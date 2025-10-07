Бразильский мастиф: между любовью и страхом — история самой противоречивой породы
Мощный, независимый и гордый — бразильский мастиф не зря считается национальным достоянием своей страны. Этот пёс вызывает восхищение у знатоков и опасение у непосвящённых: фила не терпит фамильярности и выбирает, кому доверять. Удивительно, но при всей своей суровости он способен быть преданным и нежным другом — если рядом человек, который знает, как обращаться с такой собакой.
История породы: от колонизаторов до фермеров
Фила бразилейро (или бразильский мастиф) — потомок собак, привезённых в Южную Америку европейскими переселенцами. Историки считают, что в формировании породы участвовали английские мастифы, бульдоги и бладхаунды. От первых фила унаследовали силу и мощь, от вторых — цепкие челюсти и выносливость, а от третьих — исключительное чутьё.
Изначально этих псов использовали на фермах: они пасли скот, охраняли дома и помогали в охоте. В тяжёлые времена колонизации собаки сопровождали хозяев на плантациях и даже участвовали в поимке беглых рабов. Сегодня подобные страницы истории вспоминают с осуждением, но именно они объясняют, почему фила сформировался как бесстрашный и самостоятельный защитник.
Характер: уважение нужно заслужить
У бразильского мастифа сложный темперамент. Он предан семье, но крайне насторожен к чужим. В Бразилии есть выражение "смел, как фила" — так говорят о людях, готовых броситься на защиту, не раздумывая. Однако для домашнего содержания такая смелость требует контроля.
Эти собаки не терпят грубости и хаоса. Им нужен хозяин с твёрдым характером, который способен выстроить отношения на уважении и последовательности. Если дрессировка и социализация начаты вовремя, фила становится надёжным телохранителем и ласковым другом. Но без воспитания собака способна проявлять агрессию — особенно при попытке нарушить её территорию.
"Фила не прощает ошибок — ему нужен лидер, которому он поверит", — отметил кинолог Игорь Козлов.
Активный гигант: энергия под контролем
На первый взгляд, бразильский мастиф кажется флегматичным и даже ленивым. Но это обманчивое впечатление. На самом деле он нуждается в длительных прогулках и активных занятиях. Бег, игры на свежем воздухе, охрана участка — всё это помогает направить его энергию в нужное русло.
Содержать такого пса лучше в загородном доме: просторный двор, место для бега и наблюдения — идеальные условия. В квартире фила может заскучать, что приведёт к деструктивному поведению.
Здоровье и уход
Бразильские мастифы известны крепким здоровьем. У них редко встречаются генетические заболевания, однако из-за крупных размеров страдают суставы. Чтобы избежать проблем, нужно внимательно следить за рационом, не допускать ожирения и обеспечивать умеренные нагрузки.
Иногда у фила встречаются аллергии и глазные заболевания, например, энтропион (заворот века). Поэтому важно регулярно проходить ветеринарные осмотры и поддерживать иммунитет витаминами.
Где можно содержать фила, а где нельзя
Несмотря на все достоинства, в ряде стран фила бразилейро запрещён к разведению и содержанию. В Великобритании, Норвегии, Израиле, Австралии и Новой Зеландии эта порода входит в список потенциально опасных. Запрет связан с их охранными инстинктами и возможной агрессией к незнакомцам.
В России таких ограничений нет. Напротив, растёт число питомников, где разводят чистокровных представителей породы. Владельцы отмечают, что при правильном подходе фила проявляет интеллект и привязанность, сопоставимые с лучшими служебными породами.
Сравнение: фила бразилейро и другие мастифы
|Порода
|Родина
|Основное предназначение
|Характер
|Уровень активности
|Фила бразилейро
|Бразилия
|Охрана, пастьба, охота
|Смелый, недоверчивый к чужим
|Высокий
|Английский мастиф
|Великобритания
|Охрана, компаньон
|Спокойный, уравновешенный
|Средний
|Неаполитанский мастиф
|Италия
|Охрана жилья
|Подозрительный, но преданный
|Средний
|Бульмастиф
|Англия
|Защита, служба в полиции
|Контактный, дисциплинированный
|Средний
Фила выделяется более сильной независимостью и природным инстинктом охотника.
Советы для будущего владельца
-
Начинайте социализацию щенка рано. Чем больше собака видит людей, звуков и ситуаций, тем спокойнее она реагирует.
-
Дрессируйте с профессионалом. Фила требует опыта — не стоит пытаться "воспитывать по наитию".
-
Давайте нагрузку. Активные игры и тренировки снижают стресс и укрепляют мышцы.
-
Следите за питанием. Используйте качественный корм для крупных пород.
-
Уважайте границы собаки. Не позволяйте чужим гладить её без вашего разрешения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить фила одного на участке без внимания.
-
Последствие: повышенная тревожность и агрессия к гостям.
-
Альтернатива: обеспечить постоянное общение, прогулки, тренировки.
-
Ошибка: недостаток физической активности.
-
Последствие: ожирение и проблемы с суставами.
-
Альтернатива: ежедневные прогулки не менее часа.
-
Ошибка: мягкое, непоследовательное воспитание.
-
Последствие: собака берёт "верх" над хозяином.
-
Альтернатива: чёткие правила и система команд.
А что если фила живёт в квартире?
Жить в квартире с фила можно, но это требует опыта. Владельцу придётся компенсировать отсутствие двора частыми прогулками, активными занятиями и ранним приучением к спокойствию в доме. Главное — не допускать скуки: без дела фила начнёт проявлять свой темперамент.
Плюсы и минусы породы
|Плюсы
|Минусы
|Ум, храбрость и верность
|Сложный характер, не подходит новичкам
|Отличное здоровье и выносливость
|Требует большой территории
|Лёгкость в уходе за шерстью
|Недоверие к посторонним
|Преданность семье
|Запрет на содержание в ряде стран
FAQ
Как выбрать щенка фила?
Выбирайте питомник с документами, где проводят тестирование темперамента и здоровья. Щенок должен быть уверенным, но не пугливым.
Сколько стоит бразильский мастиф?
Цена варьируется от 80 до 200 тысяч рублей в зависимости от родословной и региона.
Что лучше — фила или неаполитанский мастиф?
Фила более активный и независимый, неаполитанец — флегматичен и легче поддаётся контролю.
Мифы и правда
-
Миф: фила нельзя приручить.
Правда: при правильном воспитании он становится послушным и лояльным.
-
Миф: фила нападает без причины.
Правда: он реагирует только на реальную угрозу хозяину.
-
Миф: это собака исключительно для охраны.
Правда: при должной социализации она может быть и компаньоном.
Интересные факты
-
В Бразилии фила участвует в конкурсах национальной гордости, наряду с породистыми лошадьми и боевыми петухами.
-
У фила уникальный шаг — тяжёлый, "кошачий", из-за чего кажется, будто он крадётся.
-
Эти собаки обладают феноменальной памятью: запоминают обидчиков навсегда.
Исторический контекст
Первые упоминания о породе появились в XVII веке. Собаки сопровождали переселенцев, помогали защищать поселения от диких животных и охраняли имущество. В XX веке началась официальная селекция, и фила бразилейро получила статус национальной породы. Сегодня в Бразилии действует клуб любителей фила, где строго следят за чистотой крови и стандартами разведения.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru