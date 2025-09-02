Квас подставляет водителей: как алкотестер может показать "пьяные" цифры

сегодня в 13:02

Рейтинг надёжности доказал: эти марки остаются эталоном для Китая

Audi и Honda возглавили рейтинг самых качественных автомобилей в Китае: минимальное число жалоб подтвердило доверие к сборке и надёжности моделей.

сегодня в 8:44

Когда практичность превращается в стиль: как Kia EV5 ломает стереотипы о "семейных авто"

Kia готовит к выходу новый электрический кроссовер EV5 с просторным салоном, богатым оснащением и запасом хода 460 км — и ценой от 2,8 млн рублей.

сегодня в 8:16

BYD показал внедорожник с холодильником и караоке — но внимание привлекла совсем другая деталь

Китайский бренд BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с дронами и футуристичными функциями. Модель удивит даже опытных водителей.

сегодня в 7:41

Когда премиум больше не нужен: Audi делает шаг, который ещё недавно казался немыслимым

Audi убирает из США модели A7 и S7 с 2026 года, но готовит достойную замену. Почему компания решилась на этот шаг и кто сохранит позиции в линейке?

сегодня в 7:26

Заряжается за 18 минут и едет 145 км без бензина: возможности Leapmotor C10 ошарашили покупателей

Leapmotor C10 стал самым гармоничным китайским кроссовером: простор, технологии и цена впечатляют, но за привлекательной оболочкой скрыты и слабые места.

сегодня в 6:37

Покупатели рванули за Ford Bronco Raptor: скидки обрушили цену до уровня конкурентов

Ford устроила масштабную распродажу внедорожников, предлагая скидки до 1,36 млн рублей, но щедрое предложение продлилось совсем недолго.

сегодня в 6:26

Загрязнённый дизель после 20 000 км — вот что спасает мотор от сажи и ржавчины

Правильные присадки способны значительно продлить срок службы дизельного двигателя. Но какие из них действительно работают и на что обратить внимание?

сегодня в 5:27

Шесть автокомпаний удешевили машины: скидки доходят до сотен тысяч рублей

Российский авторынок удивил разнонаправленной динамикой: одни марки сделали машины доступнее, другие неожиданно подняли цены.

