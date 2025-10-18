Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Динозавры до падения астероида
Динозавры до падения астероида
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:37

Тайна Южной Америки раскрыта: этот летающий ящер 70 миллионов лет назад правил небесами

Пегас: в Бразилии обнаружен новый вид летающего ящера Galgadraco zephyrius

В юго-восточной Бразилии палеонтологи сделали сенсационное открытие — остатки нового вида летающей рептилии, жившей в конце мелового периода. Новый вид получил имя Galgadraco zephyrius и стал первым известным представителем семейства аждархид, найденным на территории страны. Его описание опубликовано в журнале Papers in Palaeontology и уже вызвало интерес среди специалистов по птерозаврам.

Птерозавр, пришедший из ветра

Galgadraco zephyrius обитал на территории современной Бразилии примерно 70-67 миллионов лет назад, когда гигантские динозавры ещё бродили по Земле. Название переводится как "дракон ветров с Гальги" — отсылка к месту находки и лёгкости, с которой эти существа, подобно воздушным потокам, парили над древними равнинами.

Эта рептилия относилась к аждархидам - одной из самых впечатляющих групп птерозавров, известных своими колоссальными размерами и способностью к длительному полёту. Некоторые представители семейства достигали размаха крыльев более 10 метров, однако Galgadraco zephyrius был существом среднего или крупного размера, его крылья простирались примерно на 4-5 метров.

"Аждархиды — самая разнообразная и широко распространённая группа птерозавров в туронско-маастрихтском интервале (94-67 миллионов лет назад)… особенно связанная с внутренними средами обитания", — отметил сотрудник Зоологического музея Университета Сан-Паулу Р. Варгас Пегас.

Найдено в сердце Бразилии

Фрагмент челюсти древнего летающего хищника был обнаружен в формации Серра-да-Гальга - известном геосайте, расположенном неподалёку от города Убераба. Этот район знаменит множеством находок динозавров, включая титанозавра Uberabatitan ribeiroi. Теперь к этому списку добавился и первый бразильский аждархид.

"Образец был доставлен с геосайта Серра-да-Гальга, расположенного в 25 км к северу от округа Убераба", — сообщили исследователи.

Морфология и особенности Galgadraco zephyrius

Хотя сохранившийся материал оказался фрагментарным, палеонтологи смогли выделить уникальные черты, которые отличают этот вид от других аждархоидов. У него:

  • V-образное сечение рострума (передней части челюсти);
  • закруглённые края томиала;
  • симметричные ряды окклюзионных отверстий — вероятно, для нервов и сосудов;
  • высокий индекс фораминации, связанный с особенностями кровоснабжения.

Эти признаки позволили определить, что Galgadraco zephyrius является близким родственником румынского вида Albadraco tharmisensis, найденного в бассейне Хацег.

"Несмотря на фрагментарность, образец имеет уникальную морфологию, отличную от любого другого аждархоида", — заявили авторы исследования.

Таблица "Сравнение"

Galgadraco zephyrius и Albadraco tharmisensis

Признак Galgadraco zephyrius (Бразилия) Albadraco tharmisensis (Румыния)
Возраст 70-67 млн лет 68-66 млн лет
Семейство Azhdarchidae Azhdarchidae
Размах крыльев 4-5 м 5-6 м
Особенности челюсти V-образная, округлые края Плоская, с заострёнными краями
Среда обитания Внутренние равнины континента Дельта древней реки
Значение Первый аждархид из Южной Америки Один из последних европейских видов

Как шло исследование

  1. Поиск и сбор образца. Кость челюсти была найдена при плановых геологических обследованиях района BR-050.

  2. Лабораторный анализ. Сначала её очистили от породы, затем изучили структуру под микроскопом.

  3. Сканирование. Применили томографию высокой точности, чтобы рассмотреть внутренние каналы кости.

  4. Сравнение. Сопоставили с другими аждархидами из Европы и Азии.

  5. Классификация. На основе данных проведён филогенетический анализ, подтвердивший родство с Albadraco.

"Наш филогенетический анализ подтверждает сестринскую таксономическую связь между новой формой и Albadraco tharmisensis", — пояснили авторы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование континентальных формаций как источников останков птерозавров.

  • Последствие: многолетний пробел в летописи позднемеловой фауны Южной Америки.

  • Альтернатива: систематические раскопки и анализ даже малых находок, позволившие наконец выявить вид аждархида.

А что если…

Что если Galgadraco zephyrius не просто изолированный представитель, а часть более обширной популяции, населявшей древний континент Гондвану? Похожесть с румынским видом может означать, что между Южной Америкой и Европой существовали миграционные пути, возможно, через Африку. Тогда птерозавры могли расселяться вслед за изменением климата и уровнем морей в конце мелового периода.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы
Заполняет пробел в истории южноамериканских птерозавров Материал представлен одним фрагментом
Подтверждает связь между континентами позднего мела Отсутствие полных скелетов
Расширяет географию семейства Azhdarchidae Требуется подтверждение другими находками
Дает данные о морфологии и экологии Трудности реконструкции из-за эрозии образца

FAQ

— Где именно был найден Galgadraco zephyrius?
В формации Серра-да-Гальга, примерно в 25 км от города Убераба, штат Минас-Жерайс.

