Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ребёнок
Ребёнок
© commons.wikimedia.org by Puzzle dop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:23

Чудо-чаи и "лактационные печенья": почему на них надеются зря

Сайгидат Темирбулатова: главная причина снижения лактации — редкие кормления и неправильное прикладывание

Многие молодые мамы сталкиваются с тревожной мыслью: молока будто бы недостаточно, ребенок все время просит грудь и не наедается. Как понять, действительно ли есть проблема, и помогут ли травяные чаи или добавки? Об этом рассказала врач Сайгидат Темирбулатова.

Как образуется грудное молоко

Грудное молоко вырабатывается в альвеолах — крошечных пузырьках молочной железы, соединённых в дольки и протоки. Основная роль в процессе принадлежит двум гормонам:

  • Пролактин - отвечает за образование молока, его уровень резко возрастает во время кормления.
  • Окситоцин - запускает выброс молока за счёт сокращения мышечных клеток в протоках.

В среднем в сутки у женщины вырабатывается от 600 до 1300 мл молока. Но объём зависит не от размера груди, а от частоты кормлений и особенностей строения желез. Чем чаще грудь стимулируется, тем больше молока вырабатывается.

Почему первые недели после родов решающие

Запуск лактации начинается сразу после отделения плаценты. В это время особенно важно часто прикладывать новорождённого к груди: чем больше рецепторов к пролактину образуется в молочной железе, тем стабильнее будет лактация в дальнейшем.

Если же грудь не опорожняется или кормления редкие, количество рецепторов снижается, и наладить процесс позже становится сложнее. Иногда достаточно пары недель без стимуляции, чтобы молока стало заметно меньше.

Истинная и ложная нехватка молока

Ситуацию, когда молока не хватает ребёнку, называют гипогалактией. Она бывает двух типов:

  • Ложная гипогалактия - наиболее частая. Причины: редкие кормления по режиму, неправильное прикладывание, использование пустышки слишком рано, трещины на сосках, докорм смесью без показаний или особенности развития ребёнка (например, короткая уздечка языка).
  • Истинная гипогалактия - встречается реже, около 5% случаев. Её вызывают гормональные нарушения, операции на груди, врождённый недостаток железистой ткани, некоторые лекарства, а также курение или употребление алкоголя. В таких ситуациях часто приходится прибегать к докорму смесью.

Как понять, хватает ли ребёнку молока

Признаки, на которые стоит ориентироваться:

  • малыш прибавляет вес после первых дней жизни (в норме к 14-му дню возвращается к весу при рождении и затем набирает по 20-30 г в сутки);
  • у ребёнка не менее шести мочеиспусканий в день после пятого дня жизни;
  • во время кормления слышно, как он глотает, а после еды выглядит расслабленным и спокойным.

Главный объективный показатель — вес и состояние ребёнка. Беспокойство у груди или отсутствие приливов у матери сами по себе не являются доказательством нехватки молока.

Рабочие методы для усиления лактации

Врач выделяет ряд эффективных способов:

  • правильное прикладывание ребёнка к груди;
  • кормления по требованию, в том числе ночью;
  • удобная поза для матери и ребёнка, способствующая выделению окситоцина;
  • полное опорожнение груди, при необходимости — сцеживание остатков;
  • чередование обеих грудей во время кормления;
  • контакт "кожа к коже", тёплый душ и массаж груди перед кормлением;
  • отказ от пустышки и постепенное уменьшение объёма смеси, если ребёнок на смешанном вскармливании;
  • полноценный сон и спокойная обстановка.

Имитировать "кластерные кормления" можно и с помощью сцеживания: несколько коротких подходов с перерывами стимулируют усиленную выработку молока.

Что не работает

Популярные советы, которые не подтверждены доказательствами:

  • лекарственные препараты (метоклопрамид, домперидон) — назначаются только врачом в исключительных случаях;
  • травяные чаи и смеси — их эффективность не доказана, а побочные эффекты возможны;
  • добавки вроде "Апилака" с маточным молочком;
  • специальные диеты и "лактационные" продукты (овсянка, сгущёнка, печенье, спортивные напитки);
  • обильное питьё сверх чувства жажды.

