Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Самообследование груди
Самообследование груди
© commons.wikimedia.org by Bill Branson (Photographer) is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:33

Рак груди моложе, чем кажется: почему болезнь поражает и в 20 лет

Доктор Соня Боул: маммография остаётся ключевым методом раннего выявления рака молочной железы

Октябрь традиционно посвящён теме, которая объединяет миллионы женщин и их семьи по всему миру, — профилактике и лечению рака молочной железы. Это время для разговоров, которые помогают изменить восприятие болезни, подчеркнуть важность раннего выявления и поддержать тех, кто уже прошёл через диагноз. В 2025 году ключевая тема звучит так: "Каждая история уникальна, каждое путешествие имеет значение".

Почему именно эта тема

Рак молочной железы никогда не бывает одинаковым. Каждая женщина переживает его по-своему: для кого-то это борьба за жизнь, для другой — долгий путь восстановления и надежды. Важно помнить, что за статистикой скрываются судьбы матерей, дочерей, сестёр и подруг. Тема 2025 года напоминает о разнообразии опыта и призывает уделять внимание не только медицине, но и человеческой стороне болезни — состраданию, достоинству и поддержке.

Глобальные различия в выживаемости

По данным ВОЗ, рак молочной железы остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин. В 2022 году диагноз поставили 2,3 миллионам человек, и около 670 тысяч женщин умерли от этой болезни. При этом разрыв в показателях выживаемости огромный: если в странах с высоким уровнем дохода 5-летняя выживаемость превышает 90%, то в Индии — около 66%, а в Южной Африке — всего 40%. Главные причины — отсутствие скрининга, поздняя диагностика и ограниченный доступ к лечению.

Если ничего не менять, к 2050 году ожидается рост заболеваемости и смертности на 40%. Эта цифра заставляет задуматься о важности равного доступа к медицинской помощи для всех женщин, независимо от места проживания и уровня дохода.

Глобальная инициатива и цели

ВОЗ запустила Глобальную инициативу по борьбе с раком молочной железы (GBCI), которая опирается на стратегию "60-60-80":

Направление

Цель

Раннее выявление

60% инвазивных опухолей диагностируются на I-II стадии

Диагностика

Постановка диагноза в течение 60 дней после первого обращения

Лечение

80% пациенток завершают рекомендованный курс терапии

Такая модель помогает странам внедрять проверенные практики: от информирования женщин о симптомах до организации комплексной медицинской поддержки.

Советы шаг за шагом: что может сделать каждая женщина

  1. Раз в год проходить профилактический осмотр у маммолога.
  2. Делать скрининговую маммографию с 40 лет или раньше, если есть наследственная предрасположенность.
  3. При плотной ткани молочной железы использовать дополнительные методы: УЗИ или МРТ.
  4. При любых новых симптомах (уплотнение, выделения, изменение формы груди) обращаться к врачу незамедлительно.
  5. Вести здоровый образ жизни: снижать уровень стресса, уделять внимание физической активности и питанию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать визит к врачу при обнаружении изменений.
    Последствие: поздняя диагностика, снижение шансов на выздоровление.
    Альтернатива: незамедлительное обращение за консультацией и проведение диагностической маммографии.
  • Ошибка: полагаться только на скрининговую маммографию при появлении симптомов.
    Последствие: риск пропустить серьёзные признаки заболевания.
    Альтернатива: пройти диагностическую маммографию и дополнительные исследования.

А что если…

А что если современные технологии позволят каждой женщине получать одинаковый доступ к лечению, независимо от страны? Это может спасти сотни тысяч жизней ежегодно. Уже сейчас телемедицина, мобильные диагностические центры и программы субсидирования лечения делают первые шаги к этому будущему.

Плюсы и минусы методов обследования

Метод

Плюсы

Минусы

Маммография

Ранняя диагностика, выявление кальцинатов

Менее информативна при плотной ткани

УЗИ

Безопасно, подходит для молодых женщин

Может пропустить микроочаги

МРТ

Высокая точность, особенно при плотной ткани

Высокая стоимость и ограниченная доступность

FAQ

Как выбрать метод обследования?
Если у женщины плотная ткань груди, врач может дополнить маммографию УЗИ или МРТ. В остальных случаях стандартным остаётся скрининг маммография.

Что лучше для профилактики — витамины или регулярное обследование?
Витамины поддерживают общее здоровье, но рак молочной железы можно обнаружить только инструментальными методами — регулярное обследование эффективнее.

Мифы и правда

  • Миф: рак молочной железы бывает только у женщин после 50 лет.
    Правда: болезнь может возникнуть и в 20-30 лет.
  • Миф: если ничего не болит, обследование не нужно.
    Правда: ранние стадии часто протекают бессимптомно.
  • Миф: маммография опасна из-за облучения.
    Правда: доза минимальна и не представляет угрозы.