— Какой у него был размах крыльев?
Около 4-5 метров — сравнимо с современным малым самолётом.

— Почему находка важна?
Это первый представитель аждархид в Бразилии, закрывающий эволюционный и географический пробел в палеонтологической летописи Южной Америки.

Мифы и правда

Миф 1: Аждархиды обитали только у морей.
Правда: Они часто жили во внутренних равнинах и охотились на суше, как современные цапли.

Миф 2: Птерозавры были динозаврами.
Правда: Это отдельная группа летающих рептилий, ближе к крокодилам, чем к динозаврам.

Миф 3: Все птерозавры были гигантами.
Правда: Многие виды, включая Galgadraco, были среднего размера.

Исторический контекст

Позднемеловая Южная Америка была континентом, покрытым полузасушливыми равнинами и лагунами. В таких условиях аждархиды чувствовали себя идеально — охотились на мелких животных, паря над землёй и водоёмами. Открытие Galgadraco zephyrius дополняет картину древней экосистемы, где рядом с динозаврами обитали изящные летающие хищники, чьи потомки так и не появились после мелового вымирания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи Египта нашли подземный туннель к морю из Тапосирис Магна — Роберт Баллард сегодня в 11:01
Даже мумии бы ахнули: под храмом Клеопатры обнаружили километровый подземный ход к морю

Новые находки в храме Тапосирис Магна могут стать ключом к разгадке тайны гробницы Клеопатры. Что удалось обнаружить археологам — и почему их гипотеза кажется убедительной.

Читать полностью » Дерматологические симптомы помогают предсказать психические расстройства и суицидальные мысли — Хоакин Гальвань сегодня в 10:50
Тело выдаёт то, что скрывает мозг: кожные болезни оказались первым симптомом психического кризиса

Учёные доказали, что кожа может предупреждать о надвигающемся психическом расстройстве. Как наши внешние симптомы становятся сигналом бедствия для мозга?

Читать полностью » Минералы мантии содержат углеводороды и меняют теорию происхождения нефти — Игорь Грамберг сегодня в 9:50
Камни заговорили — и рассказали, откуда берётся нефть: находка на острове Жохова шокировала геологов

На арктическом острове Жохова учёные нашли в оливиновых породах следы углеводородов. Это открытие может навсегда изменить наше представление о происхождении нефти.

Читать полностью » Новая технология Цинциннати позволит безопасно подбирать дозы лекарств — Фадуа Эль Абделлауи Сусси сегодня в 8:50
Теперь лекарства проверяют не на мышах, а на мини-печени: наука придумала, как обмануть токсичность

Учёные из США создали миниатюрную "внешнюю печень", способную предсказать реакцию конкретного пациента на лекарства и предотвратить побочные эффекты.

Читать полностью » Учёные из Японии доказали биологические изменения у жертв детского насилия — Акеми Томода сегодня в 7:50
Шрам, который не заживает даже в генах: как насилие в детстве меняет мозг и судьбу человека

Учёные из Японии доказали, что детская травма оставляет след в ДНК и мозге. Эти изменения можно измерить — и, возможно, обратить.

Читать полностью » Климатологи предсказывают превращение Сахары в полупустыню с растительностью — Тьерри Тагела сегодня в 6:50
Зелёная Сахара звучит красиво, но опасно: климатологи предупреждают о новых наводнениях и бурях

Учёные прогнозируют: к концу XXI века количество осадков в Сахаре может увеличиться на 75%. Что произойдёт, если одна из самых сухих пустынь Земли начнёт зеленеть?

Читать полностью » Переработка шин без отходов возможна благодаря новой разработке МИРЭА — Александр Гервальд сегодня в 5:35
Когда шины воскресают из пепла: учёные превратили автомобильный мусор в прочный строительный материал

Учёные МИРЭА нашли способ перерабатывать автомобильные шины без отходов и химии. Узнайте, как из старых покрышек делают прочную смолу для строительства будущего.

Читать полностью » ВМО: уровень CO2 в атмосфере в 2024 году достиг исторического максимума сегодня в 4:22
Глобальное потепление ускорилось: планета задыхается от рекордных выбросов CO2

Учёные зафиксировали рекордный рост углекислого газа в атмосфере Земли. Почему этот скачок стал тревожным сигналом и какие меры могут замедлить глобальное потепление?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Эндокринологи: у больных диабетом риск кожных инфекций выше в 5 раз
Дом
Регулярная уборка небольшими шагами снижает утомляемость и повышает продуктивность — данные специалистов
Питомцы
Блохи — самая частая причина кожных заболеваний у собак круглый год
Садоводство
В Адыгее осенние контейнерные композиции сохраняют декоративность до конца ноября
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик снимает зажимы грудного отдела — физиотерапевты советуют использовать его для профилактики сутулости
Садоводство
Анемоны, рудбекии и астильбы создают яркий осенний сад — рекомендации специалистов
Авто и мото
Volkswagen Touran вернулся в Россию с ценой от 2,85 млн рублей через параллельный импорт
Спорт и фитнес
Высокоинтенсивные интервальные тренировки замедляют старение клеток — исследование Cell Metabolism
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet