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  • Опубликована сегодня в 18:42

FT: Бразилия предложила создать "мирный клуб" по урегулированию конфликта на Украине

От президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва поступило предложение создать "мирный клуб" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине. Об этом лидер страны хочет заявить во время своей поездки в КНР - такую информацию передает газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу"

Ранее лидер Бразилии в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что его страна не будет передавать оружие и боеприпасы для Украины, так как они априори могут быть использованы в продолжающемся конфликте.

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