Опубликована сегодня в 6:05

Мягкие формы, жёсткие последствия: жир играет против своей хозяйки

Беременность и грудное вскармливание снижают риск рака груди — объяснил онколог Александр Петровский

Рак молочной железы остаётся одним из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. По словам онколога Александра Петровского, существует множество факторов, которые могут повысить риск его развития — от генетики и гормональных нарушений до лишнего веса и вредных привычек.

"Жировая ткань вырабатывает дополнительные эстрогены, а большинство видов опухолей молочной железы эстрогенозависимы, поэтому избыточная масса тела создаёт дополнительные благоприятные условия для развития этого заболевания", — пояснил онколог Александр Петровский.

Почему лишний вес опасен для груди

Жировая ткань — не просто запас энергии, а активный эндокринный орган, участвующий в выработке гормонов. Когда её слишком много, уровень эстрогенов в организме повышается. А именно эти гормоны часто стимулируют рост раковых клеток в тканях груди.

У женщин с ожирением риск заболеть выше на 30-50%, особенно после наступления менопаузы. Кроме того, избыточная масса тела часто сопровождается воспалительными процессами и инсулинорезистентностью — факторами, усиливающими мутации клеток.

Правильное питание и контроль веса не только снижают риск онкологии, но и помогают легче переносить возможное лечение.

Генетика и наследственность

Если в семье у близких родственников уже были случаи рака молочной железы или яичников, вероятность заболевания повышается. Это связано с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2, отвечающих за репарацию ДНК.

Однако генетическая предрасположенность не означает неизбежность болезни. При регулярном обследовании и внимательном отношении к здоровью риск можно значительно снизить. Женщинам с отягощённым анамнезом рекомендуется проходить маммографию и УЗИ груди чаще — не реже одного раза в год.

Гормональные нарушения и их роль

Гормональный фон напрямую влияет на состояние молочных желез. Дисбаланс эстрогенов, пролактина и прогестерона может вызывать гиперплазию тканей, что создаёт благоприятную почву для злокачественных процессов.

К группе риска относятся женщины с ранним началом менструаций (до 12 лет) и поздней менопаузой (после 55 лет), а также те, кто длительное время принимает гормональные препараты без контроля врача.

Особое внимание следует уделять регулярным осмотрам у гинеколога и эндокринолога, особенно если наблюдаются сбои цикла или боли в груди.

Влияние образа жизни

Малоподвижность, курение, алкоголь, избыток жирной пищи и хронический стресс — всё это ослабляет защитные механизмы организма.

"В группу риска также входят женщины, которые делали аборт. Отсутствие беременностей и грудного вскармливания в период репродуктивного возраста — ещё один фактор развития рака молочной железы", — добавил Петровский.

Беременность и грудное вскармливание оказывают защитный эффект: во время лактации молочные железы работают в естественном ритме, что снижает вероятность патологических изменений.

Сравнение факторов риска

Фактор Вероятность влияния Комментарий
Избыточный вес Высокая Повышает уровень эстрогенов
Генетика (BRCA1/BRCA2) Очень высокая Требует регулярного наблюдения
Гиподинамия Средняя Замедляет обмен веществ
Гормональные сбои Высокая Вызывают рост тканей груди
Отсутствие родов и лактации Средняя Увеличивает риск у женщин после 30 лет
Аборты Средняя Нарушают гормональный баланс
Алкоголь и курение Средняя Ускоряют мутации клеток

А что если у меня наследственная предрасположенность

Если у вас есть родственницы с онкологией груди или яичников, важно не паниковать, а действовать осознанно. Врач может направить на генетическое тестирование BRCA1/2, по результатам которого определяются дальнейшие шаги: наблюдение, корректировка гормонального фона, профилактические меры.

Некоторым женщинам с высоким риском рекомендуется профилактическая терапия или даже хирургическое удаление тканей, склонных к образованию опухолей. Решение принимается индивидуально.

FAQ

Как часто нужно проверять молочные железы?
До 40 лет — раз в год, после 40 — каждые 6 месяцев.

Какие симптомы должны насторожить?
Уплотнения, боль, выделения из сосков, изменение формы груди или кожи.

Можно ли снизить риск без лекарств?
Да — с помощью активного образа жизни, правильного питания и контроля гормонов.

Почему грудное вскармливание защищает от рака?
Во время лактации снижается уровень эстрогенов, что уменьшает вероятность мутаций клеток.

Передаётся ли рак груди по наследству?
Да, но только при наличии генетических мутаций, которые можно выявить тестом.

