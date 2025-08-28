Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:14

Женщины теряют время: как маленький уплотнённый участок оборачивается большой бедой

Врач Кусойть: уплотнения и выделения из соска могут быть признаками рака молочной железы

При раннем выявлении рака молочной железы пятилетняя выживаемость достигает 98%. Это значит, что внимательное отношение к себе и своевременная диагностика способны спасти жизнь. О первых симптомах заболевания aif. ru рассказала врач-акушер-гинеколог Наталья Кусойть.

Ранние проявления болезни

По словам специалиста, тревожными признаками могут быть:

  • уплотнения или узловые образования в ткани груди;
  • участки повышенной плотности, не меняющие характер в разные фазы цикла;
  • необычные выделения из соска, включая кровянистые (если женщина не кормит грудью);
  • локальные изменения кожи, например западение над очагом патологии;
  • увеличение лимфатических узлов в подмышечной области.

Симптомы при инвазивных формах

На более поздних стадиях рак может проявляться заметнее:

  • изменение контуров груди и асимметрия молочных желез;
  • "лимонная корка" на коже, локальное покраснение или синяки без травм;
  • втяжение, утолщение или складчатость соска и ареолы;
  • множественное увеличение подмышечных и надключичных лимфоузлов.

Роль самообследования

Самообследование не заменяет профессиональный скрининг, но помогает вовремя заметить изменения.

  • При регулярном цикле его лучше проводить на 6-12-й день.
  • В период менопаузы — раз в месяц в одну и ту же дату.

Любые новые уплотнения, асимметрия или выделения из груди — повод немедленно обратиться к врачу. Ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное лечение и сохранение органа.

Итог

Регулярные обследования и внимательность к изменениям в груди — основа ранней диагностики. А именно она даёт шанс сохранить здоровье и жизнь.

