Чёрствый хлеб спасает вечером: ужин получается ароматный и сытный
Вечер, кухня, холодильник почти пуст — и тут на помощь приходит то, что обычно отправляется в мусорное ведро. Чёрствый хлеб можно превратить в сытную и аппетитную закуску, которая сэкономит не только время, но и деньги. Иногда самые простые идеи оказываются самыми удачными.
Почему именно хлебные шашлычки?
Шашлычки — универсальное блюдо, которое подаётся в самых разных вариантах: мясные, рыбные, овощные. Но даже если под рукой нет ни мяса, ни рыбы, из кусочков хлеба можно приготовить не менее вкусное угощение. Такие шашлычки получаются ароматными, хрустящими и невероятно бюджетными.
Немного вдохновения
Совсем недавно в меню предлагалась курица с манго и средиземноморскими специями — блюдо для тех случаев, когда хочется удивить гостей. Но в повседневности чаще всего хочется лёгких решений. Чёрствый хлеб становится отличной основой для импровизации: достаточно добавить несколько простых ингредиентов, и ужин готов.
Что понадобится
- чёрствый хлеб — 1 кусок;
- сыр (любой мягкий) — 200 г;
- помидоры черри — 10-12 шт.;
- оливковое масло;
- чесночный порошок;
- специи и травы по вкусу;
- соль.
Как приготовить
- Нарезать хлеб на небольшие кубики.
- Помидоры помыть и разрезать пополам.
- Смешать в миске масло, чесночный порошок, соль и травы.
- Нанизывать на шпажки хлеб и помидоры, чередуя их.
- Выложить заготовки на противень, смазать масляной смесью и запечь при 180°С 5-10 минут.
- Добавить кусочки сыра между хлебом и помидорами, вернуть в духовку и запекать до расплавления сыра.
Перед подачей дать блюду немного остыть.
