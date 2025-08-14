Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Тайный эффект тренировок, о котором молчат фитнес-блогеры

Mayo Clinic: уменьшение груди возможно только при снижении общего жира

Что, если размер груди можно уменьшить без операций, а всего лишь с помощью правильных тренировок и питания? Многие женщины задаются этим вопросом, и ответ действительно существует — но он не такой однозначный, как хотелось бы.

Дело в том, что грудь состоит не только из жировой ткани, но и из желез, соединительных волокон и лимфоузлов. По данным Stony Brook University Hospital, именно жир поддаётся уменьшению при потере веса, а значит, тренировки и диета способны повлиять на общий объём груди. Однако каждая женщина теряет жировую ткань в своём темпе, и предсказать, как именно изменится форма и размер груди, невозможно.

Почему упражнения помогают — но не напрямую

Миф о том, что можно "точечно" убрать жир с конкретной зоны, давно развенчан. По данным Mayo Clinic, никакие специальные упражнения не уменьшат грудь только в этой области. Вместо этого нужно создавать дефицит калорий — сжигать больше, чем потребляете. В процессе будет уходить общий процент жира, в том числе из области груди.

Упражнения для грудных мышц (отжимания, жимы, разведения гантелей) не уменьшают объём груди, но могут слегка приподнять её за счёт укрепления мышц под молочными железами.

Какие виды активности работают лучше всего

Чтобы запустить процесс жиросжигания, подойдут любые виды нагрузок, которые вам нравятся:

  • бег, ходьба или первый забег на 5 км;
  • плавание;
  • йога;
  • танцы;
  • катание на велосипеде;
  • силовые тренировки;
  • хайкинг и каякинг.

Совет экспертов: для здоровья CDC рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной кардионагрузки в неделю плюс 2 силовых тренировки. Для снижения веса можно увеличить объём до 300 минут умеренной или 150 минут интенсивной кардионагрузки.

На что обратить внимание при большой груди

Исследование Journal of Physical Activity and Health показало, что у 17% женщин крупная грудь мешает тренироваться из-за боли или стеснения. Решения есть:

  • Спортивный бюстгальтер высокой поддержки — минимизирует дискомфорт.
  • Низкоударные тренировки — йога, плавание, велосипед, силовые.

Роль питания

По данным Office on Women's Health, лучший способ уменьшить объём груди — это комплексный подход: регулярная активность + питание с упором на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, нежирный белок, орехи и семена. Белок особенно важен при силовых тренировках — он помогает формировать мышечный каркас и улучшать соотношение жира к мышечной массе.

Всё просто: магических упражнений для уменьшения груди нет, но грамотное сочетание кардио, силовых нагрузок и питания поможет снизить общий процент жира, а вместе с ним — и объём груди. Главное — делать это постепенно, чтобы результат был стабильным.

