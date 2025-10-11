Мягкие формы, жёсткие последствия: жир играет против своей хозяйки

Рак молочной железы остаётся одним из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. По словам онколога Александра Петровского, существует множество факторов, которые могут повысить риск его развития — от генетики и гормональных нарушений до лишнего веса и вредных привычек.

"Жировая ткань вырабатывает дополнительные эстрогены, а большинство видов опухолей молочной железы эстрогенозависимы, поэтому избыточная масса тела создаёт дополнительные благоприятные условия для развития этого заболевания", — пояснил онколог Александр Петровский.

Почему лишний вес опасен для груди

Жировая ткань — не просто запас энергии, а активный эндокринный орган, участвующий в выработке гормонов. Когда её слишком много, уровень эстрогенов в организме повышается. А именно эти гормоны часто стимулируют рост раковых клеток в тканях груди.

У женщин с ожирением риск заболеть выше на 30-50%, особенно после наступления менопаузы. Кроме того, избыточная масса тела часто сопровождается воспалительными процессами и инсулинорезистентностью — факторами, усиливающими мутации клеток.

Правильное питание и контроль веса не только снижают риск онкологии, но и помогают легче переносить возможное лечение.

Генетика и наследственность

Если в семье у близких родственников уже были случаи рака молочной железы или яичников, вероятность заболевания повышается. Это связано с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, отвечающих за репарацию ДНК.

Однако генетическая предрасположенность не означает неизбежность болезни. При регулярном обследовании и внимательном отношении к здоровью риск можно значительно снизить. Женщинам с отягощённым анамнезом рекомендуется проходить маммографию и УЗИ груди чаще — не реже одного раза в год.

Гормональные нарушения и их роль

Гормональный фон напрямую влияет на состояние молочных желез. Дисбаланс эстрогенов, пролактина и прогестерона может вызывать гиперплазию тканей, что создаёт благоприятную почву для злокачественных процессов.

К группе риска относятся женщины с ранним началом менструаций (до 12 лет) и поздней менопаузой (после 55 лет), а также те, кто длительное время принимает гормональные препараты без контроля врача.

Особое внимание следует уделять регулярным осмотрам у гинеколога и эндокринолога, особенно если наблюдаются сбои цикла или боли в груди.

Влияние образа жизни

Малоподвижность, курение, алкоголь, избыток жирной пищи и хронический стресс — всё это ослабляет защитные механизмы организма.

"В группу риска также входят женщины, которые делали аборт. Отсутствие беременностей и грудного вскармливания в период репродуктивного возраста — ещё один фактор развития рака молочной железы", — добавил Петровский.

Беременность и грудное вскармливание оказывают защитный эффект: во время лактации молочные железы работают в естественном ритме, что снижает вероятность патологических изменений.

Сравнение факторов риска