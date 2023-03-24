От президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва поступило предложение создать "мирный клуб" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. Об этом лидер страны хочет заявить во время своей поездки в КНР - такую информацию передает газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу"

Ранее лидер Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что его страна не будет передавать оружие и боеприпасы для Украины, так как они априори могут быть использованы в продолжающемся конфликте.