Врачи проводят хирургическую операцию
© freepik.com by wavebreakmedia_micro is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:56

Подарок на 18-летие: дочь Даны Борисовой легла под нож ради мечты

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова перенесла операцию по увеличению груди

Иногда ожидания оказываются страшнее самой реальности. Так вышло и у дочери известной телеведущей Даны БорисовойПолины Аксеновой. Девушка решилась на операцию по увеличению груди и призналась, что думала, что всё пройдет гораздо тяжелее.

Первые часы после операции

Операция длилась около четырёх часов и проходила под общим наркозом. Хирурги провели сразу несколько процедур: подтяжку груди и липоскульптурирование. Несмотря на серьёзность вмешательства, врачи отмечают, что Полина быстро пришла в себя и даже смогла самостоятельно перебраться с каталочной койки в палату.

По словам самой девушки, предыдущая пластическая операция — ринопластика — далась ей куда тяжелее. Тогда она постоянно просила обезболивающее и почти не могла отдыхать.

"В этот раз я тоже не могла уснуть в первую ночь, мне один раз дали обезболивающее, и всё. Не было никаких неприятных ощущений", — рассказывает Полина.

Корсет и восстановление

Сейчас девушке необходимо носить специальный компрессионный корсет, который помогает тканям быстрее заживать и формироваться. Несмотря на это, она утверждает, что общее самочувствие у неё хорошее.

Подарок ко взрослой жизни

Необычным фактом остаётся то, что операция стала подарком от матери на совершеннолетие дочери. Таким образом, Полина получила возможность провести полноценную коррекцию фигуры, о которой давно мечтала.

Опыт похудения

Впервые громко заговорили о Полине в 2024 году, когда она призналась, что худела с помощью препарата "Оземпик", предназначенного для лечения диабета. По её словам, тогда мать порекомендовала попробовать средство для снижения веса. В течение месяца подросток делала себе инъекции, и её буквально начинало тошнить от вида еды.

Полина призналась, что вскоре отказалась от эксперимента, осознав возможные последствия для здоровья. Это решение стало важным шагом к более осознанному отношению к собственному телу.

