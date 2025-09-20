Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Шахматы на татами: как джиу-джитсу превращает поединок в игру умов

Сергей Осипов: главные ошибки и травмы в бразильском джиу-джитсу

Джиу-джитсу называют шахматами среди единоборств: здесь важна не только сила, но и умение просчитывать ходы. Этот вид спорта совмещает физическую нагрузку и интеллектуальную составляющую, а ещё помогает развивать выносливость и уверенность в себе.

Что такое джиу-джитсу

Корни боевого искусства уходят в Японию XVI века. Первоначально техники использовались для защиты от вооружённых противников в доспехах. Со временем джиу-джитсу распространилось по миру, породив айкидо, дзюдо и множество других направлений.

В основе стиля — борьба с применением захватов, бросков, удушающих и болевых приёмов. Удары руками и ногами здесь запрещены, зато акцент делается на грамотной технике и умении использовать вес противника против него.

Основные направления

Японское джиу-джитсу

Этот стиль включает три дисциплины:

  1. Бои с ударами, бросками и приёмами в партере.

  2. Ката-парные демонстрации техники самообороны.

  3. Борьба лёжа (не-ваза) без ударов, где важен контроль позиций и аккуратное ведение схватки.

Бразильское джиу-джитсу

Созданное братьями Грейси направление сделало акцент на поединках в партере. Здесь нет ударов, а задача — перевести соперника на землю и заставить сдаться с помощью удушающего или болевого приёма.

Почему стоит попробовать

  • Тренировки сжигают много калорий и укрепляют мышцы.

  • Борьба учит лучше понимать биомеханику тела.

  • Полученные навыки пригодятся в ММА, самбо, дзюдо.

  • Атмосфера занятий помогает снять стресс и завести новые знакомства.

"Джиу-джитсу — это игра. Вы создаёте ловушки, обманываете, пытаетесь заманить противника в выгодное для вас положение", — сказал тренер по бразильскому джиу-джитсу Сергей Осипов.

Советы шаг за шагом

  1. Найдите секцию в своём городе. Узнайте, какой стиль преподают, и уточните опыт тренера.

  2. Для первых занятий понадобится кимоно-ги, а в японском стиле ещё и перчатки без пальцев.

  3. Не стремитесь сразу бороться на полную силу — дозируйте нагрузку.

  4. Слушайте подсказки тренера и внимательно следите за техникой.

  5. Используйте спортивное снаряжение: эластичные бинты, защиту для коленей и качественное кимоно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться вырваться из приёма любой ценой.

  • Последствие: травма суставов или шеи.

  • Альтернатива: вовремя "сдаться", похлопав рукой по мату.

  • Ошибка: тренироваться без экипировки.

  • Последствие: ссадины, растяжения.

  • Альтернатива: купить кимоно-ги и защитные перчатки.

  • Ошибка: выбирать секцию, не уточнив квалификацию тренера.

  • Последствие: медленный прогресс и высокий риск травм.

  • Альтернатива: проверить стаж и результаты наставника.

А что если…

А что если вы не хотите участвовать в соревнованиях? Джиу-джитсу подойдёт и для этого: многие ходят в зал ради здоровья, общения и умения контролировать тело.

FAQ

Как выбрать школу джиу-джитсу?
Смотрите на опыт тренера, количество групп и наличие сертифицированных соревнований.

Сколько стоит занятие?
Цена зависит от города и клуба: в среднем 400-800 рублей за тренировку или 3-5 тысяч рублей в месяц за абонемент.

Что лучше — дзюдо или джиу-джитсу?
Дзюдо больше про броски и олимпийские правила, джиу-джитсу — про борьбу в партере и широкий арсенал приёмов.

Мифы и правда

  • Миф: джиу-джитсу подходит только мужчинам.

  • Правда: тренируются и женщины, и дети — стиль универсален.

  • Миф: это агрессивное единоборство.

  • Правда: акцент на контроле и технике, а не на ударах.

  • Миф: тренировки слишком травмоопасны.

  • Правда: при грамотной технике и внимательности риск снижается.

Травмоопасность и безопасность

Чаще всего страдают колени и шея. Причина — переоценка собственных сил.

"В основном травмы получают из-за своей гордыни. Человек думает, что может вырваться, и в итоге травмируется", — отметил Сергей Осипов.

Чтобы избежать этого, учитесь вовремя останавливаться и не стесняйтесь "сдаваться" в поединке.

Интересные факты

  • В Бразилии джиу-джитсу преподают детям с 4 лет как дисциплину для развития характера.

  • Многие бойцы UFC начинали карьеру именно с этого вида спорта.

  • Цвета поясов различаются в зависимости от федерации, но всегда отражают уровень мастерства.

Исторический контекст

  1. XVI век: зарождение джиу-джитсу в Японии.

  2. XX век: распространение в Бразилии, создание нового направления.

  3. XXI век: проведение международных чемпионатов и рост популярности фитнес-версий.

Джиу-джитсу — это не только борьба и приёмы, но и целая философия, в которой важны уважение, самообладание и умение мыслить стратегически. Этот вид спорта подойдёт тем, кто хочет развивать тело и разум одновременно.

