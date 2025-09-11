Когда грудь подаёт первый знак беды: симптомы, требующие немедленного внимания
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Алкоголь и сигареты — не единственные враги здоровья. Врачи назвали 10 повседневных привычек, которые незаметно разрушают тело и психику.Читать полностью » сегодня в 3:24
Врач из Нового Уренгоя стала победительницей всероссийского конкурса «Леди Прививка — 2025» и обратилась к жителям с важным призывом.Читать полностью » сегодня в 3:11
Исследование показало: рост температур из-за глобального потепления ведёт к повышенному потреблению сахара, усиливая риски ожирения и хронических болезней.Читать полностью » сегодня в 2:20
Детский психиатр из Челябинска рассказал, как выбрать спорт для ребёнка и превратить тренировки в игру, которая приносит радость.Читать полностью » сегодня в 1:28
Сергей Агапкин рассказал, как воздействие холода на определённые зоны лица помогает быстро справиться с приступом тошноты без таблеток.Читать полностью » сегодня в 1:17
Елена Малышева назвала идеальный возраст для рождения ребенка и объяснила, почему после 30 лет шанс на зачатие заметно снижается.Читать полностью » сегодня в 0:16
Гастроэнтеролог поделился простым лайфхаком: один стик сахара способен мгновенно вернуть ясность ума и сосредоточенность, но применять его стоит с осторожностью.Читать полностью » сегодня в 0:14
Бессонница может показаться безобидной, но на деле она разрушает здоровье и психику. Почему недосып превращается в замкнутый круг?Читать полностью »