3 интересных факта

  1. У половины женщин плотная ткань груди, поэтому УЗИ и МРТ нередко применяют как дополнение.
  2. Маммография — единственный метод, который позволяет увидеть кальцинаты, являющиеся самым ранним проявлением болезни.
  3. Программы скрининга снижают смертность от рака молочной железы на 20-40%.

Исторический контекст

  • 1985 г. — в США впервые проведён Месяц осведомленности о раке молочной железы.
  • 1990-е гг. — розовая ленточка стала международным символом поддержки.
  • 2021 г. — запуск Глобальной инициативы ВОЗ по снижению смертности.

Экспертное мнение

"Мы используем скрининг для реального исследования симптомов, таких как ощущение чего-то нового в груди или новые выделения из сосков", — сказал доктор Соня Боул.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-дерматолог Егорова заявила, что шампунь не влияет на рост и здоровье волос сегодня в 15:10

Шампунь не решает проблемы: что действительно важно для крепких волос

Трихолог раскрывает секрет крепких волос, объясняя, почему уход за организмом важнее выбора шампуня. Узнайте, как правильно заботиться о волосах!

Читать полностью » Стилисты: медные и рыжие тона освежают лицо и подходят женщинам любого возраста сегодня в 15:06

Один штрих краски — и следы усталости исчезают: в чём сила медных оттенков

Этой осенью стилисты называют главным трендом медные оттенки волос. Узнайте, почему они подходят всем и как выбрать свой идеальный тон.

Читать полностью » Вакцинация остаётся ключевой мерой профилактики опасных заболеваний у пожилых россиян — Роспотребнадзор сегодня в 14:47

Бабушкины щи не спасут от гриппа: укол работает надёжнее

Почему пожилым особенно важно прививаться? Разбираем, какие уколы обязательны, как часто их делать и что реально защищает от опасных инфекций.

Читать полностью » Онколог Магомед Сулиманов: грудные импланты требуют регулярного наблюдения у маммолога сегодня в 14:10

Эстетика или риск: чем опасны грудные импланты для здоровья

Импланты груди могут вызывать хроническое воспаление и повышают риск редкой лимфомы. Почему важно регулярно наблюдаться у маммолога?

Читать полностью » Антибиотики не помогают при вирусе Коксаки, требуется только поддерживающая терапия — Елена Мескина сегодня в 13:47

"Болезнь грязных рук" не сдаётся: как Коксаки портит школьные каникулы

Вирус Коксаки вновь фиксируют в регионах России. Почему лекарства от него не существует, и какие меры реально помогают при заболевании?

Читать полностью » Гинеколог Ольга Уланкина: рак молочной железы у женщин младше 40 лет встречается в каждом десятом случае сегодня в 13:15

Рак молочной железы моложеет: врачи назвали факторы риска и возраст первых диагнозов

Рак груди всё чаще диагностируют у женщин моложе 40 лет. Можно ли сохранить фертильность после лечения и какие методы сегодня используют врачи?

Читать полностью » Психотерапевт объяснил, как вести себя с постоянно недовольными людьми сегодня в 13:00

Ваш знакомый постянно жалуется? За этим может скрываться совсем не то, что вы думаете

Психотерапевт Александр Федорович прокомментировал NewsInfo непроходящее негодование на окружающий мир.

Читать полностью » Клещ не впивается сразу, у человека есть время для удаления — Павел Коробейников сегодня в 12:47

Тепло задержалось — и клещи тоже: новые всплески заражений путают даже врачей

Осенью в России неожиданно зафиксирован новый всплеск активности клещей. Узнайте, почему они так опасны и как защититься до первых снегов.

Читать полностью »

Новости
Дом

Бумажные полотенца в холодильнике продлевают свежесть овощей и фруктов до 10 дней
Технологии

Голливуд раскритиковал виртуальную актрису Тилли Норвуд, созданную ИИ
Садоводство

Органические удобрения улучшают почву и поддерживают рост рассады лука без химической нагрузки
Садоводство

Папоротник становится популярным в ландшафтном дизайне
Спорт и фитнес

Комплекс упражнений на пресс, ягодицы и плечи повышает подвижность и выносливость — фитнес-эксперты
Питомцы

Собаки получают пользу от красных помидоров при соблюдении правил кормления
Туризм

Для поездки на Новый год визы быстрее всего выдают Греция, Венгрия и Швейцария — данные турагентов
Авто и мото

Эксперт "Рольф" Трушкова назвала действия, убивающие мотор автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet