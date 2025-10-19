Розовый октябрь напоминает: рак груди можно победить, если не молчать
Октябрь во всём мире носит символическое название "Розовый октябрь" - месяц осведомлённости о раке молочной железы. Это время, когда врачи, общественные организации и СМИ напоминают женщинам о важности ранней диагностики и профилактики. Ведь именно своевременное выявление болезни остаётся главным фактором, спасающим жизнь.
Почему рак груди — особое заболевание
Рак молочной железы — самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Он занимает первое место по числу выявленных случаев и остаётся одной из ведущих причин смертности среди представительниц женского пола. При этом, как отмечают врачи, болезнь молодеет - всё чаще рак диагностируют у женщин детородного возраста.
Причины развития недуга различны:
-
гормональные нарушения;
-
отсутствие беременностей и отказ от грудного вскармливания;
-
применение гормональных препаратов без медицинских показаний;
-
ожирение, сахарный диабет;
-
курение и злоупотребление алкоголем;
-
малоподвижный образ жизни и хронический стресс;
-
травмы груди и наследственная предрасположенность.
По данным Онкологического диспансера Владимирской области, за девять месяцев 2025 года выявлено 603 новых случая рака молочной железы. Однако врачи отмечают положительную тенденцию: всё больше пациенток обращаются на ранних стадиях.
"С каждым годом всё больше случаев диагностируется на ранних стадиях заболевания. Это стало возможным благодаря современным методам обследования", — отметил врач-онколог Областного клинического онкодиспансера Павел Морозов.
Самообследование — первый шаг к защите
Рак молочной железы — одно из немногих заболеваний, которое можно заподозрить самостоятельно. Самообследование груди позволяет выявить патологию на раннем этапе, когда лечение максимально эффективно.
"Самообследование молочных желёз — один из ключевых методов раннего выявления рака. Насторожить должны уплотнения в груди или подмышках, изменение кожи, асимметрия, выделения или трещинки", — подчеркнул Павел Морозов.
Если при осмотре выявлены подозрительные изменения, необходимо сразу обратиться к врачу - терапевту или маммологу.
Лечение и восстановление
Во Владимирской области в прошлом году было открыто специализированное отделение опухолей молочной железы на базе Областного онкодиспансера. Оно рассчитано на 25 пациенток и оснащено современным оборудованием.
Здесь проводят:
-
противоопухолевую лекарственную терапию, включая иммуно- и таргетную;
-
все виды хирургических вмешательств с реконструктивным этапом;
-
операции с установкой имплантов и симметризирующие пластики.
"В отделении выполняются любые виды операций с обязательным восстановительным этапом — пластикой молочных желёз, установкой экспандеров и имплантов", — уточнили в онкодиспансере.
Современные технологии позволяют сделать операции менее травматичными.
"Если раньше при раке груди удалялась вся молочная железа и лимфатические коллекторы, то теперь мы определяем сторожевой лимфоузел с помощью гамма-детектора. Если в нём нет опухолевых клеток — лимфоузлы сохраняются", — пояснил Павел Морозов.
Такой подход помогает пациенткам быстрее восстанавливаться - уже в день операции женщины способны самостоятельно вставать и обслуживать себя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Откладывать визит к врачу при уплотнениях в груди.
Последствие: Прогрессирование болезни и осложнения.
Альтернатива: Немедленно обратиться к маммологу или онкологу.
-
Ошибка: Полагаться только на самообследование.
Последствие: Пропуск скрытых форм рака.
Альтернатива: Регулярная маммография и УЗИ.
-
Ошибка: Скрывать симптомы из страха перед диагнозом.
Последствие: Потеря времени, от которого зависит успех лечения.
Альтернатива: Открыто обсудить беспокойства с врачом.
Таблица: этапы профилактики
|Возраст
|Обследование
|Частота
|Дополнительно
|До 35 лет
|Самообследование, УЗИ
|1 раз в год
|При рисках — консультация маммолога
|35-40 лет
|Маммография, УЗИ
|1 раз в год
|При наследственности — чаще
|После 40 лет
|Маммография
|1 раз в 2 года
|В рамках диспансеризации
Современные методы диагностики
Ключевая роль в раннем выявлении болезни принадлежит маммографии - рентгеновскому исследованию молочных желёз. Процедуру можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации в поликлинике по месту жительства.
-
Женщинам с 40 лет маммография рекомендуется раз в два года.
-
При наличии факторов риска — с 35 лет.
Кроме того, в профилактические обследования входят УЗИ и МРТ молочных желёз, которые особенно информативны у молодых женщин с плотной тканью груди.
