Тайна Южной Америки раскрыта: этот летающий ящер 70 миллионов лет назад правил небесами

В юго-восточной Бразилии палеонтологи сделали сенсационное открытие — остатки нового вида летающей рептилии, жившей в конце мелового периода. Новый вид получил имя Galgadraco zephyrius и стал первым известным представителем семейства аждархид, найденным на территории страны. Его описание опубликовано в журнале Papers in Palaeontology и уже вызвало интерес среди специалистов по птерозаврам.

Птерозавр, пришедший из ветра

Galgadraco zephyrius обитал на территории современной Бразилии примерно 70-67 миллионов лет назад, когда гигантские динозавры ещё бродили по Земле. Название переводится как "дракон ветров с Гальги" — отсылка к месту находки и лёгкости, с которой эти существа, подобно воздушным потокам, парили над древними равнинами.

Эта рептилия относилась к аждархидам - одной из самых впечатляющих групп птерозавров, известных своими колоссальными размерами и способностью к длительному полёту. Некоторые представители семейства достигали размаха крыльев более 10 метров, однако Galgadraco zephyrius был существом среднего или крупного размера, его крылья простирались примерно на 4-5 метров.

"Аждархиды — самая разнообразная и широко распространённая группа птерозавров в туронско-маастрихтском интервале (94-67 миллионов лет назад)… особенно связанная с внутренними средами обитания", — отметил сотрудник Зоологического музея Университета Сан-Паулу Р. Варгас Пегас.

Найдено в сердце Бразилии

Фрагмент челюсти древнего летающего хищника был обнаружен в формации Серра-да-Гальга - известном геосайте, расположенном неподалёку от города Убераба. Этот район знаменит множеством находок динозавров, включая титанозавра Uberabatitan ribeiroi. Теперь к этому списку добавился и первый бразильский аждархид.

"Образец был доставлен с геосайта Серра-да-Гальга, расположенного в 25 км к северу от округа Убераба", — сообщили исследователи.

Морфология и особенности Galgadraco zephyrius

Хотя сохранившийся материал оказался фрагментарным, палеонтологи смогли выделить уникальные черты, которые отличают этот вид от других аждархоидов. У него:

V-образное сечение рострума (передней части челюсти);

закруглённые края томиала;

симметричные ряды окклюзионных отверстий — вероятно, для нервов и сосудов;

высокий индекс фораминации, связанный с особенностями кровоснабжения.

Эти признаки позволили определить, что Galgadraco zephyrius является близким родственником румынского вида Albadraco tharmisensis, найденного в бассейне Хацег.

"Несмотря на фрагментарность, образец имеет уникальную морфологию, отличную от любого другого аждархоида", — заявили авторы исследования.

Таблица "Сравнение"

Galgadraco zephyrius и Albadraco tharmisensis

Признак Galgadraco zephyrius (Бразилия) Albadraco tharmisensis (Румыния) Возраст 70-67 млн лет 68-66 млн лет Семейство Azhdarchidae Azhdarchidae Размах крыльев 4-5 м 5-6 м Особенности челюсти V-образная, округлые края Плоская, с заострёнными краями Среда обитания Внутренние равнины континента Дельта древней реки Значение Первый аждархид из Южной Америки Один из последних европейских видов

Как шло исследование

Поиск и сбор образца. Кость челюсти была найдена при плановых геологических обследованиях района BR-050. Лабораторный анализ. Сначала её очистили от породы, затем изучили структуру под микроскопом. Сканирование. Применили томографию высокой точности, чтобы рассмотреть внутренние каналы кости. Сравнение. Сопоставили с другими аждархидами из Европы и Азии. Классификация. На основе данных проведён филогенетический анализ, подтвердивший родство с Albadraco.

"Наш филогенетический анализ подтверждает сестринскую таксономическую связь между новой формой и Albadraco tharmisensis", — пояснили авторы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование континентальных формаций как источников останков птерозавров.

Последствие: многолетний пробел в летописи позднемеловой фауны Южной Америки.

Альтернатива: систематические раскопки и анализ даже малых находок, позволившие наконец выявить вид аждархида.

А что если…

Что если Galgadraco zephyrius не просто изолированный представитель, а часть более обширной популяции, населявшей древний континент Гондвану? Похожесть с румынским видом может означать, что между Южной Америкой и Европой существовали миграционные пути, возможно, через Африку. Тогда птерозавры могли расселяться вслед за изменением климата и уровнем морей в конце мелового периода.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы Заполняет пробел в истории южноамериканских птерозавров Материал представлен одним фрагментом Подтверждает связь между континентами позднего мела Отсутствие полных скелетов Расширяет географию семейства Azhdarchidae Требуется подтверждение другими находками Дает данные о морфологии и экологии Трудности реконструкции из-за эрозии образца

FAQ

— Где именно был найден Galgadraco zephyrius?

В формации Серра-да-Гальга, примерно в 25 км от города Убераба, штат Минас-Жерайс.

— Какой у него был размах крыльев?

Около 4-5 метров — сравнимо с современным малым самолётом.

— Почему находка важна?

Это первый представитель аждархид в Бразилии, закрывающий эволюционный и географический пробел в палеонтологической летописи Южной Америки.

Мифы и правда

Миф 1: Аждархиды обитали только у морей.

Правда: Они часто жили во внутренних равнинах и охотились на суше, как современные цапли.

Миф 2: Птерозавры были динозаврами.

Правда: Это отдельная группа летающих рептилий, ближе к крокодилам, чем к динозаврам.

Миф 3: Все птерозавры были гигантами.

Правда: Многие виды, включая Galgadraco, были среднего размера.

Исторический контекст

Позднемеловая Южная Америка была континентом, покрытым полузасушливыми равнинами и лагунами. В таких условиях аждархиды чувствовали себя идеально — охотились на мелких животных, паря над землёй и водоёмами. Открытие Galgadraco zephyrius дополняет картину древней экосистемы, где рядом с динозаврами обитали изящные летающие хищники, чьи потомки так и не появились после мелового вымирания.