Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:54

Бразильский мастиф: между любовью и страхом — история самой противоречивой породы

Фила бразилейро официально признан национальным достоянием Бразилии

Мощный, независимый и гордый — бразильский мастиф не зря считается национальным достоянием своей страны. Этот пёс вызывает восхищение у знатоков и опасение у непосвящённых: фила не терпит фамильярности и выбирает, кому доверять. Удивительно, но при всей своей суровости он способен быть преданным и нежным другом — если рядом человек, который знает, как обращаться с такой собакой.

История породы: от колонизаторов до фермеров

Фила бразилейро (или бразильский мастиф) — потомок собак, привезённых в Южную Америку европейскими переселенцами. Историки считают, что в формировании породы участвовали английские мастифы, бульдоги и бладхаунды. От первых фила унаследовали силу и мощь, от вторых — цепкие челюсти и выносливость, а от третьих — исключительное чутьё.

Изначально этих псов использовали на фермах: они пасли скот, охраняли дома и помогали в охоте. В тяжёлые времена колонизации собаки сопровождали хозяев на плантациях и даже участвовали в поимке беглых рабов. Сегодня подобные страницы истории вспоминают с осуждением, но именно они объясняют, почему фила сформировался как бесстрашный и самостоятельный защитник.

Характер: уважение нужно заслужить

У бразильского мастифа сложный темперамент. Он предан семье, но крайне насторожен к чужим. В Бразилии есть выражение "смел, как фила" — так говорят о людях, готовых броситься на защиту, не раздумывая. Однако для домашнего содержания такая смелость требует контроля.

Эти собаки не терпят грубости и хаоса. Им нужен хозяин с твёрдым характером, который способен выстроить отношения на уважении и последовательности. Если дрессировка и социализация начаты вовремя, фила становится надёжным телохранителем и ласковым другом. Но без воспитания собака способна проявлять агрессию — особенно при попытке нарушить её территорию.

"Фила не прощает ошибок — ему нужен лидер, которому он поверит", — отметил кинолог Игорь Козлов.

Активный гигант: энергия под контролем

На первый взгляд, бразильский мастиф кажется флегматичным и даже ленивым. Но это обманчивое впечатление. На самом деле он нуждается в длительных прогулках и активных занятиях. Бег, игры на свежем воздухе, охрана участка — всё это помогает направить его энергию в нужное русло.

Содержать такого пса лучше в загородном доме: просторный двор, место для бега и наблюдения — идеальные условия. В квартире фила может заскучать, что приведёт к деструктивному поведению.

Здоровье и уход

Бразильские мастифы известны крепким здоровьем. У них редко встречаются генетические заболевания, однако из-за крупных размеров страдают суставы. Чтобы избежать проблем, нужно внимательно следить за рационом, не допускать ожирения и обеспечивать умеренные нагрузки.

Иногда у фила встречаются аллергии и глазные заболевания, например, энтропион (заворот века). Поэтому важно регулярно проходить ветеринарные осмотры и поддерживать иммунитет витаминами.

Где можно содержать фила, а где нельзя

Несмотря на все достоинства, в ряде стран фила бразилейро запрещён к разведению и содержанию. В Великобритании, Норвегии, Израиле, Австралии и Новой Зеландии эта порода входит в список потенциально опасных. Запрет связан с их охранными инстинктами и возможной агрессией к незнакомцам.

В России таких ограничений нет. Напротив, растёт число питомников, где разводят чистокровных представителей породы. Владельцы отмечают, что при правильном подходе фила проявляет интеллект и привязанность, сопоставимые с лучшими служебными породами.

Сравнение: фила бразилейро и другие мастифы

Порода Родина Основное предназначение Характер Уровень активности
Фила бразилейро Бразилия Охрана, пастьба, охота Смелый, недоверчивый к чужим Высокий
Английский мастиф Великобритания Охрана, компаньон Спокойный, уравновешенный Средний
Неаполитанский мастиф Италия Охрана жилья Подозрительный, но преданный Средний
Бульмастиф Англия Защита, служба в полиции Контактный, дисциплинированный Средний

Фила выделяется более сильной независимостью и природным инстинктом охотника.

Советы для будущего владельца

  1. Начинайте социализацию щенка рано. Чем больше собака видит людей, звуков и ситуаций, тем спокойнее она реагирует.

  2. Дрессируйте с профессионалом. Фила требует опыта — не стоит пытаться "воспитывать по наитию".

  3. Давайте нагрузку. Активные игры и тренировки снижают стресс и укрепляют мышцы.

  4. Следите за питанием. Используйте качественный корм для крупных пород.

  5. Уважайте границы собаки. Не позволяйте чужим гладить её без вашего разрешения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить фила одного на участке без внимания.

  • Последствие: повышенная тревожность и агрессия к гостям.

  • Альтернатива: обеспечить постоянное общение, прогулки, тренировки.

  • Ошибка: недостаток физической активности.

  • Последствие: ожирение и проблемы с суставами.

  • Альтернатива: ежедневные прогулки не менее часа.

  • Ошибка: мягкое, непоследовательное воспитание.

  • Последствие: собака берёт "верх" над хозяином.

  • Альтернатива: чёткие правила и система команд.

А что если фила живёт в квартире?

Жить в квартире с фила можно, но это требует опыта. Владельцу придётся компенсировать отсутствие двора частыми прогулками, активными занятиями и ранним приучением к спокойствию в доме. Главное — не допускать скуки: без дела фила начнёт проявлять свой темперамент.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Ум, храбрость и верность Сложный характер, не подходит новичкам
Отличное здоровье и выносливость Требует большой территории
Лёгкость в уходе за шерстью Недоверие к посторонним
Преданность семье Запрет на содержание в ряде стран

FAQ

Как выбрать щенка фила?
Выбирайте питомник с документами, где проводят тестирование темперамента и здоровья. Щенок должен быть уверенным, но не пугливым.

Сколько стоит бразильский мастиф?
Цена варьируется от 80 до 200 тысяч рублей в зависимости от родословной и региона.

Что лучше — фила или неаполитанский мастиф?
Фила более активный и независимый, неаполитанец — флегматичен и легче поддаётся контролю.

Мифы и правда

  • Миф: фила нельзя приручить.
    Правда: при правильном воспитании он становится послушным и лояльным.

  • Миф: фила нападает без причины.
    Правда: он реагирует только на реальную угрозу хозяину.

  • Миф: это собака исключительно для охраны.
    Правда: при должной социализации она может быть и компаньоном.

Интересные факты

  1. В Бразилии фила участвует в конкурсах национальной гордости, наряду с породистыми лошадьми и боевыми петухами.

  2. У фила уникальный шаг — тяжёлый, "кошачий", из-за чего кажется, будто он крадётся.

  3. Эти собаки обладают феноменальной памятью: запоминают обидчиков навсегда.

Исторический контекст

Первые упоминания о породе появились в XVII веке. Собаки сопровождали переселенцев, помогали защищать поселения от диких животных и охраняли имущество. В XX веке началась официальная селекция, и фила бразилейро получила статус национальной породы. Сегодня в Бразилии действует клуб любителей фила, где строго следят за чистотой крови и стандартами разведения.

