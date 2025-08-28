Женщины теряют время: как маленький уплотнённый участок оборачивается большой бедой
При раннем выявлении рака молочной железы пятилетняя выживаемость достигает 98%. Это значит, что внимательное отношение к себе и своевременная диагностика способны спасти жизнь. О первых симптомах заболевания aif. ru рассказала врач-акушер-гинеколог Наталья Кусойть.
Ранние проявления болезни
По словам специалиста, тревожными признаками могут быть:
- уплотнения или узловые образования в ткани груди;
- участки повышенной плотности, не меняющие характер в разные фазы цикла;
- необычные выделения из соска, включая кровянистые (если женщина не кормит грудью);
- локальные изменения кожи, например западение над очагом патологии;
- увеличение лимфатических узлов в подмышечной области.
Симптомы при инвазивных формах
На более поздних стадиях рак может проявляться заметнее:
- изменение контуров груди и асимметрия молочных желез;
- "лимонная корка" на коже, локальное покраснение или синяки без травм;
- втяжение, утолщение или складчатость соска и ареолы;
- множественное увеличение подмышечных и надключичных лимфоузлов.
Роль самообследования
Самообследование не заменяет профессиональный скрининг, но помогает вовремя заметить изменения.
- При регулярном цикле его лучше проводить на 6-12-й день.
- В период менопаузы — раз в месяц в одну и ту же дату.
Любые новые уплотнения, асимметрия или выделения из груди — повод немедленно обратиться к врачу. Ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное лечение и сохранение органа.
Итог
Регулярные обследования и внимательность к изменениям в груди — основа ранней диагностики. А именно она даёт шанс сохранить здоровье и жизнь.
