Врач оформляет документы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:10

Эстетика или риск: чем опасны грудные импланты для здоровья

Онколог Магомед Сулиманов: грудные импланты требуют регулярного наблюдения у маммолога

Грудные импланты давно стали популярной процедурой эстетической хирургии, однако врачи напоминают: при их наличии необходимо регулярно наблюдаться у специалистов. Об этом рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов в беседе с РИАМО.

"Из какого бы качественного материала ни был сделан имплант, для организма он остается инородным телом", — подчеркнул Сулиманов.

Возможные риски

Импланты могут вызывать хроническую воспалительную реакцию в тканях молочной железы. В редких случаях это приводит к развитию анапластической крупноклеточной лимфомы — особой формы злокачественного новообразования. Несмотря на то что риск минимален, врачи считают его достаточным поводом для внимательного контроля состояния груди.

Зачем нужно наблюдаться у маммолога

Регулярные визиты к врачу помогают выявить малейшие изменения в тканях на ранней стадии. Это особенно важно, так как любые патологические процессы при наличии имплантов могут протекать незаметно.

"Внимательное отношение к своему здоровью поможет своевременно выявить любые изменения в тканях железы", — подытожил специалист.

Сравнение: естественная грудь и грудь с имплантами

Параметр Естественная грудь С имплантами
Риск воспаления Низкий Выше из-за реакции на инородное тело
Опасность лимфомы Практически отсутствует Небольшой, но выше среднего
Необходимость обследований Ежегодно Ежегодно + специализированные исследования (УЗИ, МР-маммография)

Советы шаг за шагом: как снизить риски

  1. Посещать маммолога не реже одного раза в год.

  2. Проходить УЗИ или МР-маммографию по рекомендации специалиста.

  3. Обращать внимание на уплотнения, изменения формы или боли в груди.

  4. Избегать травм и чрезмерных нагрузок на область груди.

  5. При планировании имплантов консультироваться не только с хирургом, но и с онкологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать регулярные обследования → позднее выявление лимфомы или осложнений → альтернатива: плановые визиты к врачу.

  • Доверять только визуальному осмотру → пропуск скрытых изменений → альтернатива: аппаратная диагностика (УЗИ, МРТ).

  • Использовать импланты без анализа здоровья → осложнения при хронических болезнях → альтернатива: комплексное обследование перед операцией.

А что если отказаться от наблюдения?

Отсутствие контроля может привести к пропуску ранних симптомов воспаления или опухолевого процесса. При регулярных же осмотрах врач способен вовремя заметить изменения и назначить лечение на начальной стадии, когда прогноз максимально благоприятный.

FAQ

Можно ли делать маммографию с имплантами?
Да, но чаще врачи рекомендуют УЗИ или МР-маммографию, чтобы избежать искажений изображения.

Как часто нужно проверять импланты?
Не реже одного раза в год, а при жалобах — сразу.

Все ли импланты одинаково опасны?
Риск зависит не только от материала, но и от реакции организма. Даже самые качественные остаются инородным телом.

