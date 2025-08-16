Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в бюстгальтере
Девушка в бюстгальтере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:24

Грудное вскармливание и импланты: правда, которая ломает стереотипы

Неонатолог Покровская: грудное вскармливание возможно и с имплантами

В эфире программы "Анамнез" на радиостанции "Серебряный дождь" врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых Псковского клинического перинатального центра и консультант по грудному вскармливанию Кристина Покровская развеяла распространённое заблуждение.

"Считается, что если женщина сделала себе подтяжку груди, импланты, то это как-то будет влиять на лактацию. Некоторые мамы убеждены, что если они это сделали, то не смогут кормить грудью. Хочется развеять этот миф ввиду того, что с имплантами также кормить можно. Мы на стороне здоровья малыша, а грудное молоко — это в первую очередь здоровье", — подчеркнула специалист.

По её словам, наличие имплантов не препятствует выработке молока и не влияет на его качество. Главное — желание матери и грамотная поддержка в период грудного вскармливания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач предупредил: вода из нагретого пластика опасна для щитовидной и половой системы вчера в 23:26

Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки

Вода — да, но не в пластике. Диетолог объясняет, почему пластиковые бутылки опасны для гормональной системы и как высокие температуры только усугубляют ситуацию.

Читать полностью » Врачи рассказали, как изменение pH кожи связано с акне, экземой и раздражением вчера в 23:08

Ваш крем может работать против вас: когда pH уводит кожу в стресс

Изучите, как pH-баланс кожи влияет на ваше здоровье и выбирайте правильные средства. Узнайте секреты ухода и причины важных изменений pH.

Читать полностью » Врач объяснил, почему лобно-височная деменция не всегда зависит от наследственности вчера в 22:26

Как вовремя распознать деменцию: первые признаки, которые важно не пропустить

Можно ли заранее узнать, грозит ли вам деменция, как у Брюса Уиллиса? Врач объясняет, почему генетический тест — не приговор и на что обращать внимание в первую очередь.

Читать полностью » Врач Мухина рассказала о пользе бычьих яиц для мужского здоровья вчера в 22:18

Секрет мужской выносливости: врачи советуют добавить в рацион всего один продукт

Врач Марият Мухина рассказала, почему мужчинам старше 45 лет стоит есть бычьи яйца и как этот продукт помогает поддерживать репродуктивное здоровье.

Читать полностью » Исследование в Дании: долгосрочное воздействие выхлопов связано с опухолями оболочек мозга вчера в 22:04

Ездим и вдыхаем: частицы, которые проходят сквозь защиту мозга

Учёные из Датского института рака выявили связь между загрязнением воздуха от транспорта и повышением вероятности менингиомы. Узнайте об опасности ультрадисперсных частиц.

Читать полностью » Вода, клетчатка и сахар: как сохранить здоровье в период менопаузы вчера в 21:52

Всё, что вы знали о сахаре: разбиваем 6 мифов для женского здоровья

Узнайте, почему углеводы важны для женщин в период менопаузы. Мы разобьем мифы и расскажем о правильном питании. Будьте здоровы и энергичны.

Читать полностью » Эксперты назвали фасоль продуктом для снижения риска ожирения и инсулинорезистентности вчера в 20:46

Сбросить вес с помощью фасоли: пять простых способов добавить бобы в каждый приём пищи

Фасоль — это не просто бобы, а настоящий секрет похудения! Узнайте, как правильно добавить её в свой рацион для контроля веса, аппетита и здоровья.

Читать полностью » Врачи предупредили об опасности мегадоз витаминов A, C, D и E вчера в 19:41

Полезное или опасное: правда о витаминах, которую предпочитают не афишировать

Узнайте, почему 74% американцев принимают добавки и к каким последствиям это может привести. Исследования показывают, что витаминные комплексы могут быть полезными, но также и опасными.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Позитивное подкрепление и постепенность помогут собаке привыкнуть к будке
Спорт и фитнес

Пит МакКолл и Джонатан Фейдер назвали ошибки, мешающие достигать целей в новом году
Садоводство

Как избежать затопления: 4 способа улучшения дренажа на глинистой почве
Красота и здоровье

Альтернатива рентгену: почему врачи чаще назначают колоноскопию
Еда

Как приготовить солянку с копченостями: пошаговый рецепт от кулинаров
Еда

Как приготовить салат с крабовыми палочками, фасолью и сыром: пошаговая инструкция
Спорт и фитнес

Эксперт по йоге Клэр Грив назвала 7 полезных эффектов позы Маласана
Культура и шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что недовольна собственным отражением в зеркале
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru