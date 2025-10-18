Тайна Южной Америки раскрыта: этот летающий ящер 70 миллионов лет назад правил небесами
В юго-восточной Бразилии палеонтологи сделали сенсационное открытие — остатки нового вида летающей рептилии, жившей в конце мелового периода. Новый вид получил имя Galgadraco zephyrius и стал первым известным представителем семейства аждархид, найденным на территории страны. Его описание опубликовано в журнале Papers in Palaeontology и уже вызвало интерес среди специалистов по птерозаврам.
Птерозавр, пришедший из ветра
Galgadraco zephyrius обитал на территории современной Бразилии примерно 70-67 миллионов лет назад, когда гигантские динозавры ещё бродили по Земле. Название переводится как "дракон ветров с Гальги" — отсылка к месту находки и лёгкости, с которой эти существа, подобно воздушным потокам, парили над древними равнинами.
Эта рептилия относилась к аждархидам - одной из самых впечатляющих групп птерозавров, известных своими колоссальными размерами и способностью к длительному полёту. Некоторые представители семейства достигали размаха крыльев более 10 метров, однако Galgadraco zephyrius был существом среднего или крупного размера, его крылья простирались примерно на 4-5 метров.
"Аждархиды — самая разнообразная и широко распространённая группа птерозавров в туронско-маастрихтском интервале (94-67 миллионов лет назад)… особенно связанная с внутренними средами обитания", — отметил сотрудник Зоологического музея Университета Сан-Паулу Р. Варгас Пегас.
Найдено в сердце Бразилии
Фрагмент челюсти древнего летающего хищника был обнаружен в формации Серра-да-Гальга - известном геосайте, расположенном неподалёку от города Убераба. Этот район знаменит множеством находок динозавров, включая титанозавра Uberabatitan ribeiroi. Теперь к этому списку добавился и первый бразильский аждархид.
"Образец был доставлен с геосайта Серра-да-Гальга, расположенного в 25 км к северу от округа Убераба", — сообщили исследователи.
Морфология и особенности Galgadraco zephyrius
Хотя сохранившийся материал оказался фрагментарным, палеонтологи смогли выделить уникальные черты, которые отличают этот вид от других аждархоидов. У него:
- V-образное сечение рострума (передней части челюсти);
- закруглённые края томиала;
- симметричные ряды окклюзионных отверстий — вероятно, для нервов и сосудов;
- высокий индекс фораминации, связанный с особенностями кровоснабжения.
Эти признаки позволили определить, что Galgadraco zephyrius является близким родственником румынского вида Albadraco tharmisensis, найденного в бассейне Хацег.
"Несмотря на фрагментарность, образец имеет уникальную морфологию, отличную от любого другого аждархоида", — заявили авторы исследования.
Таблица "Сравнение"
Galgadraco zephyrius и Albadraco tharmisensis
|Признак
|Galgadraco zephyrius (Бразилия)
|Albadraco tharmisensis (Румыния)
|Возраст
|70-67 млн лет
|68-66 млн лет
|Семейство
|Azhdarchidae
|Azhdarchidae
|Размах крыльев
|4-5 м
|5-6 м
|Особенности челюсти
|V-образная, округлые края
|Плоская, с заострёнными краями
|Среда обитания
|Внутренние равнины континента
|Дельта древней реки
|Значение
|Первый аждархид из Южной Америки
|Один из последних европейских видов
Как шло исследование
-
Поиск и сбор образца. Кость челюсти была найдена при плановых геологических обследованиях района BR-050.
-
Лабораторный анализ. Сначала её очистили от породы, затем изучили структуру под микроскопом.
-
Сканирование. Применили томографию высокой точности, чтобы рассмотреть внутренние каналы кости.
-
Сравнение. Сопоставили с другими аждархидами из Европы и Азии.
-
Классификация. На основе данных проведён филогенетический анализ, подтвердивший родство с Albadraco.
"Наш филогенетический анализ подтверждает сестринскую таксономическую связь между новой формой и Albadraco tharmisensis", — пояснили авторы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорирование континентальных формаций как источников останков птерозавров.
-
Последствие: многолетний пробел в летописи позднемеловой фауны Южной Америки.
-
Альтернатива: систематические раскопки и анализ даже малых находок, позволившие наконец выявить вид аждархида.
А что если…
Что если Galgadraco zephyrius не просто изолированный представитель, а часть более обширной популяции, населявшей древний континент Гондвану? Похожесть с румынским видом может означать, что между Южной Америкой и Европой существовали миграционные пути, возможно, через Африку. Тогда птерозавры могли расселяться вслед за изменением климата и уровнем морей в конце мелового периода.
Таблица "Плюсы и минусы" открытия
|Плюсы
|Минусы
|Заполняет пробел в истории южноамериканских птерозавров
|Материал представлен одним фрагментом
|Подтверждает связь между континентами позднего мела
|Отсутствие полных скелетов
|Расширяет географию семейства Azhdarchidae
|Требуется подтверждение другими находками
|Дает данные о морфологии и экологии
|Трудности реконструкции из-за эрозии образца
FAQ
— Где именно был найден Galgadraco zephyrius?
В формации Серра-да-Гальга, примерно в 25 км от города Убераба, штат Минас-Жерайс.
— Какой у него был размах крыльев?
Около 4-5 метров — сравнимо с современным малым самолётом.
— Почему находка важна?
Это первый представитель аждархид в Бразилии, закрывающий эволюционный и географический пробел в палеонтологической летописи Южной Америки.
Мифы и правда
Миф 1: Аждархиды обитали только у морей.
Правда: Они часто жили во внутренних равнинах и охотились на суше, как современные цапли.
Миф 2: Птерозавры были динозаврами.
Правда: Это отдельная группа летающих рептилий, ближе к крокодилам, чем к динозаврам.
Миф 3: Все птерозавры были гигантами.
Правда: Многие виды, включая Galgadraco, были среднего размера.
Исторический контекст
Позднемеловая Южная Америка была континентом, покрытым полузасушливыми равнинами и лагунами. В таких условиях аждархиды чувствовали себя идеально — охотились на мелких животных, паря над землёй и водоёмами. Открытие Galgadraco zephyrius дополняет картину древней экосистемы, где рядом с динозаврами обитали изящные летающие хищники, чьи потомки так и не появились после мелового вымирания.
