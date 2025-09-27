Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:50

Запрещённые продукты перестали быть запретными: что изменилось в грудном вскармливании

Аллерголог Валентина Суворова: мамам не нужно исключать молоко, яйца или рыбу во время ГВ

Можно ли кормящей маме есть клубнику, цитрусовые и любимые пряности? Еще недавно врачи уверяли женщин, что список "запрещенных продуктов" огромен. Однако, как отмечает нутрициолог Вика Вишнякова, современные данные говорят обратное: строгая диета в период грудного вскармливания — миф, который до сих пор поддерживают некоторые роддома и поликлиники.

Что наука говорит о питании во время ГВ

Ограничения в рационе кормящих женщин появились десятилетия назад, когда механизм развития аллергии был плохо изучен. Врачи советовали откладывать знакомство с потенциальными аллергенами до трехлетнего возраста ребенка. Но исследования последних лет показали: чем раньше малыш сталкивается с новыми продуктами через молоко матери, тем меньше риск развития аллергии в будущем.

Сегодня ведущие международные организации в области педиатрии и аллергологии едины во мнении: женщина во время ГВ должна питаться разнообразно. Речь идет о продуктах из всех пяти основных групп:

  • овощи и фрукты,
  • сложные углеводы (крупы, хлеб, картофель),
  • источники белка,
  • молочные продукты,
  • жиры и масла.

Причем важно соблюдать баланс: сочетать животные и растительные белки, выбирать цельнозерновые продукты и следить за разнообразием.

Почему разнообразие важно

Сбалансированное питание помогает маме восполнить дефицит ключевых веществ — железа, кальция, витамина D, фолиевой кислоты, которые активно расходуются во время беременности и лактации. Если исключать целые группы продуктов, велик риск усталости, раздражительности и даже заболеваний.

Еще один факт: дети обычно перенимают пищевые привычки семьи. Чем богаче рацион матери, тем выше вероятность, что малыш в будущем будет есть овощи, рыбу и полезные продукты, а не сладости и фастфуд.

Так, исследование почти 1500 пар "мама — малыш" показало: у детей, чьи матери придерживались так называемой "западной диеты" с избытком переработанных и жирных продуктов, чаще встречались лишний вес и нездоровые пищевые привычки.

Мифы и реальность

Многие мамы связывают высыпания на коже младенца или его плаксивость с тем, что они съели "что-то не то". Но, по данным Американской академии педиатрии, лишь у 2-3 детей из 100 действительно бывает аллергия на продукт из рациона матери.

Если у педиатра возникают подозрения, он рекомендует вести пищевой дневник. Исключив продукт на 1-2 недели, можно проверить, связан ли он с симптомами. Но убирать половину рациона "на всякий случай" не нужно: это приведет только к дефициту питательных веществ.

Что действительно стоит ограничить

Несмотря на общую свободу в питании, есть продукты, с которыми нужно быть осторожнее:

  • Алкоголь. Самый безопасный вариант — полный отказ. Если все же выпить бокал вина, важно выждать не менее двух часов до кормления.
  • Сырые продукты животного происхождения. Сырые мясо, рыба и яйца могут быть источником опасных бактерий. Приготовленные до полной готовности блюда безопасны.
  • Кофеин. До 300 мг в сутки (примерно 2-3 чашки кофе) не вызывают проблем у большинства детей.

Рыба и аллергены: не спешите исключать

Особое внимание уделяется рыбе: это ценный источник омега-3 и белка, который поддерживает развитие мозга и нервной системы ребенка. Достаточно двух порций в неделю. Однако стоит ограничить редкие виды — рыбу-меч, марлина, акулу, где возможен избыток ртути.

Детский аллерголог-иммунолог Валентина Суворова подчеркивает:

"Не нужно убирать потенциальные аллергены из рациона. Недостаточно данных, чтобы рекомендовать мамам избегать молока, яиц или рыбы. Разницы в распространенности аллергии у детей таких женщин не выявлено".

Интересный факт: шведское исследование 2021 года показало, что у детей, чьи матери пили больше коровьего молока в период ГВ, риск развития пищевой аллергии был ниже.

Можно ли есть чеснок и специи

Многие мамы боятся, что острые специи изменят вкус молока и ребенок откажется от груди. На самом деле младенцы начинают знакомиться с запахами и вкусами еще во время беременности, а регулярное употребление пряностей помогает им быстрее привыкнуть к семейному рациону.

Поэтому исключать чеснок или специи не нужно. Наоборот, специалисты Лиги поддержки грудного вскармливания "Ла Лече" считают это полезной привычкой.

Строгие диеты для кормящих мам — пережиток прошлого. Современные данные однозначны: питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Исключение возможно только в случае доказанной непереносимости или по медицинским показаниям.

А чем шире рацион мамы, тем крепче здоровье ребенка и тем меньше риск развития аллергии в будущем.

