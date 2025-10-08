Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Хлеб в Тюмени подорожал на 15%: теперь даже батон чувствует инфляцию

В Тюменской области 300 граммов ржаного хлеба стоят почти 49 рублей — аналитики

Цены на хлеб в Тюменской области заметно выросли. По данным аналитического сервиса "Ценозавр", в сентябре 2025 года стоимость хлебобулочных изделий оказалась на 15,1% выше, чем в тот же период прошлого года.

Насколько подорожал хлеб

"В сентябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюменской области до 15,1% выросли цены на хлеб", — рассказали эксперты РБК Тюмень.

Так, 300 граммов ржаного хлеба теперь стоят 48,9 рубля, а ржано-пшеничный прибавил в цене 14,8%.

Почему растут цены

Основной причиной подорожания эксперты называют низкий урожай зерна в прошлом году. Кроме того, на себестоимость выпечки повлияли:

  • рост цен на газ, электроэнергию и топливо;

  • подорожание запчастей для сельхозтехники;

  • общая инфляция в стране.

Ранее сообщалось, что в регионе также значительно выросли цены на сыр, что связано с теми же факторами — удорожанием сырья и логистики.

