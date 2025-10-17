Онколог назвал ошибки, которые мешают вовремя выявить рак молочной железы

Рак молочной железы — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. Однако при своевременной диагностике шансы на полное выздоровление сегодня очень высоки. По словам врачей, современная медицина располагает всеми средствами, чтобы справиться с болезнью, если она выявлена на ранней стадии.

О важности внимательного отношения к себе и признаков, на которые нельзя закрывать глаза, рассказал онколог Александр Серяков в эфире "Радио 1".

"Если женщина это заметила, в первую очередь нужно обязательно обратиться к врачу-специалисту. На сегодняшний день рак — это не приговор, важна ранняя диагностика. А на первой-второй стадии это практически выздоровление", — отметил Александр Серяков.

Когда стоит насторожиться

Онкологи подчёркивают: раннее обращение — ключ к успешному лечению.

Тревожными признаками, при которых необходимо обратиться к маммологу, являются:

уплотнение или образование в груди ;

изменение формы или размера молочной железы ;

втяжение, шелушение или покраснение соска ;

выделения из соска , особенно с кровью;

боль или чувство тяжести, не связанное с менструальным циклом.

Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше пройти обследование. Многие женщины откладывают визит к врачу, полагая, что "поболит и пройдёт". Но рак груди может развиваться незаметно и без боли, особенно на ранних стадиях.

Почему ранняя диагностика спасает жизнь

"На первой и второй стадии рак молочной железы излечим", — подчеркнул Серяков.

Современные методы диагностики позволяют обнаружить опухоль, когда она ещё не проявляется внешне. Чем меньше размер новообразования и ниже стадия, тем эффективнее лечение и выше вероятность полного выздоровления.

Важнейшие методы диагностики:

маммография (рентген груди, показан женщинам старше 40 лет);

УЗИ молочных желез (для женщин до 35-40 лет);

МРТ - при сложных клинических случаях;

биопсия - определяет характер образования.

Раннее выявление повышает шанс на сохранение груди и минимизацию последствий терапии.

Кто в группе риска

Некоторые факторы повышают вероятность развития заболевания:

наследственность (если у родственниц был рак груди);

гормональные нарушения и длительный приём гормональных контрацептивов;

раннее начало менструаций и поздняя менопауза;

отсутствие беременностей и грудного вскармливания ;

избыточный вес и малоподвижный образ жизни;

злоупотребление алкоголем и курение.

Это не значит, что наличие этих факторов гарантирует болезнь, но требует повышенного внимания и регулярных осмотров.

Советы шаг за шагом: как заботиться о здоровье груди

Проводите самообследование раз в месяц. Лучше делать это через 5-7 дней после начала менструации, когда грудь менее чувствительна. Посещайте маммолога раз в год. Даже при отсутствии жалоб. После 40 лет делайте маммографию каждые два года. Если есть наследственность — ежегодно. Контролируйте гормональный фон. При нарушениях цикла обращайтесь к гинекологу. Соблюдайте рацион. Питайтесь сбалансированно, исключите избыток сахара и жиров. Откажитесь от курения и алкоголя. Эти факторы ускоряют развитие опухолей. Поддерживайте физическую активность. Регулярные прогулки и упражнения снижают уровень эстрогенов, влияющих на рост раковых клеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать уплотнение, считая, что это киста или "мастопатия".

Последствие: потеря времени, развитие опухоли.

Альтернатива: сразу обратиться к онкологу или маммологу.

Ошибка: бояться диагноза и откладывать обследование.

Последствие: выявление болезни на поздней стадии.

Альтернатива: помнить, что ранняя стадия полностью излечима.

Ошибка: полагаться на народные методы — компрессы, травы, "заговоры".

Последствие: ухудшение состояния и потеря шанса на выздоровление.

Альтернатива: проходить лечение под наблюдением врача.

Ошибка: отказываться от операции или химиотерапии из страха.

Последствие: прогрессирование болезни.

Альтернатива: довериться онкологу — современные методы щадящие и эффективные.

Плюсы и минусы ранней диагностики