Рак кожи
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:27

Рак груди всё чаще выявляют у женщин 30+: какие признаки нельзя игнорировать

Маммолог Магомед Сулиманов назвал первые признаки рака молочной железы

Рак молочной железы остаётся одной из самых распространённых онкологических болезней среди женщин, и медики настоятельно рекомендуют не игнорировать первые тревожные признаки. Маммолог Магомед Сулиманов в беседе с "Газетой.Ru" перечислил симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу.

Какие признаки должны насторожить

Главный сигнал — уплотнения в груди. Особенно важно не откладывать визит к специалисту, если они обнаруживаются у женщин в возрасте около 30 лет, так как болезнь всё чаще встречается именно в этой группе.

По словам онколога, также следует обратить внимание на:

  • изменение формы груди и асимметрию;

  • деформацию и втяжение кожи;

  • изменение формы соска или его "прилипание" к коже;

  • появление складок и уплотнение кожи;

  • незаживающие язвочки;

  • увеличение лимфоузлов.

Почему важна ранняя диагностика

Рак груди на ранних стадиях может протекать бессимптомно, но именно своевременное обращение к врачу значительно повышает шансы на успешное лечение. Регулярные осмотры у маммолога и самостоятельное обследование груди помогают выявить болезнь на раннем этапе.

Таким образом, любые необычные изменения молочной железы должны стать поводом для немедленной консультации со специалистом.

