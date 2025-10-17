Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
4 стадия рака груди
© commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:26

Онколог назвал ошибки, которые мешают вовремя выявить рак молочной железы

Рак молочной железы — одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. Однако при своевременной диагностике шансы на полное выздоровление сегодня очень высоки. По словам врачей, современная медицина располагает всеми средствами, чтобы справиться с болезнью, если она выявлена на ранней стадии.

О важности внимательного отношения к себе и признаков, на которые нельзя закрывать глаза, рассказал онколог Александр Серяков в эфире "Радио 1".

"Если женщина это заметила, в первую очередь нужно обязательно обратиться к врачу-специалисту. На сегодняшний день рак — это не приговор, важна ранняя диагностика. А на первой-второй стадии это практически выздоровление", — отметил Александр Серяков.

Когда стоит насторожиться

Онкологи подчёркивают: раннее обращение — ключ к успешному лечению.

Тревожными признаками, при которых необходимо обратиться к маммологу, являются:

  • уплотнение или образование в груди;

  • изменение формы или размера молочной железы;

  • втяжение, шелушение или покраснение соска;

  • выделения из соска, особенно с кровью;

  • боль или чувство тяжести, не связанное с менструальным циклом.

Даже если симптомы кажутся незначительными, лучше пройти обследование. Многие женщины откладывают визит к врачу, полагая, что "поболит и пройдёт". Но рак груди может развиваться незаметно и без боли, особенно на ранних стадиях.

Почему ранняя диагностика спасает жизнь

"На первой и второй стадии рак молочной железы излечим", — подчеркнул Серяков.

Современные методы диагностики позволяют обнаружить опухоль, когда она ещё не проявляется внешне. Чем меньше размер новообразования и ниже стадия, тем эффективнее лечение и выше вероятность полного выздоровления.

Важнейшие методы диагностики:

  • маммография (рентген груди, показан женщинам старше 40 лет);

  • УЗИ молочных желез (для женщин до 35-40 лет);

  • МРТ - при сложных клинических случаях;

  • биопсия - определяет характер образования.

Раннее выявление повышает шанс на сохранение груди и минимизацию последствий терапии.

Кто в группе риска

Некоторые факторы повышают вероятность развития заболевания:

  • наследственность (если у родственниц был рак груди);

  • гормональные нарушения и длительный приём гормональных контрацептивов;

  • раннее начало менструаций и поздняя менопауза;

  • отсутствие беременностей и грудного вскармливания;

  • избыточный вес и малоподвижный образ жизни;

  • злоупотребление алкоголем и курение.

Это не значит, что наличие этих факторов гарантирует болезнь, но требует повышенного внимания и регулярных осмотров.

Советы шаг за шагом: как заботиться о здоровье груди

  1. Проводите самообследование раз в месяц. Лучше делать это через 5-7 дней после начала менструации, когда грудь менее чувствительна.

  2. Посещайте маммолога раз в год. Даже при отсутствии жалоб.

  3. После 40 лет делайте маммографию каждые два года. Если есть наследственность — ежегодно.

  4. Контролируйте гормональный фон. При нарушениях цикла обращайтесь к гинекологу.

  5. Соблюдайте рацион. Питайтесь сбалансированно, исключите избыток сахара и жиров.

  6. Откажитесь от курения и алкоголя. Эти факторы ускоряют развитие опухолей.

  7. Поддерживайте физическую активность. Регулярные прогулки и упражнения снижают уровень эстрогенов, влияющих на рост раковых клеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать уплотнение, считая, что это киста или "мастопатия".
Последствие: потеря времени, развитие опухоли.
Альтернатива: сразу обратиться к онкологу или маммологу.

Ошибка: бояться диагноза и откладывать обследование.
Последствие: выявление болезни на поздней стадии.
Альтернатива: помнить, что ранняя стадия полностью излечима.

Ошибка: полагаться на народные методы — компрессы, травы, "заговоры".
Последствие: ухудшение состояния и потеря шанса на выздоровление.
Альтернатива: проходить лечение под наблюдением врача.

Ошибка: отказываться от операции или химиотерапии из страха.
Последствие: прогрессирование болезни.
Альтернатива: довериться онкологу — современные методы щадящие и эффективные.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Аспект Плюсы Минусы
Эффективность лечения До 95% случаев выздоровления Требует регулярного контроля
Психологический комфорт Возможность сохранить грудь и уверенность Страх перед обследованием
Стоимость Бесплатно по полису ОМС Иногда нужно направление
Долгосрочный результат Предотвращает развитие метастаз Необходима дисциплина

Мифы и правда о раке груди

Миф 1. Если болит грудь — это рак.
Правда: боль чаще связана с гормональными изменениями, но провериться всё же нужно.

Миф 2. После удаления груди жизнь рушится.
Правда: современные реконструктивные операции позволяют восстановить форму, а качество жизни сохраняется.

Миф 3. Молодые женщины не болеют.
Правда: рак груди встречается и у женщин до 30 лет, особенно при генетической предрасположенности.

Миф 4. Маммография вредна из-за облучения.
Правда: доза минимальна и безопасна, а диагностическая польза несоизмеримо выше.

3 интересных факта о раке молочной железы

  1. Ежегодно в мире выявляется более 2,3 млн новых случаев, но благодаря ранней диагностике смертность снижается.

  2. Женщины, которые регулярно делают маммографию, имеют на 40% меньший риск умереть от болезни.

  3. Мужчины тоже могут заболеть — на них приходится около 1% всех случаев рака груди.

Исторический контекст

До середины XX века рак груди считался практически неизлечимым. Лишь с развитием онкологической хирургии и появлением химиотерапии прогноз стал благоприятным. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, при выявлении на ранней стадии пятилетняя выживаемость превышает 95%.

В России в последние годы активно развиваются скрининговые программы: в поликлиниках доступны бесплатные обследования, а в регионах работают передвижные маммографические комплексы.

"На сегодняшний день рак — это не приговор. Важно не бояться диагностики. На первой и второй стадии это практически выздоровление", — подчеркнул Александр Серяков.

FAQ

Как часто нужно проверять грудь?
Самообследование — раз в месяц, маммолог — ежегодно, маммография — каждые 1-2 года после 40 лет.

Можно ли предотвратить рак груди?
Полностью — нет, но можно снизить риск, следя за гормональным фоном, питанием и образом жизни.

Помогает ли грудное вскармливание?
Да. Доказано, что женщины, кормившие грудью, болеют реже.

Если нашли уплотнение — это точно рак?
Нет. Часто это доброкачественные образования, но подтвердить может только врач.

Насколько эффективно лечение сегодня?
При ранней диагностике шансы на полное выздоровление достигают 90-95%.

