Монте-Верде
Монте-Верде
© commons.wikimedia.org by Francisco Santos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Маленькая деревня в Бразилии ломает стереотипы: сюда едут ради фондю и каминов

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки

Скрытая в сердце гор Мантикейра, Монте-Верде давно завоевала репутацию одной из самых очаровательных деревень Бразилии. Её называют "Минас-Жерайсской Швейцарией" за альпийскую архитектуру, свежий климат и европейский колорит. Здесь уютные улочки, потрескивающие камины и гастрономия, в которой местные традиции переплетаются с европейскими вкусами.

Атмосфера и стиль жизни

Монте-Верде притягивает не только туристов, но и тех, кто ищет спокойную жизнь в окружении природы. Жизнь здесь размеренная: свежий воздух, мягкий климат и дружелюбное сообщество. По данным Атласа развития человеческого потенциала Бразилии, ещё в 2010 году муниципалитет Камандукая, к которому относится деревня, имел высокий ИРЧП — 0,709.

Чем заняться в Монте-Верде

Посетители найдут для себя разные варианты отдыха:

  • прогулки по живописным тропам и смотровым площадкам;
  • романтические гостиницы с джакузи и каминами;
  • гастрономию с акцентом на фондю, сыры, вина и блюда из форели.

Среди обязательных к посещению мест: проспект Монте-Верде, тропы Старой Сосны и Красного Камня, сад орхидей MV и смотровая площадка у аэропорта. Местные мастера порадуют гостей шоколадом ручной работы и крафтовым пивом.

Климат и сезоны

Климат здесь горный, прохладный и переменчивый. Среднегодовая температура держится около 14 °C, зимой возможны заморозки, а летом столбик термометра поднимается лишь до 24 °C.

  • Зимой (июнь-август) Монте-Верде превращается в романтический уголок с морозным воздухом и атмосферой Европы.
  • Весной сады расцветают, и деревня наполняется яркими красками.
  • Осенью приятно наслаждаться гастрономией и спокойными прогулками.
  • Летом — идеальное время для треккинга и походов к водопадам.

История и традиции

Современный облик Монте-Верде во многом обязан латвийским иммигрантам, которые начали обустраивать деревню в 1938 году под руководством Вернера Гринберга. Благодаря им архитектура местных отелей и шале напоминает альпийские деревушки. Высокогорное расположение (1550 м над уровнем моря) дарит жителям и гостям возможность любоваться инеем — редкостью для Бразилии.

Где остановиться

Гостиницы здесь созданы для романтического отдыха. Среди популярных вариантов — Colyna Mirante Spa Inn, отель "Бычья Голова" и гостиница "Горный сад".

Фестивали и праздники

Монте-Верде живёт не только тишиной и спокойствием, но и культурными событиями:

  • Зимний фестиваль в июле объединяет музыку, кулинарию и искусство.
  • "Рождество в горах" в декабре превращает деревню в яркий центр зимней сказки.

Очарование Монте-Верде

Эта деревня — больше, чем туристический пункт. Монте-Верде сочетает в себе природу, уют и европейские традиции, сохраняя атмосферу уюта и романтики. Приезжая сюда, гости словно открывают маленький мир, где гармонично встречаются культура Бразилии и дух старой Европы.

