© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:26

Розовый октябрь напоминает: рак груди можно победить, если не молчать

Во Владимирской области за девять месяцев выявлено 603 случая рака молочной железы

Октябрь во всём мире носит символическое название "Розовый октябрь" - месяц осведомлённости о раке молочной железы. Это время, когда врачи, общественные организации и СМИ напоминают женщинам о важности ранней диагностики и профилактики. Ведь именно своевременное выявление болезни остаётся главным фактором, спасающим жизнь.

Почему рак груди — особое заболевание

Рак молочной железы — самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Он занимает первое место по числу выявленных случаев и остаётся одной из ведущих причин смертности среди представительниц женского пола. При этом, как отмечают врачи, болезнь молодеет - всё чаще рак диагностируют у женщин детородного возраста.

Причины развития недуга различны:

  • гормональные нарушения;

  • отсутствие беременностей и отказ от грудного вскармливания;

  • применение гормональных препаратов без медицинских показаний;

  • ожирение, сахарный диабет;

  • курение и злоупотребление алкоголем;

  • малоподвижный образ жизни и хронический стресс;

  • травмы груди и наследственная предрасположенность.

По данным Онкологического диспансера Владимирской области, за девять месяцев 2025 года выявлено 603 новых случая рака молочной железы. Однако врачи отмечают положительную тенденцию: всё больше пациенток обращаются на ранних стадиях.

"С каждым годом всё больше случаев диагностируется на ранних стадиях заболевания. Это стало возможным благодаря современным методам обследования", — отметил врач-онколог Областного клинического онкодиспансера Павел Морозов.

Самообследование — первый шаг к защите

Рак молочной железы — одно из немногих заболеваний, которое можно заподозрить самостоятельно. Самообследование груди позволяет выявить патологию на раннем этапе, когда лечение максимально эффективно.

"Самообследование молочных желёз — один из ключевых методов раннего выявления рака. Насторожить должны уплотнения в груди или подмышках, изменение кожи, асимметрия, выделения или трещинки", — подчеркнул Павел Морозов.

Если при осмотре выявлены подозрительные изменения, необходимо сразу обратиться к врачу - терапевту или маммологу.

Лечение и восстановление

Во Владимирской области в прошлом году было открыто специализированное отделение опухолей молочной железы на базе Областного онкодиспансера. Оно рассчитано на 25 пациенток и оснащено современным оборудованием.

Здесь проводят:

  • противоопухолевую лекарственную терапию, включая иммуно- и таргетную;

  • все виды хирургических вмешательств с реконструктивным этапом;

  • операции с установкой имплантов и симметризирующие пластики.

"В отделении выполняются любые виды операций с обязательным восстановительным этапом — пластикой молочных желёз, установкой экспандеров и имплантов", — уточнили в онкодиспансере.

Современные технологии позволяют сделать операции менее травматичными.

"Если раньше при раке груди удалялась вся молочная железа и лимфатические коллекторы, то теперь мы определяем сторожевой лимфоузел с помощью гамма-детектора. Если в нём нет опухолевых клеток — лимфоузлы сохраняются", — пояснил Павел Морозов.

Такой подход помогает пациенткам быстрее восстанавливаться - уже в день операции женщины способны самостоятельно вставать и обслуживать себя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Откладывать визит к врачу при уплотнениях в груди.
    Последствие: Прогрессирование болезни и осложнения.
    Альтернатива: Немедленно обратиться к маммологу или онкологу.

  • Ошибка: Полагаться только на самообследование.
    Последствие: Пропуск скрытых форм рака.
    Альтернатива: Регулярная маммография и УЗИ.

  • Ошибка: Скрывать симптомы из страха перед диагнозом.
    Последствие: Потеря времени, от которого зависит успех лечения.
    Альтернатива: Открыто обсудить беспокойства с врачом.

Таблица: этапы профилактики

Возраст Обследование Частота Дополнительно
До 35 лет Самообследование, УЗИ 1 раз в год При рисках — консультация маммолога
35-40 лет Маммография, УЗИ 1 раз в год При наследственности — чаще
После 40 лет Маммография 1 раз в 2 года В рамках диспансеризации

Современные методы диагностики

Ключевая роль в раннем выявлении болезни принадлежит маммографии - рентгеновскому исследованию молочных желёз. Процедуру можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации в поликлинике по месту жительства.

  • Женщинам с 40 лет маммография рекомендуется раз в два года.

  • При наличии факторов риска — с 35 лет.

Кроме того, в профилактические обследования входят УЗИ и МРТ молочных желёз, которые особенно информативны у молодых женщин с плотной тканью груди.

