90% случаев излечимы: почему ранняя диагностика спасает жизнь при раке груди

С 13 по 19 октября в России проходит неделя борьбы с раком молочной железы - ежегодная акция, направленная на повышение осведомлённости женщин о важности профилактики и раннего выявления заболевания.

Рак груди остаётся одной из самых распространённых форм онкологических болезней у женщин, но при своевременном обращении к врачу он хорошо поддаётся лечению. Медики напоминают: чем раньше выявлено заболевание, тем выше вероятность полного выздоровления.

Почему важно обследоваться

Рак молочной железы на ранней стадии часто протекает без выраженных симптомов, поэтому профилактические осмотры и маммография играют решающую роль. Даже небольшое образование, обнаруженное вовремя, можно удалить или вылечить с помощью щадящей терапии.

"Рак молочной железы при своевременном выявлении хорошо поддаётся лечению, поэтому регулярные обследования крайне важны", — подчёркивают брянские медики.

По данным онкологов, ранняя диагностика увеличивает выживаемость пациенток до 90%. В России действует национальная программа диспансеризации, в рамках которой женщины могут пройти обследование бесплатно.

Кто находится в группе риска

Врачи отмечают, что у некоторых женщин вероятность развития заболевания выше из-за гормональных и наследственных факторов.

К группе повышенного риска относятся:

женщины, у которых менструации начались рано (до 12 лет) или климакс наступил поздно (после 55 лет);

женщины, не имевшие беременностей или родов ;

пациентки, у которых были случаи рака груди у близких родственниц - матери, сестры, дочери;

женщины с избыточным весом , особенно в период менопаузы;

те, кто длительно принимает гормональные препараты без наблюдения врача;

пациентки с хроническими гинекологическими заболеваниями ;

курящие и злоупотребляющие алкоголем.

Врачи напоминают, что наличие факторов риска не означает обязательное развитие болезни, но требует более внимательного отношения к себе и регулярных проверок.

Признаки, которые нельзя игнорировать

На ранних этапах заболевание протекает бессимптомно, но есть сигналы, при которых следует обратиться к врачу:

уплотнение или боль в груди;

изменение формы молочной железы или соска;

выделения из сосков (особенно с примесью крови);

втяжение кожи, появление "апельсиновой корки";

увеличение лимфоузлов подмышками.

Любой из этих симптомов не всегда означает онкологию, но требует осмотра специалиста и дополнительной диагностики.

Как часто проходить обследование

Брянские врачи советуют не откладывать профилактические визиты:

женщинам до 35 лет - проводить УЗИ молочных желёз раз в год;

после 40 лет - проходить маммографию каждые два года ;

при наличии факторов риска — обследоваться чаще, по назначению врача.

Кроме того, полезно раз в месяц проводить самообследование - осмотр и пальпацию груди в зеркале, чтобы заметить любые изменения на ранней стадии.

Советы шаг за шагом: как заботиться о груди

Регулярно проходите осмотры. Не откладывайте визит к маммологу, даже если ничего не беспокоит. Следите за весом. Избыточная масса тела повышает уровень эстрогенов, связанных с риском онкологии. Ограничьте алкоголь и курение. Эти привычки ускоряют старение клеток и снижают защитные функции организма. Ешьте больше овощей и зелени. Продукты, богатые антиоксидантами, снижают риск мутаций. Двигайтесь. Умеренная физическая активность улучшает обмен веществ и гормональный баланс. Контролируйте приём гормонов. Все препараты должны назначаться врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать регулярные обследования.

Последствие: поздняя диагностика и ухудшение прогноза.

Альтернатива: проходить УЗИ или маммографию в рамках диспансеризации.

Ошибка: полагаться только на самообследование.

Последствие: пропуск ранних стадий заболевания.

Альтернатива: сочетать домашний осмотр с врачебными проверками.

Ошибка: заниматься самолечением.

Последствие: потеря времени и риск осложнений.

Альтернатива: обращаться к онкологу или маммологу при малейших изменениях.

Плюсы и минусы ранней диагностики