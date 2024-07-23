Эксперт в области питания, нутрициолог и диетолог Юлия Попова в беседе с NewsInfo.Ru поделилась своим видением идеального завтрака. Она подчеркнула, что не существует универсальных и полезных завтраков. Главное — это удовлетворенность и комфорт от употребления привычных продуктов.
"Полезность завтрака — понятие индивидуальное. Если завтрак включает разнообразные продукты, например, творог, фрукты, овощи, яйцо и кашу, и это сочетание отвечает потребностям и предпочтениям человека, не вызывая негативных реакций, такой завтрак можно считать оптимальным для данного человека. Не стоит искать чудодейственные продукты; важно выбирать то, что подходит именно вам", — комментирует Юлия.
По вопросу употребления кофе специалист отметила, что нет строгих правил о том, когда его лучше пить: утром или днем. Все зависит от индивидуальной терпимости и состояния здоровья.
"Кофе может быть вреден или полезен в зависимости от личных особенностей здоровья и реакции на кофеин. Если его употребление не вызывает негативных симптомов, как например, повышение давления или головные боли, его можно безопасно включать в свой рацион в любое время", — заключила Попова.
Фото: commons.wikimedia.org/Nat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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