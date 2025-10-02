В Бразилии нашли летающего гиганта: впервые в Южной Америке обнаружен гигантский птерозавр
Палеонтологи из Бразилии описали новый вид птерозавра — Galgadraco zephyrius, первого представителя семейства аждархид, найденного в Южной Америке. Открытие опубликовано в журнале Papers in Palaeontology и уже называют важной вехой в изучении древних летающих рептилий.
Кем был Galgadraco zephyrius
-
Жил 70-67 млн лет назад, в позднемаастрихтское время мелового периода.
-
Относился к семейству Azhdarchidae - группе, в которую входили самые крупные летающие организмы в истории Земли.
-
Иметь размах крыльев от 4 до 5 метров - средне-крупный птерозавр.
-
Отличался уникальными морфологическими признаками, включая V-образное сечение рострума, симметрично расположенные ряды окклюзионных отверстий и высокий индекс фораминации.
"Аждархиды были широко распространены в интервале 94-67 млн лет назад и часто обитали во внутренних районах суши", — отметил палеонтолог Р. Варгас Пегас из Зоологического музея Университета Сан-Паулу.
Где его нашли
Фрагмент челюсти был обнаружен в формации Серра-да-Галга (около 25 км к северу от Уберабы, штат Минас-Жерайс). Этот геосайт уже известен как местонахождение титанозавра Uberabatitan ribeiroi и других позднемеловых динозавров.
Сходство с румынским птерозавром
Интересно, что Galgadraco zephyrius имеет поразительное сходство с европейским видом Albadraco tharmisensis, найденным в Румынии. Филогенетический анализ показал их сестринские таксономические связи, что говорит о возможных связях птерозавров Южной Америки и Европы в конце мела.
|Вид
|Местонахождение
|Время
|Размер
|Особенности
|Galgadraco zephyrius
|Бразилия, формация Серра-да-Галга
|70-67 млн лет
|4-5 м
|Уникальная морфология челюсти
|Albadraco tharmisensis
|Румыния, бассейн Хацег
|~70 млн лет
|4-6 м
|Сходные черты черепа
Почему это открытие важно
-
Заполняет пробел в летописи птерозавров Южной Америки - до этого находки аждархид в группе Бауру отсутствовали.
-
Подтверждает глобальное распространение аждархид накануне массового вымирания.
-
Доказательство, что Южная Америка была частью более широкой экосистемы, связанной с Европой и другими регионами.
-
Были найдены также миниатюрные останки детёнышей, что крайне редко встречается в ископаемых материалах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что в Бауру не было птерозавров.
Последствие: недооценка разнообразия меловой фауны региона.
Альтернатива: новые раскопки и пересмотр прежних коллекций.
-
Ошибка: интерпретировать находку как изолированный феномен.
Последствие: искажение представления о распространении аждархид.
Альтернатива: сопоставление с находками Европы и Азии.
А что если…
А что если в Южной Америке существовали и более крупные аждархиды, сравнимые с легендарным Quetzalcoatlus? Это может радикально изменить представления о биоразнообразии последних миллионов лет перед вымиранием птерозавров.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Первый подтверждённый аждархид Бразилии
|Находка ограничена фрагментом челюсти
|Сходство с европейским видом показывает глобальные связи
|Трудно реконструировать полный облик
|Подтверждены находки детёнышей птерозавров
|Материал остаётся фрагментарным
FAQ
Что значит название Galgadraco zephyrius?
"Дракон Гальги западный ветер" — отсылает к месту находки и образу мифологического дракона.
Чем аждархиды отличаются от других птерозавров?
Они имели длинные шеи, мощные крылья и включали самых крупных летающих животных.
Почему эта находка редкая?
Фоссилии птерозавров плохо сохраняются из-за тонких и хрупких костей.
Три факта
-
Размах крыльев Galgadraco достигал 5 метров — как у небольшого самолёта.
-
Это первый аждархид из группы Бауру — одного из богатейших комплексов позднемеловой Южной Америки.
-
Удивительное сходство с румынским птерозавром подтверждает древние связи континентов.
Исторический контекст
94-67 млн лет назад — расцвет аждархид по всему миру.
~70 млн лет назад — Galgadraco жил в Бразилии, Albadraco — в Европе.
66 млн лет назад — вымирание птерозавров вместе с динозаврами.
2025 год — описание Galgadraco zephyrius в Papers in Palaeontology.
