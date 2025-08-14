Фокс Паулистинья способен изменить жизнь семьи — причина удивляет

Эта собака — подлинный символ бразильской жизнерадостности. Фокс Паулистинья, или бразильский терьер, давно завоевал любовь местных жителей своим весёлым нравом, трёхцветным окрасом и удивительной способностью адаптироваться к любым условиям — от шумных мегаполисов до просторных загородных домов.

История и происхождение

Порода появилась в Бразилии в результате скрещивания фокстерьеров с мелкими местными собаками — пинчерами и чихуахуа. Предки фокс-паулистиньи попали в страну вместе с португальскими мореплавателями ещё во времена колонизации. Официальное признание Международной кинологической федерации (FCI) порода получила лишь в 2006 году.

Внешность и размеры

Это стройная, подвижная собака среднего размера: кобели достигают 35-40 см в холке, суки — 33-38 см. Вес взрослых особей обычно не превышает 10 кг. Отличительная черта — гладкая, короткая и плотно прилегающая шерсть. Окрас всегда трёхцветный, с обязательными подпалинами над глазами, на морде и ушах, а фон тела — белый.

Характер и поведение

Фокс Паулистинья — энергичный, умный и дружелюбный компаньон. Он обожает активные игры и быстро привязывается к своей семье. Благодаря врождённой бдительности способен выполнять функции сторожевой собаки. С детьми ладит отлично, но требует уважительного отношения. К незнакомцам относится настороженно, что делает раннюю социализацию особенно важной.

Уход и содержание

Эта порода неприхотлива, но нуждается в регулярной активности. Важные правила ухода:

Купание — каждые 15 дней летом и раз в месяц зимой.

Расчёсывание — еженедельно, в линьку — чаще.

Стрижка когтей — раз в 2-4 недели.

Чистка зубов — трижды в неделю.

Уши — проверка каждые 2-4 недели.

Для профилактики деструктивного поведения фоксу нужны длительные прогулки и физическая нагрузка.

Здоровье и продолжительность жизни

Порода отличается отменным здоровьем и не имеет генетически предрасположенных заболеваний. При правильном уходе живёт 13-16 лет. Основное условие — своевременные прививки и профилактика паразитов.

Цена и выбор щенка

Средняя стоимость кобеля — 1500-2000 реалов, суки — 1800-2500. Щенки с чемпионской родословной могут стоить до 4000 реалов. При выборе питомца важно убедиться в добросовестности заводчика и происхождении собаки — слишком низкая цена может быть признаком помеси.

Любопытные факты

В 1998 году изображение фокс-паулистиньи появилось на бразильских почтовых марках.

Эти собаки снимались в популярных телесериалах, включая "Amor à Vida" и "Balacobaco".

Помимо фила бразилейро, это единственная порода, выведенная в Бразилии.