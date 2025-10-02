Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:27

В Бразилии нашли летающего гиганта: впервые в Южной Америке обнаружен гигантский птерозавр

В Южной Америке найден первый птерозавр с размахом крыльев 5 метров

Палеонтологи из Бразилии описали новый вид птерозавра — Galgadraco zephyrius, первого представителя семейства аждархид, найденного в Южной Америке. Открытие опубликовано в журнале Papers in Palaeontology и уже называют важной вехой в изучении древних летающих рептилий.

Кем был Galgadraco zephyrius

  • Жил 70-67 млн лет назад, в позднемаастрихтское время мелового периода.

  • Относился к семейству Azhdarchidae - группе, в которую входили самые крупные летающие организмы в истории Земли.

  • Иметь размах крыльев от 4 до 5 метров - средне-крупный птерозавр.

  • Отличался уникальными морфологическими признаками, включая V-образное сечение рострума, симметрично расположенные ряды окклюзионных отверстий и высокий индекс фораминации.

"Аждархиды были широко распространены в интервале 94-67 млн лет назад и часто обитали во внутренних районах суши", — отметил палеонтолог Р. Варгас Пегас из Зоологического музея Университета Сан-Паулу.

Где его нашли

Фрагмент челюсти был обнаружен в формации Серра-да-Галга (около 25 км к северу от Уберабы, штат Минас-Жерайс). Этот геосайт уже известен как местонахождение титанозавра Uberabatitan ribeiroi и других позднемеловых динозавров.

Сходство с румынским птерозавром

Интересно, что Galgadraco zephyrius имеет поразительное сходство с европейским видом Albadraco tharmisensis, найденным в Румынии. Филогенетический анализ показал их сестринские таксономические связи, что говорит о возможных связях птерозавров Южной Америки и Европы в конце мела.

Вид Местонахождение Время Размер Особенности
Galgadraco zephyrius Бразилия, формация Серра-да-Галга 70-67 млн лет 4-5 м Уникальная морфология челюсти
Albadraco tharmisensis Румыния, бассейн Хацег ~70 млн лет 4-6 м Сходные черты черепа

Почему это открытие важно

  • Заполняет пробел в летописи птерозавров Южной Америки - до этого находки аждархид в группе Бауру отсутствовали.

  • Подтверждает глобальное распространение аждархид накануне массового вымирания.

  • Доказательство, что Южная Америка была частью более широкой экосистемы, связанной с Европой и другими регионами.

  • Были найдены также миниатюрные останки детёнышей, что крайне редко встречается в ископаемых материалах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что в Бауру не было птерозавров.
    Последствие: недооценка разнообразия меловой фауны региона.
    Альтернатива: новые раскопки и пересмотр прежних коллекций.

  • Ошибка: интерпретировать находку как изолированный феномен.
    Последствие: искажение представления о распространении аждархид.
    Альтернатива: сопоставление с находками Европы и Азии.

А что если…

А что если в Южной Америке существовали и более крупные аждархиды, сравнимые с легендарным Quetzalcoatlus? Это может радикально изменить представления о биоразнообразии последних миллионов лет перед вымиранием птерозавров.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Первый подтверждённый аждархид Бразилии Находка ограничена фрагментом челюсти
Сходство с европейским видом показывает глобальные связи Трудно реконструировать полный облик
Подтверждены находки детёнышей птерозавров Материал остаётся фрагментарным

FAQ

Что значит название Galgadraco zephyrius?
"Дракон Гальги западный ветер" — отсылает к месту находки и образу мифологического дракона.

Чем аждархиды отличаются от других птерозавров?
Они имели длинные шеи, мощные крылья и включали самых крупных летающих животных.

Почему эта находка редкая?
Фоссилии птерозавров плохо сохраняются из-за тонких и хрупких костей.

Три факта

  1. Размах крыльев Galgadraco достигал 5 метров — как у небольшого самолёта.

  2. Это первый аждархид из группы Бауру — одного из богатейших комплексов позднемеловой Южной Америки.

  3. Удивительное сходство с румынским птерозавром подтверждает древние связи континентов.

Исторический контекст

94-67 млн лет назад — расцвет аждархид по всему миру.

~70 млн лет назад — Galgadraco жил в Бразилии, Albadraco — в Европе.

66 млн лет назад — вымирание птерозавров вместе с динозаврами.

2025 год — описание Galgadraco zephyrius в Papers in Palaeontology.

