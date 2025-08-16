Грудное вскармливание и импланты: правда, которая ломает стереотипы

вчера в 23:26

Вода с привкусом гормонов: чем опасны пластиковые бутылки

Вода — да, но не в пластике. Диетолог объясняет, почему пластиковые бутылки опасны для гормональной системы и как высокие температуры только усугубляют ситуацию.

вчера в 23:08

Ваш крем может работать против вас: когда pH уводит кожу в стресс

Изучите, как pH-баланс кожи влияет на ваше здоровье и выбирайте правильные средства. Узнайте секреты ухода и причины важных изменений pH.

вчера в 22:26

Как вовремя распознать деменцию: первые признаки, которые важно не пропустить

Можно ли заранее узнать, грозит ли вам деменция, как у Брюса Уиллиса? Врач объясняет, почему генетический тест — не приговор и на что обращать внимание в первую очередь.

вчера в 22:18

Секрет мужской выносливости: врачи советуют добавить в рацион всего один продукт

Врач Марият Мухина рассказала, почему мужчинам старше 45 лет стоит есть бычьи яйца и как этот продукт помогает поддерживать репродуктивное здоровье.

вчера в 22:04

Ездим и вдыхаем: частицы, которые проходят сквозь защиту мозга

Учёные из Датского института рака выявили связь между загрязнением воздуха от транспорта и повышением вероятности менингиомы. Узнайте об опасности ультрадисперсных частиц.

вчера в 21:52

Всё, что вы знали о сахаре: разбиваем 6 мифов для женского здоровья

Узнайте, почему углеводы важны для женщин в период менопаузы. Мы разобьем мифы и расскажем о правильном питании. Будьте здоровы и энергичны.

вчера в 20:46

Сбросить вес с помощью фасоли: пять простых способов добавить бобы в каждый приём пищи

Фасоль — это не просто бобы, а настоящий секрет похудения! Узнайте, как правильно добавить её в свой рацион для контроля веса, аппетита и здоровья.

вчера в 19:41

Полезное или опасное: правда о витаминах, которую предпочитают не афишировать

Узнайте, почему 74% американцев принимают добавки и к каким последствиям это может привести. Исследования показывают, что витаминные комплексы могут быть полезными, но также и опасными.

