Николь Эггерт
Николь Эггерт
© commons.wikimedia.org by Rob DiCaterino is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:05

Звезда "Спасателей Малибу" пережила операцию: болезнь оказалась агрессивнее, чем думали

Звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт прошла операцию по удалению опухоли груди

Американская актриса Николь Эггерт, которую миллионы зрителей помнят по роли в культовом сериале "Спасатели Малибу", открыто рассказала о своем опыте борьбы с онкологическим заболеванием. В августе этого года ей провели мастэктомию с последующей реконструкцией груди. По словам артистки, операция прошла 28 августа, а новостью она поделилась с поклонниками в социальных сетях.

"В четверг этой женщине сделали мастэктомию с реконструкцией груди. А как прошли ваши выходные?" — написала Николь Эггерт под снимком в черном компрессионном белье.

Первые тревожные симптомы

В начале января 53-летняя актриса впервые заговорила о проблемах со здоровьем. Причиной обращения к врачам стала боль в левой груди и неожиданная прибавка веса на 11 килограммов. Сначала Эггерт не придавала большого значения изменениям, однако дискомфорт усиливался, и она решила пройти обследование.

Через три месяца после первых жалоб медики поставили окончательный диагноз — решетчатая карцинома молочной железы 2-й стадии. Это злокачественное новообразование отличается агрессивным характером, поэтому своевременное лечение имеет ключевое значение.

Борьба за здоровье

С момента постановки диагноза актриса активно проходила курсы лечения и готовилась к хирургическому вмешательству. Эггерт призналась, что путь оказался непростым: постоянные обследования, консультации и психологическая нагрузка требовали больших усилий. Тем не менее, она решила не скрывать происходящее и делилась переживаниями с подписчиками.

