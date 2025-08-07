Грудное молоко управляет иммунитетом, мозгом и даже челюстью: почему это важно

Ольга Бурцева, врач-неонатолог отделения новорождённых Перинатального центра, в прямом эфире в соцсетях объяснила, почему грудное вскармливание — это не просто способ накормить малыша, а настоящий вклад в его здоровье и будущее.

Здоровье закладывается ещё до рождения

"С самого зачатия на уровне ДНК мама программирует здоровье своего ребёнка, внуков, правнуков", — отметила специалист.

По словам врача, грудное молоко играет важнейшую роль в этом процессе: оно содержит жирные кислоты, необходимые для развития мозга и зрения, а также вещества, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника.

"Материализованная любовь" и первый иммунитет

"Младенец нуждается не только в питании, но и в тесном контакте с матерью. Грудное молоко — это материализованная любовь, нежность, забота", — подчеркнула Ольга Бурцева.

Грудное молоко даёт ребёнку не только питательные вещества, но и мощную защиту от инфекций. Оно помогает правильно формировать иммунную систему, способствует росту и развитию за счёт гормонов, а также играет ключевую роль в профилактике ряда хронических заболеваний — от сахарного диабета до инсульта.

Ум, зубы и отсутствие аллергии

Молоко матери, по словам эксперта, помогает ребенку легче адаптироваться к продуктам прикорма — благодаря тому, что их вкус в небольшом количестве передаётся с молоком. Это снижает риск пищевой аллергии в будущем.

Также грудное вскармливание:

поддерживает правильное развитие зубов и челюсти;

улучшает когнитивные способности — дети, вскормленные грудным молоком, демонстрируют более высокий IQ;

формирует прочную эмоциональную связь между матерью и ребёнком.

Польза для мамы не менее значимая

Грудное вскармливание помогает женщине восстановиться после родов: снижает риск послеродовых кровотечений, стимулирует сокращение матки, нормализует гормональный фон.

"Кормление грудью помогает предотвратить развитие рака молочной железы и яичников, снижает вероятность ожирения и способствует возвращению к добеременной форме", — добавила Ольга Бурцева.

Безусловное преимущество

Несмотря на то, что в грудном молоке уровень микро- и макроэлементов ниже, чем в смесях, оно усваивается организмом малыша полностью, не требует адаптации и содержит всё необходимое для здорового старта в жизни — от гормонов до ферментов.