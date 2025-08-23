Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина на приеме у гинеколога
Женщина на приеме у гинеколога
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:44

Простые шаги против онкологии: что убрать их из жизни прямо сейчас

Онколог назвал алкоголь главным фактором риска рака груди

Рак молочной железы остаётся одним из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. Об этом напомнил онколог Владимир Ивашков, выделив ключевые факторы, которые значительно увеличивают вероятность его развития.

Алкоголь как главный триггер
По словам врача, даже привычка "выпивать по выходным" способна сыграть роковую роль.

"Регулярное употребление алкоголя (три и более раз в неделю) повышает риск на целых 15 процентов, причем каждая дополнительная доза добавляет еще 10 процентов риска. Безалкогольные напитки станут отличной заменой", — отметил Ивашков.

Таким образом, чем чаще и больше человек пьёт, тем выше вероятность столкнуться с онкологией.

Другие факторы риска
Кроме алкоголя, врач назвал целый ряд обстоятельств, которые способны ускорить развитие болезни:

  • курение;
  • гормональная терапия;
  • позднее материнство;
  • малоподвижный образ жизни;
  • неправильное питание;
  • дефицит витамина D;
  • ожирение.

Почему лишний вес особенно опасен
Отдельно Ивашков остановился на проблеме ожирения. Особенно высок риск у женщин, которые набрали вес уже после наступления менопаузы. Именно в этот период гормональные изменения делают организм более уязвимым, а лишние килограммы усиливают вероятность развития патологии.

Вывод
Рак груди во многом связан с образом жизни. Отказ от алкоголя и сигарет, контроль веса, регулярная физическая активность и сбалансированное питание способны значительно снизить риски.

