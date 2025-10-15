Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Правильное питание и интервальное голодание
Правильное питание и интервальное голодание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:02

Пропустили завтрак — заработали диабет? Китайские учёные нашли шокирующую связь

Пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома на 26%

Учёные из Медицинского университета Нинся (Китай) представили новые доказательства того, что привычка не завтракать может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Их исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показывает: регулярный отказ от утреннего приёма пищи значительно повышает вероятность развития метаболического синдрома - комплекса нарушений, включающего ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.

Завтрак и обмен веществ: что показало исследование

Китайская команда провела метаанализ девяти крупных исследований, охвативших десятки тысяч участников. Учёные сопоставили данные о частоте приёмов пищи, массе тела, уровне глюкозы и артериальном давлении.

Результат оказался однозначным: люди, регулярно пропускающие завтрак, имеют на 10-26% выше риск развития метаболического синдрома. Особенно сильная связь наблюдалась с абдоминальным ожирением (накоплением жира в области живота и внутренних органов) и повышенным уровнем сахара в крови.

"Регулярные завтраки помогают поддерживать устойчивый обмен веществ", — отмечают авторы исследования.

Почему отказ от завтрака вреден

Когда человек не ест утром, организм дольше остаётся в состоянии метаболического стресса. Уровень сахара в крови нестабилен, а гормоны, регулирующие аппетит (грелин и лептин), начинают работать неправильно. Это провоцирует:

  • переедание в течение дня;

  • тягу к сладкому, жирному и солёному;

  • замедление метаболизма и набор лишнего веса.

Постоянный дефицит утреннего приёма пищи приводит к сбою циркадных ритмов обмена веществ - то есть организм перестаёт правильно распределять энергию.

Как завтрак влияет на организм

Регулярный завтрак — это не просто привычка, а метаболический сигнал. Он запускает цепочку процессов, связанных с усвоением глюкозы и синтезом гормонов.

Показатель При регулярных завтраках При отказе от завтраков
Уровень глюкозы Стабилен Повышен, возможны скачки
Концентрация инсулина В норме Повышена, формируется инсулинорезистентность
Артериальное давление Стабильное Склонно к повышению
Аппетит днём Контролируемый Возрастает
Вес тела Постепенно снижается или стабилен Наблюдается рост

Метаболический синдром: что это такое

Метаболический синдром — это сочетание факторов, повышающих риск диабета 2 типа, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Основные признаки:

  • обхват талии у мужчин более 94 см, у женщин — более 80 см;

  • повышенное артериальное давление;

  • высокий уровень триглицеридов и "плохого" холестерина (ЛПНП);

  • низкий уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП);

  • повышенная глюкоза в крови натощак.

Отказ от завтрака способствует всем этим нарушениям, особенно жировым отложениям в области живота, которые наиболее опасны для сердца и сосудов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что пропуск завтрака помогает снизить вес.

  • Последствие: нарушается обмен веществ, растёт уровень сахара и риск ожирения.

  • Альтернатива: лёгкий, сбалансированный завтрак с белками и клетчаткой — лучший способ контролировать аппетит и массу тела.

А что если завтракать поздно?

Учёные отмечают, что время приёма пищи также играет роль. Люди, завтракающие позже 10 утра, чаще сталкиваются с нарушениями уровня сахара. Оптимальным считается приём пищи в течение первого часа после пробуждения.

Как правильно завтракать

  1. Не пропускайте белок. Яйца, йогурт, творог или нежирное мясо помогут надолго сохранить сытость.

  2. Добавьте клетчатку. Овсянка, цельнозерновой хлеб, фрукты и овощи стабилизируют уровень глюкозы.

  3. Избегайте быстрых углеводов. Сладкие хлопья и булочки вызывают резкие скачки сахара.

  4. Пейте воду или травяной чай. Они помогают запустить обмен веществ.

Плюсы и минусы завтраков

Плюсы Минусы (при неправильном составе)
Улучшают обмен веществ Сладкие завтраки вызывают резкий скачок глюкозы
Снижают риск ожирения Кофе без еды повышает уровень кортизола
Поддерживают концентрацию и память Избыток жиров утром нагружает ЖКТ
Стабилизируют давление Пропуск приёма пищи — стресс для организма

Мифы и правда

Миф: утренний приём пищи можно заменить кофе.
Правда: кофеин стимулирует мозг, но не обеспечивает энергией и питательными веществами.

Миф: отказ от завтрака ускоряет похудение.
Правда: наоборот, он снижает скорость обмена веществ и повышает аппетит.

