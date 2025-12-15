Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Багеты в корзине на синем столе
Багеты в корзине на синем столе
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:22

Даже социальный хлеб пошёл вверх: что сломалось в ценовой стабильности Крыма

Хлеб в Крыму дорожает из-за логистики и энергозатрат — Минсельхоз

Рост цен на хлеб в Крыму стал заметен даже по социальным сортам, которые традиционно считаются наиболее стабильными по стоимости. Подорожание затрагивает широкий круг потребителей и вызывает вопросы о причинах происходящего. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк в эфире "Радио Крым".

Почему дорожает хлеб

По словам министра, ключевые причины роста цен носят объективный характер и связаны с общими экономическими процессами. Существенное влияние оказывает удорожание энергоносителей, без которых невозможно ни производство, ни хранение, ни выпечка хлебобулочных изделий. Эти расходы напрямую закладываются в себестоимость продукции.

"В основном дорожает все из-за энергоносителя. Второе — логистика. Третье — заработная плата людей", — отметил министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

Он пояснил, что рост затрат на перевозки и увеличение фонда оплаты труда в отрасли также оказывают давление на конечную цену хлеба.

Качество как обязательное условие

Отдельно глава ведомства остановился на вопросе качества хлебобулочной продукции. По его словам, крымские потребители привыкли к определенному уровню качества, и любые отклонения быстро отражаются на спросе. Это ограничивает возможности производителей экономить за счет упрощения технологий или удешевления сырья.

"Прежде всего, давайте откровенно говорить о том, что люди привыкли к достаточно качественному хлебу. Чуть хлеб не такой, люди уже покупать не будут", — подчеркнул Денис Кратюк.

Таким образом, сохранение качества остается приоритетом даже в условиях роста издержек.

Собственная мука как фактор стабильности

В 2025 году в Крыму был запущен новый мельничный комплекс на базе евпаторийского элеватора. По словам министра, это позволило обеспечить полуостров собственной мукой, снизив зависимость от внешних поставок. Такой шаг рассматривается как важный элемент продовольственной безопасности региона.

Наличие собственного производства муки, по оценке властей, должно поддерживать стабильное качество хлеба и частично сглаживать влияние внешних факторов. Однако полностью компенсировать рост затрат на энергию, логистику и оплату труда этот фактор не способен.

Что это значит для потребителей

В министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что рост цен на хлеб не связан с дефицитом продукции или ухудшением ее характеристик. Речь идет о вынужденной корректировке стоимости в условиях увеличения издержек по всей цепочке производства.

При этом власти рассчитывают, что развитие собственной переработки зерна и модернизация инфраструктуры в перспективе помогут сдерживать дальнейший рост цен и сохранить доступность хлеба для населения.

