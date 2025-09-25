Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Каждое утро без еды — как плевок в сторону сердца: привычка, которая мстит спустя годы

КП: врач предупредила о риске атеросклероза при стрессовом отказе от завтрака

Многие привыкли начинать день с чашки кофе и спешки, оставляя завтрак на потом или вовсе игнорируя его. Однако врачи предупреждают: такое поведение может иметь долгосрочные последствия для здоровья сердца и сосудов.

В беседе с KP. RU врач-кардиолог Ксения Ерусланова объяснила, что пропуск завтрака способен спровоцировать проблемы, но только в тех случаях, когда организм испытывает стресс.

"Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек", — заявила врач, комментируя повышение уровня кортизола при стрессовом отказе от еды.

Когда завтрак становится критически важным

Если человек пропускает утренний приём пищи из-за срочных дел, спешки или нехватки времени, в организме происходит скачок кортизола. Этот гормон стресса:

  • усиливает воспалительные процессы;

  • повышает риск образования атеросклеротических бляшек;

  • может привести к проблемам с сосудами;

  • в долгосрочной перспективе увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

Сравнение: осознанный отказ vs стрессовый пропуск

Ситуация Уровень кортизола Влияние на сердце
Интервальное голодание Стабильный Организм адаптируется, рисков нет
Пост (например, Рамадан) Стабильный Негативного влияния не наблюдается
Пропуск завтрака из-за спешки Повышенный Риск воспаления и атеросклероза

Почему всё зависит от контекста

По словам Еруслановой, разница заключается в психоэмоциональном фоне. Если отказ от еды происходит осознанно и спокойно, организм не воспринимает это как угрозу. Но если завтрак пропускается на фоне нервозности и нехватки времени, стресс запускает разрушительные механизмы.

Советы шаг за шагом: как сделать завтрак полезным

  1. Планируйте вечер: подготовьте быстрые варианты завтрака заранее.

  2. Начинайте день не с кофе, а со стакана воды.

  3. Включайте в рацион белки (яйца, йогурт, творог), медленные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) и немного жиров (орехи, авокадо).

  4. Завтракайте в спокойной обстановке, не торопясь.

  5. Если практикуете интервальное голодание — следите, чтобы отказ от еды был осознанным и не сопровождался стрессом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бегать по утрам на голодный желудок без привычки.
    → Последствие: резкий скачок кортизола, слабость.
    → Альтернатива: лёгкий перекус или адаптация через постепенное интервальное голодание.

  • Ошибка: заменять завтрак только кофе.
    → Последствие: раздражительность, нагрузка на сердце.
    → Альтернатива: добавить к кофе что-то питательное — йогурт, тост или фрукт.

  • Ошибка: откладывать завтрак до полудня при плотном графике.
    → Последствие: хронический стресс и перегрузка сосудов.
    → Альтернатива: быстрые и полезные блюда — смузи, творог, омлет.

А что если…

Что будет, если человек постоянно будет пропускать завтрак в спешке? Со временем это приведёт к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению настроения и хронической усталости.

Если же утренний приём пищи исключается в рамках осознанной практики, организм адаптируется без вреда.

Плюсы и минусы завтрака

Плюсы Минусы
Снижает уровень стресса Требует времени утром
Стабилизирует сахар в крови Может быть лишним при интервальном голодании
Поддерживает концентрацию При неправильном составе даёт быстрый голод
Снижает риск сердечно-сосудистых проблем Не всегда удобно для "сов"
Формирует здоровые привычки Иногда приводит к перееданию

FAQ

Можно ли не завтракать совсем?
Да, если отказ осознанный и не вызывает стресс, например при интервальном голодании.

Какой завтрак лучше для сердца?
Белково-углеводный с добавлением полезных жиров — яйца, овсянка, йогурт, орехи.

Вредит ли поздний завтрак?
Нет, главное — не делать это в состоянии стресса и снабдить организм питательными веществами.

Мифы и правда

  • Миф: завтрак обязателен для всех.
    Правда: главное — отсутствие стресса, а не сам факт еды.

  • Миф: кофе утром заменяет еду.
    Правда: напиток не содержит всех необходимых питательных веществ.

  • Миф: интервальное голодание всегда вредит сердцу.
    Правда: при спокойном подходе оно не повышает риски.

3 интересных факта

  1. Кортизол называют "гормоном пробуждения" — его уровень и так высок утром.

  2. Исследования показывают: люди, завтракающие регулярно, меньше подвержены перепадам давления.

  3. Даже короткий завтрак (фрукт + йогурт) снижает стрессовую нагрузку на организм.

Исторический контекст

  • Древний Рим: завтракали редко, первый приём пищи приходился на полдень.

  • Средневековье: завтрак закрепился как отдельный приём пищи.

  • XIX век: индустриализация сделала утреннюю еду привычкой рабочих.

  • XXI век: исследования показали, что завтрак важен прежде всего с точки зрения психоэмоционального состояния.