Миф: завтрак важен только для детей.
Правда: взрослым он не менее необходим для поддержания энергетического и гормонального баланса.

Интересные факты

  1. Исследования Гарвардской школы общественного здравоохранения показали, что мужчины, не завтракающие, на 27% чаще страдают от сердечных заболеваний.

  2. Женщины, регулярно завтракающие, реже сталкиваются с синдромом хронической усталости.

  3. По данным ВОЗ, правильный завтрак снижает риск диабета 2 типа почти на 20%.

Исторический контекст

Привычка завтракать — относительно молодое явление. В античности утренний приём пищи считался излишеством, а регулярные завтраки вошли в культуру лишь в XVII-XVIII веках. Сегодня наука доказала, что именно утреннее питание определяет работу обмена веществ на весь день, превращая завтрак в неотъемлемый элемент здорового образа жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетическое разнообразие филиппинских рыб сократилось на 4–6% за сто лет сегодня в 21:08
Древние образцы раскрыли страшную правду: наши предки ловили других рыб

Генетики сравнили ДНК рыб, собранных USS Albatross в 1907 году, с современными популяциями и обнаружили сокращение генетического разнообразия на 4-6%. Это ставит под угрозу устойчивость морской экосистемы Филиппин.

Читать полностью » В мозге обнаружены клетки, поддерживающие хроническую боль сегодня в 20:25
Как отключить боль навсегда? Учёные нашли ответ в глубинах мозга

Учёные из Пенсильванского университета нашли группу нейронов, блокировка которых снижает хроническую боль. Открытие поможет создать новые обезболивающие без зависимости и потери чувствительности.

Читать полностью » В Сибири начали изучение биомаркеров саркопении для замедления старения мышц сегодня в 16:23
Пожилые люди теряют мышцы? Учёные готовы поставить точку в этой проблеме

Учёные из СибГМУ участвуют в международном проекте, который может изменить представление о старении мышц и приблизить создание препаратов для продления активной жизни.

Читать полностью » Учёные выяснили, что мужской мозг теряет объём быстрее женского — Энн Равндаль сегодня в 15:07
Ум не уходит, но сжимается: как мужской мозг усыхает раньше женского

Учёные выяснили, что мужской мозг стареет быстрее женского. Однако это не объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин. Что скрывают новые данные МРТ?

Читать полностью » Учёные из Лейденского университета создали новый антибиотик против устойчивых бактерий — Элма Монс сегодня в 14:07
Бактериям крышка, микробиому — жизнь: как учёные переписали правила антибиотиков

Учёные из Лейденского университета создали антибиотик EVG7, который лечит кишечные инфекции в минимальных дозах, сохраняя микробиом и предотвращая рецидивы.

Читать полностью » Российские геологи начали исследования Аравийского щита совместно с Саудовской Аравией и Китаем — Павел Химченко сегодня в 13:20
Там, где солнце плавит камни, Россия ищет руду, что может переписать индустриальную карту мира

Российские геологи начали масштабное исследование западной части Аравийского щита. Узнайте, какие страны участвуют в проекте и какие богатства скрывает пустыня.

Читать полностью » Белок TFAM стал основой инновационного метода выявления ревматоидного артрита сегодня в 12:20
Артрит не спрячется: сибирские исследователи нашли белок, который выдаёт болезнь с головой

Российские учёные нашли способ диагностировать ревматоидный артрит по одному белку. Новый метод ускоряет постановку диагноза и повышает точность исследований.

Читать полностью » ДГТУ отметил 95 лет со дня основания — вуз вошёл в топ-50 инженерных университетов России сегодня в 11:43

Юбилей Донского государственного технического университета стал поводом не только для торжеств, но и для осмысления пути, который вуз прошёл за почти вековую историю.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Мария Орлова: дети охотнее едят, если еда выглядит как игра или десерт
Туризм
Туроператоры скорректировали стоимость туров после укрепления рубля
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова объяснила, как упражнение "ласточка" развивает баланс и укрепляет спину
Питомцы
Кинолог Григорий Тавуларис: команда "ко мне" может спасти жизнь питомцу
Садоводство
Спрос на элитную загородную недвижимость в Москве упал из-за насыщения рынка
Технологии
The Washington Post: Китай стал мировым лидером по числу промышленных роботов и делает ставку на гуманоидов
Культура и шоу-бизнес
Умер художник Дрю Струзан — автор постеров "Звёздных войн" и "Индианы Джонса"
Красота и здоровье
Медовый блонд визуально омолаживает лицо и не требует частого окрашивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet