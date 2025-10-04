Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Fiat Strada
Fiat Strada
© commons.wikimedia.org by NaBUru38 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:55

Polo опозорен: как Fiat Strada доказал, что корона принадлежит только ему

Fiat Strada стал лидером продаж в Бразилии в сентябре 2025 года — Fenabrave

Сентябрьский отчёт по автомобильным продажам в Бразилии принес немало неожиданностей. Наиболее яркое событие — уверенное возвращение Fiat Strada 2025 на первое место. Компактный пикап разошёлся тиражом 13 876 экземпляров, что позволило ему опередить VW Polo более чем на три тысячи машин и укрепить лидерство в общем зачёте. На конец сентября Strada накопил 101 298 продаж против 93 707 у Polo, увеличив отрыв до 7,5 тысячи автомобилей.

Основные итоги месяца

Fiat Argo удержал третью позицию, реализовав 9 484 машины. Hyundai HB20, один из постоянных конкурентов в сегменте хэтчбеков, уступил ему около 700 экземпляров. Заметный рывок показал VW Saveiro: благодаря росту продаж на 50% модель поднялась до пятого места — для неё это большая редкость.

Кроссовер VW Tera продолжает прибавлять с момента выхода и закрепился в шестёрке лучших, а Toyota Corolla Cross второй месяц подряд преодолела планку в 7 тысяч продаж. В десятке лидеров отметились Chevrolet Onix, Nissan Kicks и Hyundai Creta.

Не остался в стороне и Fiat Toro: обновлённая версия впервые за долгое время вышла на рубеж в 5 тысяч экземпляров. В сегменте седанов сильнее всех проявил себя Chevrolet Onix Plus, ещё раз подтвердив своё лидерство.

Впрочем, не обошлось и без спадов. VW T-Cross откатился на 19-е место, а Fiat Mobi потерял треть своих продаж. В противоположность этому CAOA Chery Tiggo 8 впервые преодолел отметку в 2 тысячи машин, что говорит о растущем интересе к китайским автомобилям. В целом, рынок вырос почти на 8% к прошлогоднему уровню.

Сравнение лидеров

Модель Продажи в сентябре Совокупные продажи 2025 Позиция
Fiat Strada 13 876 101 298 1
VW Polo 10 800+ 93 707 2
Fiat Argo 9 484 - 3
Hyundai HB20 ~8 800 - 4
VW Saveiro рост >50% - 5

Советы шаг за шагом: как выбрать машину в Бразилии

  1. Определите цели: пикап (Strada, Saveiro) подойдёт для бизнеса и активного отдыха, компактный хэтчбек (Polo, Argo, HB20) — для города, а кроссоверы (Tera, Creta, Corolla Cross) хороши для семьи.

  2. Сравните расход топлива: в условиях высоких цен это особенно важно. Популярны версии flex-fuel, работающие и на бензине, и на этаноле.

  3. Уточните страховку: для VW Polo и Hyundai HB20 она традиционно дороже, чем для Fiat Argo или Nissan Kicks.

  4. Обратите внимание на гарантию и сервис: Fiat активно расширяет сеть обслуживания, а Toyota делает ставку на надёжность и долгие гарантийные программы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка маломощного Fiat Mobi для межгородских поездок.

  • Последствие: низкий комфорт на трассе, падение ликвидности.

  • Альтернатива: рассмотреть VW Polo или Chevrolet Onix, которые сохраняют баланс цены и динамики.

  • Ошибка: выбор кроссовера с "сырым" функционалом, например, базового VW Tera без полного пакета систем помощи.

  • Последствие: падение стоимости при перепродаже.

  • Альтернатива: Toyota Corolla Cross или Hyundai Creta с более полной комплектацией.

А что если…

А что если рост китайских брендов продолжится? Уже сейчас Tiggo 8 преодолел психологическую отметку в 2000 машин, и аналитики предполагают, что через пару лет доля китайских производителей может приблизиться к 10% рынка. Это изменит баланс сил и заставит традиционные бренды ускорять обновление модельных линеек.

Плюсы и минусы популярных моделей

Модель Плюсы Минусы
Fiat Strada надёжный пикап, доступное ТО ограниченный комфорт салона
VW Polo динамика, управляемость высокая страховка
Hyundai HB20 современный дизайн, оснащение падение продаж
Toyota Corolla Cross надёжность, гарантия цена выше среднего
CAOA Chery Tiggo 8 простор, богатая комплектация слабая сеть дилеров

FAQ

Как выбрать лучший пикап для бизнеса?
Fiat Strada — оптимальный вариант: низкая стоимость владения и высокий спрос на вторичке.

Сколько стоит страховка на популярные модели?
Для Polo и HB20 она в среднем на 10-15% выше, чем для Argo и Onix.

Что лучше: VW Tera или Hyundai Creta?
Creta выигрывает по сервису и репутации, но Tera интереснее с точки зрения свежего дизайна и новых технологий.

Мифы и правда

  • Миф: "Китайские автомобили в Бразилии не продаются".
    Правда: Tiggo 8 и другие модели Chery показывают стабильный рост.

  • Миф: "Пикапы востребованы только в сельской местности".
    Правда: Strada и Saveiro активно покупают и в городах благодаря универсальности.

  • Миф: "Хэтчбеки теряют популярность".
    Правда: VW Polo остаётся вторым по продажам в стране.

3 интересных факта

  1. Бразилия остаётся крупнейшим рынком Fiat вне Италии.

  2. Flex-fuel двигатели стали стандартом: 9 из 10 продаваемых машин способны работать на этаноле.

  3. В 2025 году доля кроссоверов в стране впервые превысила 40%.

Исторический контекст

  • 2010 год — старт продаж первого поколения Fiat Strada, модель быстро становится любимицей малого бизнеса.

  • 2015 год — массовый выход Hyundai HB20, сделавший корейский бренд заметным игроком.

  • 2020 год — обновление VW Polo, укрепившее его лидерство среди хэтчбеков.

  • 2025 год — Strada возвращает лидерство после двух лет конкуренции с Polo.

