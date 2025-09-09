Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Перловая каша с тушёнкой
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:30

Утро на пустом баке: что происходит, если пропустить завтрак

Профессор РНИМУ Богданов: правильный завтрак предотвращает упадок сил

По утрам многим людям не хватает энергии, и часто причина кроется вовсе не в хронической усталости, а в неправильных привычках за завтраком. Утренняя еда задаёт тон всему дню: она запускает обмен веществ, помогает мозгу и телу включиться в работу и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Но стоит допустить несколько ошибок — и уже через пару часов ощущается упадок сил и раздражительность.

Почему нельзя пропускать завтрак

Многие торопятся утром и решают сэкономить время, жертвуя завтраком. Кажется, что один пропуск ничего не изменит, но на деле организм оказывается в режиме "энергетического голодания".

"Многие люди просыпаются, умываются и сразу бегут на работу, полностью пропуская утренний приём пищи. Но именно завтрак запускает обменные процессы и даёт энергию на первую половину дня", — пояснил профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов в беседе с Pravda.Ru.

Отсутствие завтрака не только лишает нас бодрости, но и повышает риск переедания позже — организм будет стремиться восполнить утраченное.

Ошибка: завтрак только из белка

Популярные диеты часто советуют начинать день с белковых блюд: яиц, мяса или творога. Но если в меню нет углеводов, организм вынужден использовать белок не по назначению.

"В отсутствие углеводов белок начинает использоваться организмом для выработки энергии, а не для восстановления. Это приводит к дополнительной нагрузке на печень и почки", — отметил эксперт.

Белок действительно нужен, но без источника "медленных" углеводов он не сможет выполнять главную задачу — поддерживать ткани и мышцы.

Роль сложных углеводов

Крупы, хлеб из цельного зерна, несладкие мюсли — именно такие продукты обеспечивают стабильный приток энергии. Они дольше перевариваются и поддерживают чувство сытости. В отличие от быстрых сахаров, они не вызывают резких скачков глюкозы, из-за которых после сладкой булочки или шоколадки уже через час накатывает сонливость.

Хороший вариант завтрака — тарелка овсянки с фруктами, кусочек цельнозернового хлеба с сыром или маслом. Такой набор сочетает медленные углеводы, немного жиров и умеренное количество белка.

Фрукты в первой половине дня

Фрукты на завтрак особенно полезны благодаря высокому гликемическому индексу. Они быстро дают энергию, но при этом в них есть клетчатка, витамины и минералы. Яблоки, груши, ягоды или бананы — отличный способ добавить свежести и лёгкости в рацион.

Не стоит бояться, что фруктовый сахар повредит фигуре: при умеренном употреблении он становится полезным топливом для мозга и мышц, особенно утром, когда запасы глюкозы в крови минимальны.

Опасность крепкого кофе натощак

Многие не представляют утро без чашки кофе. Однако пить его до еды нежелательно. Кофеин стимулирует выработку желудочного сока, что может привести к изжоге и дискомфорту, особенно при регулярной привычке. Если же сочетать кофе с завтраком или заменить его на менее агрессивные напитки вроде какао, пользы будет гораздо больше.

Каким должен быть идеальный завтрак

Врач подытоживает, что утренний приём пищи должен быть не только питательным, но и сбалансированным:

"Классическая каша, хлеб с маслом или сыром, напиток вроде какао или кофе — это оптимальный вариант. Такой завтрак обеспечивает пролонгированную энергию и помогает сохранять работоспособность в течение дня", — заключил Альфред Богданов.

По сути, универсальная формула проста: сочетайте углеводы, немного жиров и достаточное количество белка. Тогда завтрак станет настоящим источником сил, а не причиной усталости.

Правильный завтрак не требует сложных рецептов или редких продуктов. Главное — избегать крайностей: не пропускать приём пищи, не ограничиваться только белком и не заменять еду одной чашкой кофе. Если включать в меню каши, цельнозерновой хлеб, фрукты и умеренное количество белка, утро будет начинаться бодро, а энергии хватит на долгие часы.

