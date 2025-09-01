Джиу-джитсу — шахматы на татами: спорт, который покорил успешных людей
Миллиардер Марк Цукерберг удивил многих: помимо управления корпорацией, он активно тренируется в бразильском джиу-джитсу (BJJ) и даже участвует в турнирах. Чем же этот вид единоборств так привлекает успешных людей и почему он снова в моде?
Что такое бразильское джиу-джитсу
BJJ — это боевое искусство, появившееся в Бразилии и основанное на грэпплинге и борьбе в партере. В отличие от ударных дисциплин, здесь акцент делается на контроль, технику и умение использовать силу соперника против него.
Для практикующих это одновременно:
- физическая нагрузка — развиваются сила, выносливость, гибкость;
- умственная работа — каждый спарринг похож на шахматную партию,
- требующую стратегии и критического мышления;
- самооборона — навыки, применимые в реальной жизни.
Именно этот баланс делает джиу-джитсу таким привлекательным для людей с насыщенным графиком.
Почему Цукерберг выбрал джиу-джитсу
Изначально его хобби был бег, позже — серфинг. Именно серфинг познакомил его с культурой BJJ, популярной на Гавайях. Постепенно Цукерберг стал тренироваться под руководством известного инструктора Дэйва Камарилло и назвал джиу-джитсу "лучшим видом спорта".
По словам партнёра по тренировкам, бойца ММА Кхая Ву:
"От него не ожидаешь агрессии, но Марк может применить очень техничный приём и удивить любого соперника".
В 2023 году миллиардер выступил на турнире BJJ Tour в Калифорнии, где завоевал золото в категории Nogi Master 1 White Belt Feather и серебро в Gi Master 2.
Сам Цукерберг отмечает, что BJJ помогает ему концентрироваться и восстанавливать энергию:
"Это спорт, в котором есть что-то первобытное. Он учит держать внимание и быть в моменте".
Популярность среди знаменитостей
Цукерберг — далеко не единственный, кто полюбил джиу-джитсу.
Том Харди, британский актёр, неоднократно побеждал на турнирах в категориях Gi и No Gi.
Многие спортсмены и актёры отмечают, что BJJ дисциплинирует, снимает стресс и помогает чувствовать контроль над телом и эмоциями.
Итог
Бразильское джиу-джитсу — это не просто спорт, а способ развить тело и ум, научиться выдержке и самообладанию. И неудивительно, что успешные люди вроде Марка Цукерберга находят в нём источник энергии и баланса.
