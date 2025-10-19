Розовый октябрь напоминает: рак груди можно победить, если не молчать

Октябрь во всём мире носит символическое название "Розовый октябрь" - месяц осведомлённости о раке молочной железы. Это время, когда врачи, общественные организации и СМИ напоминают женщинам о важности ранней диагностики и профилактики. Ведь именно своевременное выявление болезни остаётся главным фактором, спасающим жизнь.

Почему рак груди — особое заболевание

Рак молочной железы — самое распространённое онкологическое заболевание у женщин. Он занимает первое место по числу выявленных случаев и остаётся одной из ведущих причин смертности среди представительниц женского пола. При этом, как отмечают врачи, болезнь молодеет - всё чаще рак диагностируют у женщин детородного возраста.

Причины развития недуга различны:

гормональные нарушения;

отсутствие беременностей и отказ от грудного вскармливания;

применение гормональных препаратов без медицинских показаний;

ожирение, сахарный диабет;

курение и злоупотребление алкоголем;

малоподвижный образ жизни и хронический стресс;

травмы груди и наследственная предрасположенность.

По данным Онкологического диспансера Владимирской области, за девять месяцев 2025 года выявлено 603 новых случая рака молочной железы. Однако врачи отмечают положительную тенденцию: всё больше пациенток обращаются на ранних стадиях.

"С каждым годом всё больше случаев диагностируется на ранних стадиях заболевания. Это стало возможным благодаря современным методам обследования", — отметил врач-онколог Областного клинического онкодиспансера Павел Морозов.

Самообследование — первый шаг к защите

Рак молочной железы — одно из немногих заболеваний, которое можно заподозрить самостоятельно. Самообследование груди позволяет выявить патологию на раннем этапе, когда лечение максимально эффективно.

"Самообследование молочных желёз — один из ключевых методов раннего выявления рака. Насторожить должны уплотнения в груди или подмышках, изменение кожи, асимметрия, выделения или трещинки", — подчеркнул Павел Морозов.

Если при осмотре выявлены подозрительные изменения, необходимо сразу обратиться к врачу - терапевту или маммологу.

Лечение и восстановление

Во Владимирской области в прошлом году было открыто специализированное отделение опухолей молочной железы на базе Областного онкодиспансера. Оно рассчитано на 25 пациенток и оснащено современным оборудованием.

Здесь проводят:

противоопухолевую лекарственную терапию , включая иммуно- и таргетную;

все виды хирургических вмешательств с реконструктивным этапом;

операции с установкой имплантов и симметризирующие пластики.

"В отделении выполняются любые виды операций с обязательным восстановительным этапом — пластикой молочных желёз, установкой экспандеров и имплантов", — уточнили в онкодиспансере.

Современные технологии позволяют сделать операции менее травматичными.

"Если раньше при раке груди удалялась вся молочная железа и лимфатические коллекторы, то теперь мы определяем сторожевой лимфоузел с помощью гамма-детектора. Если в нём нет опухолевых клеток — лимфоузлы сохраняются", — пояснил Павел Морозов.

Такой подход помогает пациенткам быстрее восстанавливаться - уже в день операции женщины способны самостоятельно вставать и обслуживать себя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Откладывать визит к врачу при уплотнениях в груди.

Последствие: Прогрессирование болезни и осложнения.

Альтернатива: Немедленно обратиться к маммологу или онкологу.

Ошибка: Полагаться только на самообследование.

Последствие: Пропуск скрытых форм рака.

Альтернатива: Регулярная маммография и УЗИ.

Ошибка: Скрывать симптомы из страха перед диагнозом.

Последствие: Потеря времени, от которого зависит успех лечения.

Альтернатива: Открыто обсудить беспокойства с врачом.

Таблица: этапы профилактики