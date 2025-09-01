Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бразильское джиу-джитсу
Бразильское джиу-джитсу
© wikimedia.org by Oleslava is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Джиу-джитсу — шахматы на татами: спорт, который покорил успешных людей

Почему Марк Цукерберг выбрал бразильское джиу-джитсу и называет его лучшим видом спорта

Миллиардер Марк Цукерберг удивил многих: помимо управления корпорацией, он активно тренируется в бразильском джиу-джитсу (BJJ) и даже участвует в турнирах. Чем же этот вид единоборств так привлекает успешных людей и почему он снова в моде?

Что такое бразильское джиу-джитсу

BJJ — это боевое искусство, появившееся в Бразилии и основанное на грэпплинге и борьбе в партере. В отличие от ударных дисциплин, здесь акцент делается на контроль, технику и умение использовать силу соперника против него.

Для практикующих это одновременно:

  • физическая нагрузка — развиваются сила, выносливость, гибкость;
  • умственная работа — каждый спарринг похож на шахматную партию,
  • требующую стратегии и критического мышления;
  • самооборона — навыки, применимые в реальной жизни.

Именно этот баланс делает джиу-джитсу таким привлекательным для людей с насыщенным графиком.

Почему Цукерберг выбрал джиу-джитсу

Изначально его хобби был бег, позже — серфинг. Именно серфинг познакомил его с культурой BJJ, популярной на Гавайях. Постепенно Цукерберг стал тренироваться под руководством известного инструктора Дэйва Камарилло и назвал джиу-джитсу "лучшим видом спорта".

По словам партнёра по тренировкам, бойца ММА Кхая Ву:

"От него не ожидаешь агрессии, но Марк может применить очень техничный приём и удивить любого соперника".

В 2023 году миллиардер выступил на турнире BJJ Tour в Калифорнии, где завоевал золото в категории Nogi Master 1 White Belt Feather и серебро в Gi Master 2.

Сам Цукерберг отмечает, что BJJ помогает ему концентрироваться и восстанавливать энергию:

"Это спорт, в котором есть что-то первобытное. Он учит держать внимание и быть в моменте".

Популярность среди знаменитостей

Цукерберг — далеко не единственный, кто полюбил джиу-джитсу.

Том Харди, британский актёр, неоднократно побеждал на турнирах в категориях Gi и No Gi.
Многие спортсмены и актёры отмечают, что BJJ дисциплинирует, снимает стресс и помогает чувствовать контроль над телом и эмоциями.

Итог

Бразильское джиу-джитсу — это не просто спорт, а способ развить тело и ум, научиться выдержке и самообладанию. И неудивительно, что успешные люди вроде Марка Цукерберга находят в нём источник энергии и баланса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Эван Джонсон объяснил, какие мышцы работают на эллиптическом тренажёре сегодня в 19:50

Почему велосипед без дороги сжигает больше калорий, чем бег по улице

Эллиптический тренажёр часто недооценивают. На самом деле он способен заменить бег и вело, а также помочь сжечь больше калорий, чем многие думают.

Читать полностью » Прыжки на скакалке и расход калорий: исследование American Heart Association сегодня в 19:10

Скакалка против жира: почему простые прыжки сжигают больше, чем бег

Скакалка — простой спортивный инвентарь, который может заменить полноценную тренировку. Узнайте, сколько калорий уходит за час прыжков.

Читать полностью » Сэмюэл Чан: какие упражнения с лентой эффективнее подъёмов на носки сегодня в 18:50

Тайная сила резинки: как одно движение меняет форму ног

Как прокачать икры без скучных подъёмов на носки? Простые упражнения с резинкой сделают тренировку эффективной и разнообразной.

Читать полностью » Сара Тейлор и Морит Саммерс назвали 7 базовых упражнений для кора при крупном телосложении сегодня в 18:10

Эти 7 движений меняют тело даже без спортзала

Сильный кор — это не только про "кубики", а про устойчивость и здоровье. Какие упражнения помогут людям с крупным телосложением укрепить мышцы безопасно?

Читать полностью » Врачи объяснили, какие гантели подходят для тренировок бицепсов и трицепсов сегодня в 17:50

Кардио против гантелей: что на самом деле работает для тонуса рук

Узнайте, какие упражнения и веса помогут быстрее сделать руки рельефными, и почему без кардио и правильного питания результат будет неполным.

Читать полностью » Профессор Эллен Андерсон: с возрастом уменьшается число мышечных волокон сегодня в 17:10

Тренировка, после которой тело стареет быстрее: скрытая ловушка спорта

С возрастом мышцы восстанавливаются медленнее, но простые привычки могут ускорить процесс и помочь тренироваться без изнуряющей боли.

Читать полностью » Дефицит калорий для похудения: расчёты специалистов клиники Мейо сегодня в 16:50

Тренировка, которая сжигает калории быстрее диеты: секрет 60 минут

Один час в спортзале может заменить полноценный комплекс тренировок. Рассказываем, как сжечь сотни калорий и стать сильнее всего за 60 минут.

Читать полностью » Исследования: лёгкие и тяжёлые веса одинаково развивают силу и выносливость сегодня в 16:10

Обычные гантели превращаются в опасный тренажёр для пресса

Гантели могут заменить тренажёр для пресса, но вместе с пользой добавляют и новые риски. Разбираемся, чем отличаются упражнения и как выбрать безопасный вариант.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Константин Пулькин назвал главные ошибки при покупке загородного дома
Наука и технологии

Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов
Туризм

Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию
Еда

Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль
Еда

Исследование: витамин D3 замедляет биологическое старение, сохраняя длину теломер
Наука и технологии

Астрономы изучили двойную звёздную систему NGC 3603-A1 с массами 70–93 солнечных масс
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасности инжира для кошек
Культура и шоу-бизнес

Джейми Ли Кертис рассказала об упущенной встрече с принцессой Дианой в 1997 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru