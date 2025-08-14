Иммунитет, рост, психика: как грудное молоко делает ребёнка сильнее с первого дня

В рамках недели популяризации грудного вскармливания заведующая городской детской поликлиникой №6, врач-педиатр Светлана Вахидова рассказала о ценности грудного молока и о том, почему его невозможно заменить ничем другим.

Универсальный старт для новорожденного

Материнское молоко — это не просто еда. Это целая биологическая система, в которой всё предусмотрено для того, чтобы малыш получал необходимое для роста и развития.

"Грудное молоко — идеальный старт для младенца, эталон питания, содержащий все необходимые нутритивные и функциональные компоненты", — отметила Светлана Вахидова.

Оно способствует не только физическому, но и нервно-психическому развитию, укрепляет иммунитет, а также помогает сформировать прочную эмоциональную связь между матерью и ребёнком.

Почему оно незаменимо

Молоко всегда рядом, готово к употреблению, не требует стерилизации и, что немаловажно — абсолютно бесплатно. Для новорождённого важно регулярное питание: его пищеварительная система ещё формируется, поэтому кормление может понадобиться каждые два часа — до 10-12 раз в сутки.

"Дети обладают сильным обонянием и узнают запах материнского молока, что помогает им находить грудь", — подчеркнула педиатр.

Молозиво — первая защита малыша

В первые дни после родов организм женщины вырабатывает молозиво — густую, насыщенную питательными веществами жидкость.

"Этот густой, желтоватый секрет богат белками, минералами и антителами, необходимыми для здоровья новорожденного", — напомнила врач.

Молоко "в процессе"

Уникальность грудного молока и в том, что оно меняется по ходу одного кормления. Сначала оно лёгкое и водянистое — чтобы утолить жажду. А ближе к концу становится густым, жирным — насыщает и даёт энергию для роста.

Особенно важно для недоношенных

Для детей, родившихся раньше срока, грудное молоко играет критическую роль в защите от тяжёлых осложнений.

"Это эффективная профилактика некротизирующего колита и сепсиса", — отметила эксперт.

Как поддержать лактацию

Кормящей маме важно:

полноценно питаться;

высыпаться;

гулять на свежем воздухе;

получать поддержку семьи;

не бояться трудностей и обращаться к педиатрам при необходимости.