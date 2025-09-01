Джиу-джитсу — шахматы на татами: спорт, который покорил успешных людей

Миллиардер Марк Цукерберг удивил многих: помимо управления корпорацией, он активно тренируется в бразильском джиу-джитсу (BJJ) и даже участвует в турнирах. Чем же этот вид единоборств так привлекает успешных людей и почему он снова в моде?

Что такое бразильское джиу-джитсу

BJJ — это боевое искусство, появившееся в Бразилии и основанное на грэпплинге и борьбе в партере. В отличие от ударных дисциплин, здесь акцент делается на контроль, технику и умение использовать силу соперника против него.

Для практикующих это одновременно:

физическая нагрузка — развиваются сила, выносливость, гибкость;

умственная работа — каждый спарринг похож на шахматную партию,

требующую стратегии и критического мышления;

самооборона — навыки, применимые в реальной жизни.

Именно этот баланс делает джиу-джитсу таким привлекательным для людей с насыщенным графиком.

Почему Цукерберг выбрал джиу-джитсу

Изначально его хобби был бег, позже — серфинг. Именно серфинг познакомил его с культурой BJJ, популярной на Гавайях. Постепенно Цукерберг стал тренироваться под руководством известного инструктора Дэйва Камарилло и назвал джиу-джитсу "лучшим видом спорта".

По словам партнёра по тренировкам, бойца ММА Кхая Ву:

"От него не ожидаешь агрессии, но Марк может применить очень техничный приём и удивить любого соперника".

В 2023 году миллиардер выступил на турнире BJJ Tour в Калифорнии, где завоевал золото в категории Nogi Master 1 White Belt Feather и серебро в Gi Master 2.

Сам Цукерберг отмечает, что BJJ помогает ему концентрироваться и восстанавливать энергию:

"Это спорт, в котором есть что-то первобытное. Он учит держать внимание и быть в моменте".

Популярность среди знаменитостей

Цукерберг — далеко не единственный, кто полюбил джиу-джитсу.

Том Харди, британский актёр, неоднократно побеждал на турнирах в категориях Gi и No Gi.

Многие спортсмены и актёры отмечают, что BJJ дисциплинирует, снимает стресс и помогает чувствовать контроль над телом и эмоциями.

Итог

Бразильское джиу-джитсу — это не просто спорт, а способ развить тело и ум, научиться выдержке и самообладанию. И неудивительно, что успешные люди вроде Марка Цукерберга находят в нём источник энергии и баланса.