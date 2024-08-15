Срочно проверьте кондиционер в машине: три причины его возможного выхода из строя

Ошибки в эксплуатации и высокая температура могут стать причинами выхода из строя автомобильного кондиционера. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта компании "Люкс" Павел Константинов в интервью "Газета.Ru".
Он отметил, что в жаркую погоду кондиционер работает в экстремальных условиях, что может привести к поломкам. Константинов выделил три основных причины, которые могут вызвать неисправности.
Первая причина — это загрязненный радиатор, который не может эффективно охлаждать салон автомобиля из-за скопившейся пыли, пуха и грязи. Это может привести к снижению эффективности системы и, в конечном итоге, к выходу из строя компрессора.
Вторая причина связана с недостатком фреона в системе, что также влияет на эффективность охлаждения. Константинов отметил, что утечка фреона может произойти сама по себе в процессе эксплуатации, поэтому важно проверять его уровень как минимум раз в год.
Третья возможная причина неисправности — это проблемы с вентилятором, такие как выход из строя его мотора или датчиков, что может привести к слабой работе кондиционера или полному его отключению.
Эксперт рекомендует проверять техническое состояние кондиционера раз в год и проводить антибактериальную обработку системы вентиляции.
Фото: commons. wikimedia.org/Szkodnik 0526 (public domain).
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