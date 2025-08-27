Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чёрствый хлеб спасает вечером: ужин получается ароматный и сытный

Рецепт бюджетных хлебных шашлычков из чёрствого хлеба и сыра

Вечер, кухня, холодильник почти пуст — и тут на помощь приходит то, что обычно отправляется в мусорное ведро. Чёрствый хлеб можно превратить в сытную и аппетитную закуску, которая сэкономит не только время, но и деньги. Иногда самые простые идеи оказываются самыми удачными.

Почему именно хлебные шашлычки?

Шашлычки — универсальное блюдо, которое подаётся в самых разных вариантах: мясные, рыбные, овощные. Но даже если под рукой нет ни мяса, ни рыбы, из кусочков хлеба можно приготовить не менее вкусное угощение. Такие шашлычки получаются ароматными, хрустящими и невероятно бюджетными.

Немного вдохновения

Совсем недавно в меню предлагалась курица с манго и средиземноморскими специями — блюдо для тех случаев, когда хочется удивить гостей. Но в повседневности чаще всего хочется лёгких решений. Чёрствый хлеб становится отличной основой для импровизации: достаточно добавить несколько простых ингредиентов, и ужин готов.

Что понадобится

  • чёрствый хлеб — 1 кусок;
  • сыр (любой мягкий) — 200 г;
  • помидоры черри — 10-12 шт.;
  • оливковое масло;
  • чесночный порошок;
  • специи и травы по вкусу;
  • соль.

Как приготовить

  • Нарезать хлеб на небольшие кубики.
  • Помидоры помыть и разрезать пополам.
  • Смешать в миске масло, чесночный порошок, соль и травы.
  • Нанизывать на шпажки хлеб и помидоры, чередуя их.
  • Выложить заготовки на противень, смазать масляной смесью и запечь при 180°С 5-10 минут.
  • Добавить кусочки сыра между хлебом и помидорами, вернуть в духовку и запекать до расплавления сыра.

Перед подачей дать блюду немного остыть.

