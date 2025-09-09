Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Полезный завтрак
Полезный завтрак
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:37

Статистика на стороне ранних пташек: завтрак с утра поднимает шансы на долгую жизнь

Завтрак и здоровье: когда есть, чтобы жить дольше

Учёные, изучающие факторы долголетия, всё чаще обращают внимание не только на то, что мы едим, но и когда. Оказывается, время завтрака может быть важным маркером здоровья и риска преждевременной смерти. Такой вывод сделали исследователи, которые на протяжении 20 лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцев.

Когда лучше завтракать

Анализ данных показал: чем позже человек ест первый приём пищи, тем выше риск неблагоприятных последствий для здоровья. В выборке из трёх тысяч участников люди были разделены на две группы — "ранние пташки", начинавшие день с завтрака вскоре после пробуждения, и "совы", откладывавшие приём пищи ближе к обеду.

Результаты оказались показательными:

  • у тех, кто завтракал рано, 10-летняя выживаемость составила 89,5%;
  • среди любителей позднего завтрака этот показатель снизился до 86,7%.

Разница кажется небольшой, но при длительном наблюдении она становится статистически значимой.

Что стоит за привычкой позднего завтрака

Учёные подчёркивают, что поздний завтрак чаще встречается у людей, которые уже имеют проблемы со здоровьем. В эту категорию входят те, кто страдает хронической усталостью, депрессией, тревожными расстройствами, а также накопившимися хроническими заболеваниями.

Это создаёт замкнутый круг: ухудшение физического и психического состояния отодвигает приём пищи, а поздний завтрак, в свою очередь, связан с повышением рисков для здоровья.

Почему это важно

Ранний завтрак помогает поддерживать стабильный обмен веществ, нормализует уровень сахара в крови и запускает "биологические часы" организма. Такой режим связан с более высоким уровнем энергии в течение дня и меньшими нагрузками на сердечно-сосудистую систему.

Исследователи делают вывод: следить за временем завтрака так же важно, как и за качеством пищи.

Три интересных факта

  1. Ученые отмечают, что люди, завтракающие до 8 утра, в среднем лучше контролируют вес и реже страдают ожирением.
  2. В странах с традицией раннего завтрака (например, в Японии) фиксируется одна из самых высоких продолжительностей жизни.
  3. Ранний приём пищи активирует работу кишечника и улучшает усвоение питательных веществ в течение дня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рак пищевода и горячий чай: эксперты раскрыли связь – будьте осторожны сегодня в 10:46

Горячее – не значит полезное: почему стоит остудить свой чай, прежде чем пить

Гастроэнтеролог предупреждает: слишком горячая еда и напитки могут нанести вред здоровью. Узнайте, почему важно следить за температурой пищи и какие последствия могут быть у любителей кипятка. Оптимальная температура и советы врачей.

Читать полностью » Микроволновка – скрытая угроза: когда разогрев еды опасен для здоровья – мнение врача сегодня в 9:46

5 продуктов под прицелом: почему после микроволновки они – бомба замедленного действия

Врачи предупреждают: разогрев в микроволновке может быть опасен из-за неравномерного прогрева. Узнайте, какие продукты лучше греть на плите и как снизить риски.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила о риске цифровой деменции у детей от гаджетов сегодня в 9:44

Интернет меняет мозг: что происходит с серым веществом у школьников

Врачи объяснили, как гаджеты по-разному влияют на детей и пожилых: у первых они могут вызвать цифровую деменцию, а у вторых снизить риск когнитивных нарушений.

Читать полностью » Омега-3 против IQ: как рыба спасает когнитивныe функции — исследования Гарварда сегодня в 8:46

Три продукта, от которых миллионы нейронов кричат спасибо — проверенный алгоритм питания

Терапевт Анна Ратникова раскрыла секреты питания для защиты мозга: какие продукты усиливают память, а фастфуд разрушает нейронные связи. ТОП-5 опасных симптомов и рецепт меню от ВОЗ

Читать полностью » Врач Лебедева: бутылка пива по калорийности равна ломтю хлеба с маслом сегодня в 8:11

Как вечерняя традиция превращается в риск инфаркта и диабета

Гастроэнтеролог объяснила, почему пивной живот формируется не только из-за напитка, но и из-за сопутствующих привычек, и назвала допустимые нормы.

Читать полностью » Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка сегодня в 7:46

Напиток горцев против европейского фаворита: что выберут ваши бактерии для идеального микробиома

Диетолог Алексей Кабанов сравнил кефир и йогурт: какой продукт опасен при ежедневном употреблении, как антибиотики в молоке влияют на здоровье и почему домашний йогурт лучше магазинного.

Читать полностью » Бывший консультант Шараповой объяснил, почему теннисистка принимала мельдоний сегодня в 7:38

Чему история Шараповой учит спортсменов: цена ошибки и сила возвращения

Врач Анатолий Скальный рассказал о мельдониевом скандале вокруг Марии Шараповой, её медицинских показаниях и политическом подтексте этой истории.

Читать полностью » Аллергия на яйца: какие продукты запрещены по мнению гастроэнтеролога Тимощенко сегодня в 6:46

В Японии их дают детям вместо таблеток: 3 причины, почему вам срочно нужно ввести в рацион этот продукт

Польза перепелиных яиц: врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказывает об их богатом витаминно-минеральном составе. Укрепляйте иммунитет, улучшайте работу сердца и мозга. Чем они полезны детям и пожилым? Подробности выбора и употребления.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Рыба-попугай достигает максимального размера в домашних аквариумах, по данным аквариумистов
Питомцы

Как снимать морскую свинку на смартфон: советы зоологов
Культура и шоу-бизнес

Вин Дизель вернётся к роли Колдера в продолжении "Последнего охотника на ведьм"
Еда

Кулинары рекомендуют мариновать индейку для шашлыка в смеси чеснока и трав
Авто и мото

Основные ошибки при оклейке кузова плёнкой и их последствия — мнение экспертов
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Городе Давида монету эпохи Птолемея III с изображением Береники II
Наука и технологии

32 метра высотой: как часто возникают аномальные волны в Мировом океане
Еда

Домашний рецепт: бисквитный торт с клубникой сохраняет форму после охлаждения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet