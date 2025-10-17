Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маммография
© Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:46

90% случаев излечимы: почему ранняя диагностика спасает жизнь при раке груди

В России проходит неделя борьбы с раком молочной железы: врачи напоминают о важности ранней диагностики

С 13 по 19 октября в России проходит неделя борьбы с раком молочной железы - ежегодная акция, направленная на повышение осведомлённости женщин о важности профилактики и раннего выявления заболевания.

Рак груди остаётся одной из самых распространённых форм онкологических болезней у женщин, но при своевременном обращении к врачу он хорошо поддаётся лечению. Медики напоминают: чем раньше выявлено заболевание, тем выше вероятность полного выздоровления.

Почему важно обследоваться

Рак молочной железы на ранней стадии часто протекает без выраженных симптомов, поэтому профилактические осмотры и маммография играют решающую роль. Даже небольшое образование, обнаруженное вовремя, можно удалить или вылечить с помощью щадящей терапии.

"Рак молочной железы при своевременном выявлении хорошо поддаётся лечению, поэтому регулярные обследования крайне важны", — подчёркивают брянские медики.

По данным онкологов, ранняя диагностика увеличивает выживаемость пациенток до 90%. В России действует национальная программа диспансеризации, в рамках которой женщины могут пройти обследование бесплатно.

Кто находится в группе риска

Врачи отмечают, что у некоторых женщин вероятность развития заболевания выше из-за гормональных и наследственных факторов.

К группе повышенного риска относятся:

  • женщины, у которых менструации начались рано (до 12 лет) или климакс наступил поздно (после 55 лет);

  • женщины, не имевшие беременностей или родов;

  • пациентки, у которых были случаи рака груди у близких родственниц - матери, сестры, дочери;

  • женщины с избыточным весом, особенно в период менопаузы;

  • те, кто длительно принимает гормональные препараты без наблюдения врача;

  • пациентки с хроническими гинекологическими заболеваниями;

  • курящие и злоупотребляющие алкоголем.

Врачи напоминают, что наличие факторов риска не означает обязательное развитие болезни, но требует более внимательного отношения к себе и регулярных проверок.

Признаки, которые нельзя игнорировать

На ранних этапах заболевание протекает бессимптомно, но есть сигналы, при которых следует обратиться к врачу:

  • уплотнение или боль в груди;

  • изменение формы молочной железы или соска;

  • выделения из сосков (особенно с примесью крови);

  • втяжение кожи, появление "апельсиновой корки";

  • увеличение лимфоузлов подмышками.

Любой из этих симптомов не всегда означает онкологию, но требует осмотра специалиста и дополнительной диагностики.

Как часто проходить обследование

Брянские врачи советуют не откладывать профилактические визиты:

  • женщинам до 35 лет - проводить УЗИ молочных желёз раз в год;

  • после 40 лет - проходить маммографию каждые два года;

  • при наличии факторов риска — обследоваться чаще, по назначению врача.

Кроме того, полезно раз в месяц проводить самообследование - осмотр и пальпацию груди в зеркале, чтобы заметить любые изменения на ранней стадии.

Советы шаг за шагом: как заботиться о груди

  1. Регулярно проходите осмотры. Не откладывайте визит к маммологу, даже если ничего не беспокоит.

  2. Следите за весом. Избыточная масса тела повышает уровень эстрогенов, связанных с риском онкологии.

  3. Ограничьте алкоголь и курение. Эти привычки ускоряют старение клеток и снижают защитные функции организма.

  4. Ешьте больше овощей и зелени. Продукты, богатые антиоксидантами, снижают риск мутаций.

  5. Двигайтесь. Умеренная физическая активность улучшает обмен веществ и гормональный баланс.

  6. Контролируйте приём гормонов. Все препараты должны назначаться врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать регулярные обследования.
Последствие: поздняя диагностика и ухудшение прогноза.
Альтернатива: проходить УЗИ или маммографию в рамках диспансеризации.

Ошибка: полагаться только на самообследование.
Последствие: пропуск ранних стадий заболевания.
Альтернатива: сочетать домашний осмотр с врачебными проверками.

Ошибка: заниматься самолечением.
Последствие: потеря времени и риск осложнений.
Альтернатива: обращаться к онкологу или маммологу при малейших изменениях.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Аспект Плюсы Минусы
Эффективность лечения Позволяет выявить опухоль на ранней стадии Требует регулярных посещений врачей
Стоимость В рамках диспансеризации бесплатна В частных центрах — платная процедура
Безопасность Современные аппараты минимизируют дозу облучения Возможны ложноположительные результаты
Психологический фактор Даёт чувство контроля и уверенности Может вызывать тревогу у некоторых женщин

Мифы и правда о раке груди

Миф 1. Если ничего не болит, значит, всё в порядке.
Правда: опухоль может развиваться бессимптомно.

Миф 2. Маммография опасна из-за облучения.
Правда: уровень излучения минимален и безопасен даже при регулярных обследованиях.

Миф 3. Рак груди передаётся только по наследству.
Правда: наследственность — лишь один из факторов риска, а чаще заболевание связано с образом жизни.

Миф 4. После лечения невозможно жить полноценно.
Правда: большинство женщин после терапии возвращаются к привычному ритму жизни.

А что если диагноз подтверждён?

Главное — не паниковать. Современная медицина располагает эффективными методами лечения: хирургическими, лучевыми, гормональными и таргетными. При раннем выявлении заболевание излечивается в 9 из 10 случаев.

Большое значение имеет поддержка близких и психологическая помощь. Женщинам помогают справиться с тревогой и сохранить уверенность в будущем.

3 интересных факта

  1. По данным ВОЗ, рак молочной железы — самое распространённое онкологическое заболевание среди женщин во всём мире.

  2. В России ежегодно выявляется более 70 тысяч новых случаев, но смертность снижается благодаря профилактике и ранней диагностике.

  3. Женщины, ведущие активный образ жизни и соблюдающие рацион с высоким содержанием овощей и рыбы, реже сталкиваются с онкологией.

Исторический контекст

Неделя борьбы с раком груди проводится в октябре не случайно — именно этот месяц во всём мире считается месяцем женского здоровья. Символ акции — розовая лента, которая напоминает о важности заботы о себе и регулярных обследований.

В России мероприятия проходят в поликлиниках, онкоцентрах и женских консультациях: организуются лекции, бесплатные маммографии, мастер-классы по самообследованию. Цель кампании — чтобы каждая женщина знала: своевременная проверка спасает жизнь.

"Раннее выявление болезни значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение здоровья", — подчёркивают врачи.

FAQ

Как часто нужно делать маммографию?
Женщинам старше 40 лет — раз в два года, а при риске — ежегодно.

Можно ли заменить маммографию УЗИ?
До 35 лет — да, но после этого возраста УЗИ используется как дополнительный метод.

Что делать, если в семье были случаи рака груди?
Обратиться к маммологу, пройти генетическое тестирование и наблюдаться чаще.

Как снизить риск заболевания?
Поддерживать здоровый вес, отказаться от вредных привычек, правильно питаться и регулярно обследоваться.

