реагирует на квас
"В некоторых случаях квас может вызвать положительную реакцию алкотестера у водителей. Главная причина такой реакции алкотестера после кваса — "ротовой алкоголь". Это остатки этанола на слизистой и в частицах пищи. Они сохраняются около 15 минут, пока не нейтрализуются слюной", — пояснила Чистик.
Дело в том, что часть сортов кваса содержит до 1,2% алкоголя. Если выпить его в большом количестве и быстро, риск временного положительного результата при проверке возрастает.
Как избежать неприятностей
-
Не садиться за руль сразу после употребления кваса.
-
Подождать не менее 15-20 минут, чтобы остатки спирта выветрились из ротовой полости.
-
Понимать, что речь идёт о кратковременном эффекте — на уровне "ротового алкоголя", а не о реальном опьянении.
