Статистика на стороне ранних пташек: завтрак с утра поднимает шансы на долгую жизнь

Учёные, изучающие факторы долголетия, всё чаще обращают внимание не только на то, что мы едим, но и когда. Оказывается, время завтрака может быть важным маркером здоровья и риска преждевременной смерти. Такой вывод сделали исследователи, которые на протяжении 20 лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцев.

Когда лучше завтракать

Анализ данных показал: чем позже человек ест первый приём пищи, тем выше риск неблагоприятных последствий для здоровья. В выборке из трёх тысяч участников люди были разделены на две группы — "ранние пташки", начинавшие день с завтрака вскоре после пробуждения, и "совы", откладывавшие приём пищи ближе к обеду.

Результаты оказались показательными:

у тех, кто завтракал рано, 10-летняя выживаемость составила 89,5%;

среди любителей позднего завтрака этот показатель снизился до 86,7%.

Разница кажется небольшой, но при длительном наблюдении она становится статистически значимой.

Что стоит за привычкой позднего завтрака

Учёные подчёркивают, что поздний завтрак чаще встречается у людей, которые уже имеют проблемы со здоровьем. В эту категорию входят те, кто страдает хронической усталостью, депрессией, тревожными расстройствами, а также накопившимися хроническими заболеваниями.

Это создаёт замкнутый круг: ухудшение физического и психического состояния отодвигает приём пищи, а поздний завтрак, в свою очередь, связан с повышением рисков для здоровья.

Почему это важно

Ранний завтрак помогает поддерживать стабильный обмен веществ, нормализует уровень сахара в крови и запускает "биологические часы" организма. Такой режим связан с более высоким уровнем энергии в течение дня и меньшими нагрузками на сердечно-сосудистую систему.

Исследователи делают вывод: следить за временем завтрака так же важно, как и за качеством пищи.

Три интересных факта