Один литр настойки — и весь сад оживает: как приготовить подкормку из хлеба

Кто бы мог подумать, что залежавшийся кусок хлеба может стать настоящим кладом для вашего сада? То, что многие привычно отправляют в мусорное ведро, опытные садоводы превращают в мощное удобрение. Особенно благодарно на него реагируют розы — царицы цветника. Их пышное и продолжительное цветение во многом зависит от полноценного питания. Конечно, в магазине легко найти десятки видов подкормок, но зачем тратить лишние деньги, если эффективное средство можно сделать своими руками и параллельно избавиться от остатков еды?

Хлеб как удобрение

Секрет прост: дрожжи, содержащиеся в хлебе, работают как стимулятор роста. Они помогают растениям быстрее наращивать корневую систему, укрепляют их иммунитет, повышают устойчивость к вредителям и неблагоприятной погоде. В почву вместе с хлебной подкормкой поступают азот, калий, фосфор, железо, марганец и другие микроэлементы. Всё это в комплексе делает растения крепче и улучшает вкус будущих плодов.

Чтобы приготовить такую подкормку, понадобится пластиковая ёмкость на 6-10 литров. Наполните её на четверть сухим хлебом (лучше всего смешать ржаной и пшеничный в равных пропорциях), залейте водой и плотно закройте крышкой. Настой должен провести на солнце около недели. Полученную смесь можно использовать для полива растений, особенно если они болели или тяжело пережили зиму.

Закваска и травяные настои

Интересно, что хлебную основу можно комбинировать с другими органическими добавками. Например, сорняки, крапива и одуванчики отлично подходят для приготовления травяного настоя. Их также заливают водой и оставляют на неделю. Такая смесь почти не имеет резкого запаха, но является отличным стимулятором роста.

Однако важно помнить: концентрат применять в чистом виде нельзя. Оптимальная пропорция — 1 литр закваски на ведро воды. В таком виде подкормка не обожжет корни и принесёт максимальную пользу.

Правила внесения удобрения

Для огурцов и бахчевых культур хлебный настой можно использовать весь сезон.

Для других овощей — трижды за лето: до цветения, затем во время формирования плодов с интервалом в 2 недели.

Цветы (особенно розы) лучше удобрять весной и в период бутонизации.

Важно учитывать температуру: дрожжи лучше всего работают в тёплой почве. Поэтому в теплицах и в жаркие летние месяцы эффект будет заметнее. Перед внесением подкормки растения нужно хорошо полить — так дрожжи быстрее "заработают".

Усиление эффекта

Так как растениям требуется дополнительный калий, в настой можно добавить древесную золу или измельчённую яичную скорлупу. Кстати, скорлупа и даже измельчённые ракушки послужат и естественным барьером от слизней. Если рассыпать их вокруг клумбы, эти вредители просто не смогут подобраться к цветам — для них такая поверхность слишком неприятна.

Ещё в XIX веке крестьяне заметили: участки, где сливалась вода после приготовления теста, давали более богатый урожай. Сегодня этот старый приём подтверждён научно — дрожжи действительно активируют почвенные микроорганизмы и усиливают плодородие.