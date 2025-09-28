Чудо-чаи и "лактационные печенья": почему на них надеются зря

Многие молодые мамы сталкиваются с тревожной мыслью: молока будто бы недостаточно, ребенок все время просит грудь и не наедается. Как понять, действительно ли есть проблема, и помогут ли травяные чаи или добавки? Об этом рассказала врач Сайгидат Темирбулатова.

Как образуется грудное молоко

Грудное молоко вырабатывается в альвеолах — крошечных пузырьках молочной железы, соединённых в дольки и протоки. Основная роль в процессе принадлежит двум гормонам:

Пролактин - отвечает за образование молока, его уровень резко возрастает во время кормления.

- отвечает за образование молока, его уровень резко возрастает во время кормления. Окситоцин - запускает выброс молока за счёт сокращения мышечных клеток в протоках.

В среднем в сутки у женщины вырабатывается от 600 до 1300 мл молока. Но объём зависит не от размера груди, а от частоты кормлений и особенностей строения желез. Чем чаще грудь стимулируется, тем больше молока вырабатывается.

Почему первые недели после родов решающие

Запуск лактации начинается сразу после отделения плаценты. В это время особенно важно часто прикладывать новорождённого к груди: чем больше рецепторов к пролактину образуется в молочной железе, тем стабильнее будет лактация в дальнейшем.

Если же грудь не опорожняется или кормления редкие, количество рецепторов снижается, и наладить процесс позже становится сложнее. Иногда достаточно пары недель без стимуляции, чтобы молока стало заметно меньше.

Истинная и ложная нехватка молока

Ситуацию, когда молока не хватает ребёнку, называют гипогалактией. Она бывает двух типов:

Ложная гипогалактия - наиболее частая. Причины: редкие кормления по режиму, неправильное прикладывание, использование пустышки слишком рано, трещины на сосках, докорм смесью без показаний или особенности развития ребёнка (например, короткая уздечка языка).

- наиболее частая. Причины: редкие кормления по режиму, неправильное прикладывание, использование пустышки слишком рано, трещины на сосках, докорм смесью без показаний или особенности развития ребёнка (например, короткая уздечка языка). Истинная гипогалактия - встречается реже, около 5% случаев. Её вызывают гормональные нарушения, операции на груди, врождённый недостаток железистой ткани, некоторые лекарства, а также курение или употребление алкоголя. В таких ситуациях часто приходится прибегать к докорму смесью.

Как понять, хватает ли ребёнку молока

Признаки, на которые стоит ориентироваться:

малыш прибавляет вес после первых дней жизни (в норме к 14-му дню возвращается к весу при рождении и затем набирает по 20-30 г в сутки);

у ребёнка не менее шести мочеиспусканий в день после пятого дня жизни;

во время кормления слышно, как он глотает, а после еды выглядит расслабленным и спокойным.

Главный объективный показатель — вес и состояние ребёнка. Беспокойство у груди или отсутствие приливов у матери сами по себе не являются доказательством нехватки молока.

Рабочие методы для усиления лактации

Врач выделяет ряд эффективных способов:

правильное прикладывание ребёнка к груди;

кормления по требованию, в том числе ночью;

удобная поза для матери и ребёнка, способствующая выделению окситоцина;

полное опорожнение груди, при необходимости — сцеживание остатков;

чередование обеих грудей во время кормления;

контакт "кожа к коже", тёплый душ и массаж груди перед кормлением;

отказ от пустышки и постепенное уменьшение объёма смеси, если ребёнок на смешанном вскармливании;

полноценный сон и спокойная обстановка.

Имитировать "кластерные кормления" можно и с помощью сцеживания: несколько коротких подходов с перерывами стимулируют усиленную выработку молока.

Что не работает

Популярные советы, которые не подтверждены доказательствами:

лекарственные препараты (метоклопрамид, домперидон) — назначаются только врачом в исключительных случаях;

травяные чаи и смеси — их эффективность не доказана, а побочные эффекты возможны;

добавки вроде "Апилака" с маточным молочком;

специальные диеты и "лактационные" продукты (овсянка, сгущёнка, печенье, спортивные напитки);

обильное питьё сверх чувства жажды.

Исследований, подтверждающих результативность этих методов, нет, поэтому рассчитывать на них не стоит.

Истинная нехватка грудного молока встречается редко — всего у 5% женщин. В подавляющем большинстве случаев проблему удаётся решить грамотной организацией грудного вскармливания. Главное — частое прикладывание, правильная техника и поддержка матери. А вот чудо-средств в виде чаёв, диет и добавок медицина не признаёт: надёжным способом усилить лактацию остаётся только естественная стимуляция груди.