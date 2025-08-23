Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Белоснежный песок и бирюзовая вода: это место в Бразилии заставляет забыть про Карибы

Порту-де-Галиньяс и Жерикоакоара вошли в список популярных пляжей северо-востока Бразилии

В Бразилии скрыты уголки, которые ничуть не уступают Карибскому бассейну. Белоснежный песок, прозрачная вода и впечатляющие пейзажи делают эти места мечтой для любого путешественника. Но настоящая прелесть кроется в сочетании природы, яркой культуры и неповторимой кухни.

Марагожи — сердце "бразильских Карибов"

На побережье штата Алагоас находится курорт, который сами бразильцы называют "бразильскими Карибами". Это Марагожи — край природных бассейнов, бирюзовой воды и коралловых рифов.

Добраться сюда легко как из Масейо, так и из Ресифи, а туристическая инфраструктура порадует даже искушённых гостей. Сноркелинг здесь становится настоящим открытием: подводный мир богат разноцветными рыбами, а экскурсии на катамаранах позволяют увидеть знаменитые галес — коралловые образования, обнажающиеся во время отлива.

Отдельного внимания заслуживает пляж Антунеш, уютная Барра-Гранде и смотровая площадка Алту-ду-Крузейру с панорамным видом на всё побережье. А песчаная коса "Каминью-ди-Моизеш" — одно из самых фотогеничных мест региона.

Пляжи северо-востока: от дюн до кокосовых рощ

Северо-восточная Бразилия щедра на природные сокровища. Среди них:

  • Порту-де-Галиньяс (Пернамбуку) — лагуны с разноцветными рыбами, проекты по сохранению морских черепах и возможность прокатиться на багги по близлежащим пляжам.
  • Жерикоакоара (Сеара) — дюны, пресноводные лагуны и знаменитый закат с дюны Сансет. Здесь же можно увидеть скалу Педра-Фурада и дерево Арворе-да-Прегиса.
  • Карнейруш (Пернамбуку) — кокосовые рощи, белоснежный песок и маленькая церковь Сан-Бенедиту прямо у воды.
  • Кокейринью (Параиба) — пляж с разноцветными скалами и смотровой площадкой Дедо-де-Деус, открывающей потрясающий вид.
  • Дюны Марапе (Алагоас) — уникальное место, где река Жекиа встречается с морем. Здесь можно отправиться на лодочную прогулку, искупаться в лечебной глине или попробовать свежайшие морепродукты.

Как провести время максимально насыщенно

Лучший момент для визита — отлив. Именно тогда открываются природные бассейны и появляется возможность отправиться в незабываемые прогулки.

Чтобы сэкономить, стоит взять с собой маску и трубку или арендовать снаряжение прямо на месте. А ещё лучше довериться местным гидам — они помогут открыть не только популярные, но и малоизвестные жемчужины побережья.

Гастрономические впечатления здесь не менее яркие, чем природные: жареная рыба, тапиока и кокосовая вода подаются прямо на пляже. Для семейного отдыха подойдут отели с анимацией и детскими зонами, а для любителей активного туризма — багги-туры, кайтсерфинг и прогулки по тропическим тропам.

Главное, что стоит помнить

  • Марагожи — жемчужина северо-востока, заслуженно получившая название "бразильские Карибы".
  • Пляжи региона поражают разнообразием: лагуны, скалы, дюны, мангровые заросли и старинные церкви.
  • Лучшее время — отлив, когда море открывает свои тайные сокровища.
  • Местная кухня и богатая культура делают поездку вдвойне ценной.

Эти места одинаково подходят и для семей, и для романтических путешествий, и для тех, кто ищет приключений или вдохновения в гармонии с природой.

