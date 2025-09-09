Статистика на стороне ранних пташек: завтрак с утра поднимает шансы на долгую жизнь
Учёные, изучающие факторы долголетия, всё чаще обращают внимание не только на то, что мы едим, но и когда. Оказывается, время завтрака может быть важным маркером здоровья и риска преждевременной смерти. Такой вывод сделали исследователи, которые на протяжении 20 лет наблюдали за несколькими тысячами добровольцев.
Когда лучше завтракать
Анализ данных показал: чем позже человек ест первый приём пищи, тем выше риск неблагоприятных последствий для здоровья. В выборке из трёх тысяч участников люди были разделены на две группы — "ранние пташки", начинавшие день с завтрака вскоре после пробуждения, и "совы", откладывавшие приём пищи ближе к обеду.
Результаты оказались показательными:
- у тех, кто завтракал рано, 10-летняя выживаемость составила 89,5%;
- среди любителей позднего завтрака этот показатель снизился до 86,7%.
Разница кажется небольшой, но при длительном наблюдении она становится статистически значимой.
Что стоит за привычкой позднего завтрака
Учёные подчёркивают, что поздний завтрак чаще встречается у людей, которые уже имеют проблемы со здоровьем. В эту категорию входят те, кто страдает хронической усталостью, депрессией, тревожными расстройствами, а также накопившимися хроническими заболеваниями.
Это создаёт замкнутый круг: ухудшение физического и психического состояния отодвигает приём пищи, а поздний завтрак, в свою очередь, связан с повышением рисков для здоровья.
Почему это важно
Ранний завтрак помогает поддерживать стабильный обмен веществ, нормализует уровень сахара в крови и запускает "биологические часы" организма. Такой режим связан с более высоким уровнем энергии в течение дня и меньшими нагрузками на сердечно-сосудистую систему.
Исследователи делают вывод: следить за временем завтрака так же важно, как и за качеством пищи.
Три интересных факта
- Ученые отмечают, что люди, завтракающие до 8 утра, в среднем лучше контролируют вес и реже страдают ожирением.
- В странах с традицией раннего завтрака (например, в Японии) фиксируется одна из самых высоких продолжительностей жизни.
- Ранний приём пищи активирует работу кишечника и улучшает усвоение питательных веществ в течение дня.
