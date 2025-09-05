Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ломтики хлеба
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:17

Здоровый рацион рушится одним кусочком: ошибки в употреблении хлеба

Эксперты объяснили, почему белый хлеб и скрытый сахар вызывают быстрый набор веса

Хлеб остаётся одним из самых популярных продуктов на столе — от завтрака до ужина. Но именно неправильное его употребление часто становится причиной набора лишнего веса, даже если остальная часть рациона кажется "здоровой". Эксперты Livestrong выделили пять ключевых ошибок.

1. Белый хлеб вместо цельнозернового

  • Батоны и сдобная выпечка содержат быстрые углеводы.

  • Они резко повышают уровень сахара в крови, вызывают быстрый голод и ускоряют накопление жира.

  • Выбирайте цельнозерновой хлеб: он богат клетчаткой, белком, витаминами группы B и минералами, а значит — дольше сохраняет сытость.

  • В составе на первом месте должна быть цельнозерновая мука. Альтернатива — ржаной хлеб или варианты с отрубями.

2. Скрытый сахар

  • В магазинном хлебе часто встречаются кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и другие сахара.

  • Они не насыщают, а провоцируют скачки глюкозы.

  • Оптимально, если количество добавленного сахара не превышает 5 г на порцию.

3. Хлеб + другие углеводы

  • Популярное сочетание хлеба с картофелем, макаронами или рисом перегружает организм углеводами.

  • Это вызывает скачки сахара и мешает снижению веса.

  • На один приём пищи лучше ограничиться одной порцией углеводов.

4. Переедание

  • Даже цельнозерновой хлеб остаётся калорийным продуктом.

  • Избыток калорий из бутербродов и сэндвичей откладывается в жир.

  • Оптимальная норма — 1-2 кусочка в день.

5. Поздний приём пищи

  • Вечером обмен веществ замедляется, и энергия расходуется хуже.

  • Калории из хлеба переходят в жировые запасы.

  • Особенно вредны на ночь белый и сладкий хлеб: они поднимают сахар, ухудшают сон, а недосып стимулирует аппетит.

Итог

Хлеб не обязательно исключать из рациона. Достаточно выбирать цельнозерновой, ограничивать количество и избегать сочетания с другими углеводами, чтобы он не мешал похудению.

