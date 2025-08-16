Грудное вскармливание и импланты: правда, которая ломает стереотипы
В эфире программы "Анамнез" на радиостанции "Серебряный дождь" врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых Псковского клинического перинатального центра и консультант по грудному вскармливанию Кристина Покровская развеяла распространённое заблуждение.
"Считается, что если женщина сделала себе подтяжку груди, импланты, то это как-то будет влиять на лактацию. Некоторые мамы убеждены, что если они это сделали, то не смогут кормить грудью. Хочется развеять этот миф ввиду того, что с имплантами также кормить можно. Мы на стороне здоровья малыша, а грудное молоко — это в первую очередь здоровье", — подчеркнула специалист.
По её словам, наличие имплантов не препятствует выработке молока и не влияет на его качество. Главное — желание матери и грамотная поддержка в период грудного вскармливания.
