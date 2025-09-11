Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Метастазирование рака молочной железы в печень
© Wikimedia Commons by Unknown photographer is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:12

Когда грудь подаёт первый знак беды: симптомы, требующие немедленного внимания

Онколог-маммолог Магомед Сулиманов назвал первые признаки рака молочной железы

Рак молочной железы остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин во всём мире. По данным ВОЗ, ежегодно фиксируется более двух миллионов новых случаев. Сегодня болезнь всё чаще диагностируется не только у женщин старше 50 лет, но и у молодых девушек, а иногда даже у тех, кому едва исполнилось тридцать. Такая тенденция заставляет медиков всё активнее говорить о необходимости внимательного отношения к здоровью и регулярного самообследования.

Первые тревожные сигналы

Одним из наиболее явных признаков является появление уплотнений в груди. Их форма и размер могут быть разными, но сам факт наличия образования — весомый повод срочно обратиться к врачу. Чем раньше опухоль будет выявлена, тем выше шансы на успешное лечение.

Изменения формы груди

Рак молочной железы способен вызывать заметные внешние изменения. Появляется асимметрия: одна грудь становится больше или меньше другой. Иногда заметна деформация — втяжение кожи, уплотнение или локальная припухлость. Подобные изменения нельзя оставлять без внимания.

Состояние сосков

"Обратите внимание на изменение внешнего вида сосков. У здоровой женщины сосок слегка выступает над ареолой. При образовании опухоли он может втягиваться, менять форму или "прилипать" к коже", — сказал онколог-маммолог Магомед Сулиманов.

Подобные трансформации часто становятся первым признаком патологических процессов, поэтому важно обращать внимание даже на незначительные отклонения от привычного вида.

Изменения кожи

Ещё один симптом — локальные изменения кожного покрова. В месте, где развивается опухоль, кожа становится плотнее и может собираться в мелкие складки, напоминая по виду "лимонную корку". Иногда появляются покраснения или язвочки, которые долго не заживают.

Почему важно реагировать сразу

Медики подчёркивают: игнорировать даже самые мелкие проявления нельзя. Многие женщины склонны откладывать визит к врачу, списывая изменения на гормональные колебания или усталость. Однако промедление в подобных случаях может стоить здоровья и жизни. Регулярное самообследование и профилактические визиты к маммологу помогают выявить болезнь на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