Исследований, подтверждающих результативность этих методов, нет, поэтому рассчитывать на них не стоит.

Истинная нехватка грудного молока встречается редко — всего у 5% женщин. В подавляющем большинстве случаев проблему удаётся решить грамотной организацией грудного вскармливания. Главное — частое прикладывание, правильная техника и поддержка матери. А вот чудо-средств в виде чаёв, диет и добавок медицина не признаёт: надёжным способом усилить лактацию остаётся только естественная стимуляция груди.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грызть ногти опасно: привычка приводит к воспалениям, инфекциям и повреждениям кутикулы сегодня в 13:26

От стресса до инфекции: скрытые последствия привычки грызть ногти

Как привычка грызть ногти влияет на здоровье и какие реальные методы помогают от неё избавиться? Ответы — в нашем подробном материале.

Читать полностью » Кардиолог Евгений Кокин объяснил, как отличить ишемическую болезнь сердца от других недугов сегодня в 12:42

Сердце зовёт о помощи не так, как вы думаете: необычные признаки ИБС

Ишемическая болезнь сердца может маскироваться под усталость или боли в спине. Как вовремя распознать её и какие методы лечения помогают?

Читать полностью » Корица улучшает вкус блюд, регулирует уровень сахара и помогает снизить тягу к сладкому сегодня в 12:26

Ароматная специя, которая борется с тягой к сладкому и укрепляет иммунитет

Корица — это не только пряность для десертов. Она помогает бороться с грибком, укреплять волосы и даже снижать тягу к сладкому.

Читать полностью » В Москве 15-летний Максим рискует потерять почку после ошибок врачей сегодня в 11:38

Операция на почках превратилась в трагедию: подростка ждёт пересадка

Подросток из Москвы чуть не потерял почку после неудачных операций. Ошибки врачей обернулись болью, судом и угрозой инвалидности.

Читать полностью » Скрытый голод связан с нехваткой витаминов и минералов в рационе — эндокринолог Зухра Павлова сегодня в 11:26

Тарелка полна, а организм голодает: как скрытый дефицит витаминов толкает к перееданию

Даже при изобилии еды человек может страдать от скрытого голода. Почему это происходит и как не дать организму обмануть себя?

Читать полностью » Бай Чэнь: разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии требуют срочной госпитализации сегодня в 10:32

Невроз сердца или тромбоэмболия: как не спутать тревогу с настоящей угрозой

Боль или покалывание в груди может быть безобидным симптомом, но иногда это сигнал смертельно опасного состояния. Как отличить одно от другого?

Читать полностью » Грейпфрут при сочетании с таблетками становится фактором риска для здоровья сегодня в 10:26

Фрукт молодости может состарить быстрее: врачи предупредили о скрытой опасности грейпфрутов

Грейпфрут может быть как другом, так и врагом пожилого организма. Почему этот фрукт требует осторожности и чем его лучше заменить?

Читать полностью » Антонов: дыхательная гимнастика и ходьба помогают в реабилитации после инфаркта и инсульта сегодня в 9:28

Инсульт и инфаркт отнимают силы, но вернуть их помогают простые упражнения

Движение после инсульта и инфаркта играет ключевую роль в реабилитации. Но как правильно начать и чего категорически избегать?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошка нуждается в компаньоне при вялости и чрезмерном сне
Дом

Перекись водорода и солнце отбеливают подушки — натуральный метод отбеливания
Еда

Кулинарные эксперты: для наваристого куриного бульона используют бедра и крылья
Наука

Учёные определили состав бактерий, которые делали масло для экспорта в Британию
Красота и здоровье

Худеют не от спорта: продукты, которые запускают сжигание жира
Туризм

В Марса-Аламе лучшие места для дайвинга — Эльфинстоун и Абу Даббаб
Садоводство

Антуриум сохраняет цветение при пересадке в рыхлый субстрат
Технологии

Госдума запретила автоматические списания за подписки без согласия пользователя с 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet