Рак груди всё чаще выявляют у женщин 30+: какие признаки нельзя игнорировать
Рак молочной железы остаётся одной из самых распространённых онкологических болезней среди женщин, и медики настоятельно рекомендуют не игнорировать первые тревожные признаки. Маммолог Магомед Сулиманов в беседе с "Газетой.Ru" перечислил симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу.
Какие признаки должны насторожить
Главный сигнал — уплотнения в груди. Особенно важно не откладывать визит к специалисту, если они обнаруживаются у женщин в возрасте около 30 лет, так как болезнь всё чаще встречается именно в этой группе.
По словам онколога, также следует обратить внимание на:
-
изменение формы груди и асимметрию;
-
деформацию и втяжение кожи;
-
изменение формы соска или его "прилипание" к коже;
-
появление складок и уплотнение кожи;
-
незаживающие язвочки;
-
увеличение лимфоузлов.
Почему важна ранняя диагностика
Рак груди на ранних стадиях может протекать бессимптомно, но именно своевременное обращение к врачу значительно повышает шансы на успешное лечение. Регулярные осмотры у маммолога и самостоятельное обследование груди помогают выявить болезнь на раннем этапе.
Таким образом, любые необычные изменения молочной железы должны стать поводом для немедленной консультации со специалистом.
