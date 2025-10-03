Эстетика или риск: чем опасны грудные импланты для здоровья

Грудные импланты давно стали популярной процедурой эстетической хирургии, однако врачи напоминают: при их наличии необходимо регулярно наблюдаться у специалистов. Об этом рассказал врач-онколог Магомед Сулиманов в беседе с РИАМО.

"Из какого бы качественного материала ни был сделан имплант, для организма он остается инородным телом", — подчеркнул Сулиманов.

Возможные риски

Импланты могут вызывать хроническую воспалительную реакцию в тканях молочной железы. В редких случаях это приводит к развитию анапластической крупноклеточной лимфомы — особой формы злокачественного новообразования. Несмотря на то что риск минимален, врачи считают его достаточным поводом для внимательного контроля состояния груди.

Зачем нужно наблюдаться у маммолога

Регулярные визиты к врачу помогают выявить малейшие изменения в тканях на ранней стадии. Это особенно важно, так как любые патологические процессы при наличии имплантов могут протекать незаметно.

"Внимательное отношение к своему здоровью поможет своевременно выявить любые изменения в тканях железы", — подытожил специалист.

Сравнение: естественная грудь и грудь с имплантами