Эстетика или риск: чем опасны грудные импланты для здоровья
Грудные импланты давно стали популярной процедурой эстетической хирургии, однако врачи напоминают: при их наличии необходимо регулярно наблюдаться у специалистов. Об этом рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов в беседе с РИАМО.
"Из какого бы качественного материала ни был сделан имплант, для организма он остается инородным телом", — подчеркнул Сулиманов.
Возможные риски
Импланты могут вызывать хроническую воспалительную реакцию в тканях молочной железы. В редких случаях это приводит к развитию анапластической крупноклеточной лимфомы — особой формы злокачественного новообразования. Несмотря на то что риск минимален, врачи считают его достаточным поводом для внимательного контроля состояния груди.
Зачем нужно наблюдаться у маммолога
Регулярные визиты к врачу помогают выявить малейшие изменения в тканях на ранней стадии. Это особенно важно, так как любые патологические процессы при наличии имплантов могут протекать незаметно.
"Внимательное отношение к своему здоровью поможет своевременно выявить любые изменения в тканях железы", — подытожил специалист.
Сравнение: естественная грудь и грудь с имплантами
|Параметр
|Естественная грудь
|С имплантами
|Риск воспаления
|Низкий
|Выше из-за реакции на инородное тело
|Опасность лимфомы
|Практически отсутствует
|Небольшой, но выше среднего
|Необходимость обследований
|Ежегодно
|Ежегодно + специализированные исследования (УЗИ, МР-маммография)
Советы шаг за шагом: как снизить риски
-
Посещать маммолога не реже одного раза в год.
-
Проходить УЗИ или МР-маммографию по рекомендации специалиста.
-
Обращать внимание на уплотнения, изменения формы или боли в груди.
-
Избегать травм и чрезмерных нагрузок на область груди.
-
При планировании имплантов консультироваться не только с хирургом, но и с онкологом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать регулярные обследования → позднее выявление лимфомы или осложнений → альтернатива: плановые визиты к врачу.
-
Доверять только визуальному осмотру → пропуск скрытых изменений → альтернатива: аппаратная диагностика (УЗИ, МРТ).
-
Использовать импланты без анализа здоровья → осложнения при хронических болезнях → альтернатива: комплексное обследование перед операцией.
А что если отказаться от наблюдения?
Отсутствие контроля может привести к пропуску ранних симптомов воспаления или опухолевого процесса. При регулярных же осмотрах врач способен вовремя заметить изменения и назначить лечение на начальной стадии, когда прогноз максимально благоприятный.
FAQ
Можно ли делать маммографию с имплантами?
Да, но чаще врачи рекомендуют УЗИ или МР-маммографию, чтобы избежать искажений изображения.
Как часто нужно проверять импланты?
Не реже одного раза в год, а при жалобах — сразу.
Все ли импланты одинаково опасны?
Риск зависит не только от материала, но и от реакции организма. Даже самые качественные остаются инородным телом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru