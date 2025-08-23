Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дыхательная практика
Дыхательная практика
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:30

Как дыхательные интервалы превращают фитнес в удовольствие

Тренер Принс Братуэйт: дыхательные интервалы повышают выносливость и психическую устойчивость

Когда вы в последний раз прислушивались к своему дыханию во время тренировки? Большинство из нас привыкло к жёстким схемам интервальных занятий: счёт повторений, таймер, постоянная гонка с самим собой. Но есть метод, который меняет привычное представление о нагрузке — интервалы, основанные на дыхании.

Что такое интервалы по дыханию

Вместо того чтобы ориентироваться на секундомер или количество повторений, здесь главный ориентир — дыхание. Вы начинаете упражнение, вдыхая и выдыхая исключительно через нос. Когда нагрузка становится настолько интенсивной, что вы вынуждены подключать дыхание через рот, это сигнал остановиться и сделать паузу. Отдых продолжается до тех пор, пока дыхание через нос снова не станет комфортным.

Тренер и основатель программы Positive Force Movement Лор Макспадден-Уокер объясняет: часто при стандартных интервальных тренировках люди либо изнуряют себя до риска травмы, либо, наоборот, выполняют движения слишком вяло. Контроль через дыхание помогает избежать обеих крайностей, сохраняя баланс и внимание к телу.

Почему этот метод работает

Тренировки становятся приятнее.

Многие привыкают жить в состоянии "бей или беги" даже на тренировке. Но дыхание через нос способствует включению парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление и восстановление. Это делает упражнения комфортнее и снижает стресс.

Развивается психологическая устойчивость.

"Даже самые сложные упражнения начинают восприниматься телом как безопасные и дающие силу", — отмечает сертифицированный тренер Принс Братуэйт. Такой подход формирует устойчивую и радостную практику, а не борьбу на износ.

Лучше слышишь своё тело.

Этот метод помогает наладить связь "ум — тело". Особенно он полезен людям с травматическим опытом или тревожными состояниями: дыхание становится инструментом мягкой саморегуляции без перегрузки.

Как применять дыхательные интервалы

Техника универсальна: её можно использовать в упражнениях с собственным весом, на беговой дорожке, с гирей. Исключение — работа с тяжёлыми весами, где важна строгая схема повторов и отдыха.

Эксперты советуют пробовать 20-минутный комплекс, состоящий из движений вроде "леопардовой ротации", "лягушкиного переката" или классического "турецкого подъёма". Главное правило — выполняйте упражнения до момента, когда дыхание перестаёт быть носовым. Затем сделайте паузу и начинайте следующий подход, когда дыхание восстановится.

Любопытный факт

Учёные отмечают, что дыхание через нос естественным образом фильтрует и согревает воздух, улучшает насыщение крови кислородом и даже повышает концентрацию оксида азота — вещества, которое расширяет сосуды и улучшает работу сердца.

